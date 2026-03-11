Salud

Envejecimiento cerebral: por qué la depresión y el ambiente pueden influir más que la edad

Los expertos advierten sobre los factores que pueden acelerar el deterioro cognitivo en la vejez, más allá de los años, según los hallazgos presentados en la reunión anual de la Cognitive Neuroscience Society

La depresión leve puede afectar la memoria y acelerar el deterioro cognitivo en personas mayores, según nuevos estudios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, los neurocientíficos consideraron el envejecimiento cerebral como un proceso uniforme y predecible.

Sin embargo, los avances recientes revelan que la salud cognitiva en la vejez no sigue una línea recta, sino que depende de una interacción compleja entre factores individuales, sociales, biográficos y emocionales, donde la depresión y el entorno juegan un papel determinante.

Las investigaciones presentadas en la reunión anual de la Cognitive Neuroscience Society celebrada en Vancouver (Canadá) muestran que el envejecimiento cerebral está determinado por una combinación de condiciones biológicas, sociales y emocionales que interactúan a lo largo de la vida.

Randy McIntosh, de la Universidad Simon Fraser y presidente del simposio sobre resiliencia cerebral, sostuvo que comprender cómo se relacionan la biografía y el contexto social con la biología permite redefinir el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos cognitivos vinculados a la edad.

De la visión lineal al modelo personalizado del envejecimiento cerebral

Investigadores advierten que el envejecimiento cerebral no sigue un patrón uniforme, sino que depende de factores biográficos, sociales y ambientales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta hace poco, la neurociencia describía el envejecimiento cognitivo como un declive homogéneo para todos los individuos al cruzar el umbral de los 70 años.

Hoy, la disciplina reconoce una amplia variabilidad entre personas, lo que exige modelos predictivos más personalizados.

No existe una sola molécula ni una sola proteína como biomarcador del envejecimiento cerebral saludable; lo que hay es una combinación de factores”, explicó McIntosh.

Este cambio de enfoque implica recopilar datos sobre variables tan diversas como el sueño, la salud vascular, la religiosidad, la actividad física y el contexto cultural.

Los investigadores también ampliaron sus estudios a muestras poblacionales más diversas y a condiciones naturales, alejándose de los entornos de laboratorio controlados.

La evidencia muestra que el ambiente, el apoyo social y las experiencias de vida pueden modificar sustancialmente el curso del envejecimiento cerebral, modelando rutas únicas para cada individuo.

La depresión, incluso leve, acelera el deterioro cognitivo

Estudios con neuroimagen muestran que la depresión reduce la capacidad del cerebro para filtrar información irrelevante, favoreciendo la pérdida de memoria (Freepik)

Un hallazgo clave de los últimos años es el impacto de la depresión, incluso en niveles leves, sobre la memoria y la función ejecutiva. Audrey Duarte, neurocientífica cognitiva de la Universidad de Texas en Austin, observó que dos personas de la misma edad pueden mostrar diferencias marcadas en las evaluaciones cognitivas y la prevalencia de enfermedades asociadas.

Su equipo, en un estudio multicéntrico con 330 participantes de entre 18 y 75 años de diversos orígenes raciales y étnicos, identificó que niveles mínimos de depresión pueden provocar disfunción ejecutiva, acelerando el deterioro de la memoria a medida que avanza la edad.

El trabajo de la investigadora postdoctoral Sarah Henderson demostró que la depresión reduce la capacidad del cerebro para filtrar información irrelevante durante la memorización, lo que facilita la interferencia cognitiva y acelera el declive ejecutivo.

Este efecto es más pronunciado en personas negras y mexicoamericanas, quienes presentan mayor prevalencia de depresión y enfermedad de Alzheimer en comparación con las personas blancas no hispanas. La capacidad de inhibición de recuerdos no deseados resulta clave para mantener la memoria funcional durante el envejecimiento.

El entorno y la experiencia cotidiana: claves para la resiliencia cerebral

La salud emocional y el apoyo social aparecen como factores protectores clave frente al deterioro cognitivo en la vejez (Freepik)

El estudio del entorno natural transformó la comprensión del envejecimiento cognitivo. Karen Campbell, de la Universidad Brock de Ontario, relató cómo su interés nació al observar la resiliencia de su abuela, capaz de conservar recuerdos vívidos incluso tras experimentar traumas graves.

Campbell demostró que los cerebros jóvenes y mayores muestran patrones de memoria y percepción similares cuando se los expone a situaciones cotidianas, como ver películas, en lugar de realizar tareas artificiales de laboratorio.

Uno de los hallazgos más relevantes es el “Efecto Sherlock”, una técnica de recuperación activa en la que los participantes generan palabras clave al final de cada escena de una película. Esta práctica refuerza la segmentación de eventos en la memoria, permitiendo que la información quede mejor delimitada y sea más fácilmente recuperable.

Los resultados preliminares sugieren que este método ayuda a potenciar la memoria y distinguir eventos individuales, aprovechando la experiencia acumulada del cerebro mayor.

Hacia una neurociencia de la posibilidad y la personalización

Los expertos proponen un enfoque personalizado para el diagnóstico y tratamiento de los trastornos cognitivos relacionados con la edad (Freepik)

La nueva corriente neurocientífica impulsa el desarrollo de modelos generativos capaces de integrar la diversidad de factores biológicos y ambientales. El objetivo es sustituir los promedios estadísticos por rutas personalizadas de salud mental, donde intervenciones como la actividad física, el uso de audífonos para evitar la deprivación sensorial, y el apoyo social cobran protagonismo.

McIntosh sintetizó esta visión: “Al modelar cómo interactúan la biología, la experiencia y el entorno, vamos más allá de los promedios y hacia una ciencia que respeta la vida individual y abre nuevos caminos para la resiliencia a lo largo de la vida”.

De esta manera, la verdadera edad del cerebro se redefine cada día a través de la organización consciente de la experiencia y la gestión de la carga emocional, confirmando que la mente puede mantenerse funcional y resistente si se preservan sus mecanismos de segmentación y flexibilidad.

