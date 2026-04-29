Cultura

George Jean Nathan, crítico estadounidense: “Bebo para hacer que las otras personas sean más interesantes”

Detrás de la frase más cínica de la crítica cultural, se esconde una filosofía de supervivencia social que definió la sofisticación neoyorquina de los años 20. La historia de la Mesa Redonda del Algonquin, el círculo de intelectuales más celebre de Nueva York

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George Jean Nathan
George Jean Nathan, crítico estadounidense: “Bebo para hacer que las otras personas sean más interesantes”

En el panteón de las frases dedicadas al alcohol, pocas poseen la honestidad brutal de aquella que sentenció el crítico estadounidense George Jean Nathan: “Bebo para hacer que las otras personas sean más interesantes”. Lejos de la autocompasión del bebedor solitario o de la euforia del juerguista, estas palabras —publicadas originalmente en su libro de ensayos de 1923, The World in Falseface— proponen el consumo no como una fuga de la realidad, sino como un filtro necesario para tolerarla.

La frase debe leerse en el contexto de la Mesa Redonda del Algonquin, aquel círculo de intelectuales, dramaturgos y críticos que transformó el Hotel Algonquin de Nueva York en el epicentro de la agudeza mental en la época de entreguerras. Para Nathan, el exceso no era un descontrol, sino una herramienta de “higiene social”. En una era marcada por la Ley Seca, beber era un acto de rebeldía intelectual. El autor sostenía que la sobriedad absoluta frente a la mediocridad ajena era un castigo innecesario.

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El alcohol, en dosis precisas, funcionaba como un barniz que dotaba de ingenio a quien no lo tenía y de paciencia a quien, como él, sufría por la falta de talento de los demás. Esta máxima es fundamental porque despoja al exceso de su carga moral de “vicio” para convertirlo en un accesorio de la inteligencia. Publicada en 1923, The World in Falseface destila la visión estética de Nathan a través de secciones sobre arte, crítica, teatro y vida, estableciéndose como un manifiesto del individualismo aristocrático.

George Jean Nathan
George Jean Nathan nació en 1882 en Fort Wayne, Indiana, y falleció en 1958 en la ciudad de Nueva York. Fue el crítico teatral más influyente de la primera mitad del siglo XX en los Estados Unidos

La obra defiende la primacía de la impresión subjetiva y la artificialidad sobre la naturaleza, consolidando el escepticismo elegante del autor frente a la sociedad de su tiempo. Pero en el fonde de este gran libro que ya cumplió cien años, lo que se explora es la idea de que la vida es una representación teatral constante, y si los actores (la gente común) no están a la altura del guion, es deber del espectador sofisticado ajustar su propia percepción para que la función sea tolerable.

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Quién fue George Jean Nathan

George Jean Nathan nació en 1882 en Fort Wayne, Indiana, y falleció en 1958 en la ciudad de Nueva York. Fue el crítico teatral más influyente de la primera mitad del siglo XX en los Estados Unidos, conocido por su pluma afilada y su rechazo absoluto a la mediocridad en las tablas. Junto a su gran amigo H.L. Mencken, fundó y editó la revista The American Mercury, un bastión del pensamiento satírico y liberal, y anteriormente había dirigido The Smart Set, donde dio espacio a las voces más disruptivas.

Escribió más de cuarenta libros, entre los que destacan The Critic and the Drama y su enciclopédico The Theatre Book of the Year. Su vida personal estuvo marcada por su elegancia dandi y su larga relación con la actriz Julie Haydon, con quien se casó poco antes de morir. Trabajó incansablemente para elevar el estándar del teatro, alejándolo del sentimentalismo victoriano y acercándolo a la modernidad europea, siempre con una copa cerca y una sentencia lista para desarmar a cualquier tonto.

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