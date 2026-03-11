Un análisis de sangre podría anticipar el riesgo de demencia hasta 25 años antes en mujeres

Un simple análisis sanguíneo permite anticipar el deterioro cognitivo décadas antes de los síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio a gran escala demostró que el análisis de un biomarcador específico en sangre, la proteína p-tau217, puede predecir el riesgo de demencia en mujeres hasta 25 años antes de que aparezcan síntomas, adelantando así las posibilidades de intervención y prevención en enfermedades neurodegenerativas.

Los resultados, publicados en JAMA Network Open, surgen del seguimiento de 2.766 participantes del Women’s Health Initiative Memory Study en Estados Unidos, todas mayores de 65 años y cognitivamente sanas al inicio del estudio.

Durante un máximo de 25 años de observación, 1.311 mujeres desarrollaron deterioro cognitivo leve o demencia.

El factor diferencial estuvo en los niveles basales de p-tau217: cada incremento en este marcador se asoció con un aumento del 143% en el riesgo combinado de deterioro cognitivo leve o demencia, según registró Aladdin H. Shadyab, investigador principal y profesor asociado de salud pública y medicina en la Universidad de California San Diego.

El efecto fue aún más notorio al estratificar por rangos: las mujeres ubicadas en el cuartil más alto de p-tau217 experimentaron una hazard ratio de 7,37 frente a las del cuartil más bajo, es decir, su riesgo fue más de siete veces superior de desarrollar demencia a largo plazo.

En el caso del deterioro cognitivo leve, el HR fue de 1,94 y para demencia fue de 3,17.

El impacto varía según edad, genética, raza y terapia hormonal

Los investigadores identificaron diferencias relevantes según la edad y la genética. En mujeres mayores de 70 años, el riesgo ligado a p-tau217 fue considerablemente mayor. Asimismo, entre las portadoras del alelo APOE ε4, que supone un mayor riesgo de alzhéimer, la magnitud de la asociación aumentó de forma significativa.

El estudio encontró también que la relación entre p-tau217 y la aparición de demencia fue más fuerte entre aquellas que habían sido asignadas a terapia hormonal combinada de estrógeno y progestina en comparación con el grupo placebo.

Sin embargo, este efecto no se replicó en el grupo tratado solo con estrógeno respecto a su placebo.

Las diferencias raciales también fueron estadísticamente relevantes. En mujeres blancas, el HR para deterioro cognitivo o demencia fue de 2,68; en mujeres negras, de 1,33.

La asociación entre p-tau217 y deterioro cognitivo leve no fue significativa en mujeres negras, mientras que sí se mantuvo en blancas. Por otro lado, la combinación de edad y p-tau217 ofreció una capacidad predictiva similar para demencia en ambos grupos, con áreas bajo la curva del 72,0% en blancas (70,3%-73,6%) y 70,4% en negras (64,0%-78,0%).

Un recurso no invasivo con potencial para la detección precoz

La proteína p-tau217 es un reflejo temprano de las modificaciones cerebrales propias del alzhéimer, lo que ofrece una alternativa más accesible y menos invasiva respecto a las pruebas tradicionales como la punción lumbar o las neuroimágenes avanzadas.

“Los biomarcadores en sangre como p-tau217 son especialmente prometedores porque son mucho menos invasivos y potencialmente más accesibles”, afirmó Linda K. McEvoy, autora sénior del estudio y profesora emérita de la Universidad de California San Diego.

Actualmente estos análisis no están recomendados en la práctica clínica para personas asintomáticas, pero los autores sostienen que su uso puede transformar tanto la investigación como la identificación precoz y el monitoreo de pacientes en riesgo. En palabras de Shadyab: “Nuestro objetivo no es solo predecir, sino usar ese conocimiento para retrasar o prevenir la demencia en su totalidad”.

Características de la cohorte y metodología del estudio

El estudio se basó en una cohorte diversa compuesta mayoritariamente por mujeres blancas (73,9%) y negras (17,9%), con edades entre 65 y 79 años en el momento del reclutamiento original, realizado entre 1996 y 1999.

El promedio de edad era de 69,9 años. Se incluyeron mujeres con educación y estilos de vida variables y con seguimiento cognitivo anual presencial hasta 2007, y luego telefónico hasta 2021.

Todas las muestras de sangre fueron tomadas en ayunas al inicio del seguimiento y almacenadas a -70 °C. El análisis de p-tau217, realizado con el ensayo ALZpath Simoa, se efectuó en 2024 en el Advanced Research and Diagnostic Laboratory de la Universidad de Minnesota.

Los criterios diagnósticos incluyeron la definición de deterioro cognitivo leve según Petersen y demencia siguiendo los estándares del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (cuarta edición).

Durante el seguimiento, se identificaron 849 casos de deterioro cognitivo leve y 752 de demencia, algunas mujeres presentando ambos diagnósticos a lo largo de los años.

Implicancias para la práctica clínica y necesidades de investigación futura

Pese a la robustez del estudio, los autores advierten de sus limitaciones: el diseño incluyó solo mujeres mayores, y no distinguió entre subtipos de demencia.

El principal hallazgo es que la suma de p-tau217 y la edad mejora la capacidad de discriminar quién desarrollará demencia, superando a los modelos que solo emplean datos demográficos tradicionales.

Determinar el efecto de otros factores, como diferentes regímenes de terapia hormonal o el inicio de la misma antes o después de la menopausia, requerirá estudios adicionales.

El equipo científico subraya que el valor pronóstico de p-tau217 para la demencia es muy superior al de otros biomarcadores y que sus implicancias van más allá de la predicción; abren el camino hacia estrategias de prevención personalizadas y monitoreo dirigido, especialmente entre mujeres mayores de 70 años o portadoras de APOE ε4.