Cirugía cardíaca: qué recomiendan los expertos para una recuperación segura y sin complicaciones

El regreso a la vida cotidiana incluye cuidados específicos, seguimiento profesional y pequeños cambios en la actividad diaria. Cómo evitar complicaciones y favorecer el bienestar, según cirujanos cardíacos de la Cleveland Clinic

La recuperación tras una cirugía
La recuperación tras una cirugía cardíaca puede extenderse hasta 12 semanas e implica seguimiento médico riguroso, según la Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada año, miles de personas enfrentan el desafío de una cirugía cardíaca y el proceso de recuperación que le sigue. Según especialistas de la Cleveland Clinic, este período puede extenderse hasta 12 semanas y exige compromiso, paciencia y un seguimiento médico riguroso. Volver a la rutina implica atravesar etapas progresivas, adaptar hábitos y atender señales clave del cuerpo bajo control profesional.

La recuperación abarca desde los primeros días de hospitalización, con una estancia promedio de cinco días, hasta la reincorporación plena a las actividades habituales. El ritmo de avance depende de la evolución individual, el estado previo y el tipo de procedimiento realizado, por lo que las recomendaciones y los tiempos varían en cada caso.

Etapas iniciales y criterios de avance tras la cirugía cardíaca

En la etapa inicial, el paciente permanece uno o dos días en la unidad de cuidados intensivos y luego pasa a una habitación común, según el Dr. Michael Zhen-Yu Tong, cirujano cardíaco de la Cleveland Clinic. Los movimientos comienzan temprano: a las seis horas se retiran los tubos respiratorios y la persona puede incorporarse en la cama. Al día siguiente, es posible sentarse en una silla.

El avance en la movilidad
El avance en la movilidad de los pacientes ocurre entre el tercer y cuarto día, cuando ya pueden caminar por los pasillos

Entre el tercer y el cuarto día, el paciente ya puede caminar por los pasillos. La alimentación vuelve gradualmente, comenzando con líquidos y avanzando hasta pequeñas porciones de comida normal.

El control del dolor se realiza primero con dispositivos de autoadministración de analgésicos y, posteriormente, con medicamentos orales ajustados según la evolución. Un fisioterapeuta evalúa la capacidad física antes del alta y recomienda ejercicios de fortalecimiento y equilibrio, que resultan útiles tanto en casa como durante la transición a un centro especializado si es necesario.

Recuperación durante las primeras seis semanas

Al regresar al hogar, comienza una etapa de aproximadamente seis semanas en la que se aconseja incrementar la actividad física de manera controlada. El Dr. Tong señala: “Comience poco a poco y tome muchos descansos. No se exceda”. Las tareas domésticas y actividades cotidianas deben retomarse gradualmente, y el sueño suele mejorar en el ambiente familiar.

El paracetamol, analgésico de venta
El paracetamol, analgésico de venta libre, es el fármaco recomendado para el manejo del dolor tras el alta médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Está permitido ducharse desde el principio, manteniendo precaución con la incisión y evitando su manipulación. Es necesario esperar tres semanas antes de sumergirse en una bañera. En la mayoría de los casos, la dieta vuelve a la normalidad tras una semana, aunque el sistema digestivo tarda más en recuperarse completamente. Se recomienda incorporar fibra y aumentar la hidratación, ya que algunos analgésicos pueden producir estreñimiento.

El uso de analgésicos de venta libre, como paracetamol, suele reemplazar a los opioides tras el alta. Para proteger la incisión, se aconseja presionar una almohada sobre el pecho al sentarse, levantarse, toser o estornudar. Las caminatas cortas, repartidas en intervalos de unos cinco minutos, son preferibles a los trayectos largos.

No se debe levantar, empujar ni jalar objetos de más de 4,5 kilos. Las actividades domésticas intensas y la conducción de vehículos están restringidas durante este periodo. “En la mayoría de las cirugías, cortamos el esternón para llegar al corazón”, explica el Dr. Tong; dar tiempo a que el hueso sane ayuda a evitar complicaciones posteriores.

Rehabilitación y regreso a la vida cotidiana

Controlar el dolor y realizar
Controlar el dolor y realizar ejercicios de fortalecimiento y equilibrio son claves en la fase inicial de recuperación cardíaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasadas las seis semanas desde la cirugía, la mayoría de los pacientes pueden aumentar gradualmente su nivel de actividad física, siempre bajo orientación médica.

En esta etapa, se recomienda incorporar ejercicios aeróbicos de manera progresiva y segura, adaptando la intensidad según la evolución individual y las indicaciones del equipo de salud. En general, ya es posible levantar, empujar hasta 11 kilos, aunque cualquier incremento en el esfuerzo debe ser consultado previamente con los profesionales tratantes.

La vuelta al trabajo y la reanudación de la conducción suelen considerarse seguras tras seis semanas, salvo para trabajos especialmente exigentes, en cuyo caso la consulta médica es indispensable.

Al llegar a las 12 semanas desde la operación, “levantamos todas las restricciones y puede hacer lo que quiera”, informa el Dr. Tong, quien estima que la mayoría percibe una recuperación del 95 % en ese momento. El grado de mejoría depende del estado previo: quienes tenían síntomas importantes suelen notar un cambio positivo, mientras que otros pueden retornar a su condición habitual.

Los signos de alerta como
Los signos de alerta como drenaje turbio, fiebre o chasquidos en el esternón requieren consulta médica inmediata para prevenir complicaciones graves tras una cirugía cardíaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

El seguimiento médico es esencial. El primer control suele fijarse una semana después del alta y se programan visitas periódicas que se ajustan según el perfil de riesgo del paciente. Cleveland Clinic subraya la importancia de mantener hábitos cardiosaludables, seguir la medicación recomendada y realizar actividad física regular para favorecer la recuperación a largo plazo.

Signos de alerta tras la cirugía cardíaca

Algunos síntomas tras la intervención exigen consulta médica inmediata. El Dr. Tong advierte sobre la aparición de drenaje turbio en la herida, piel caliente o muy enrojecida, sonidos de chasquidos en el esternón o fiebre. Pequeñas molestias, enrojecimiento leve o picor suelen ser normales, pero ante cualquier duda se recomienda acudir al profesional de confianza.

La disponibilidad permanente de recursos y orientación médica, como recalca la Cleveland Clinic, contribuye a un acompañamiento seguro durante todo el proceso de recuperación.

Cleveland Clinic

