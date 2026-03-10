Marcapasos y desfibriladores implantables: cuáles son las diferencias y cuándo se utiliza cada uno, según expertos

Los marcapasos y desfibriladores implantables han revolucionado el tratamiento de las arritmias, mejorando la calidad de vida de millones de pacientes

Los marcapasos y desfibriladores implantables han revolucionado el tratamiento de los trastornos del ritmo cardíaco, permitiendo que pacientes con alteraciones graves accedan a terapias personalizadas y de alta eficacia. Estos dispositivos, que combinan innovación tecnológica y criterios médicos precisos, son fundamentales para reducir el riesgo de complicaciones y mejorar la expectativa de vida en quienes sufren arritmias.

El avance en la ingeniería biomédica ha hecho posible que tanto el marcapasos como el desfibrilador implantable sean dispositivos de pequeño tamaño, pero de gran impacto en la salud cardiovascular. Según Cleveland Clinic, la elección entre uno u otro se basa en el diagnóstico específico de la alteración eléctrica que presenta cada paciente, el historial clínico y la evaluación de síntomas, garantizando así un abordaje individualizado y seguro.

El marcapasos se utiliza principalmente para controlar ritmos cardíacos lentos o irregulares, como la bradicardia o el bloqueo auriculoventricular. Este aparato, que se implanta bajo la piel cerca de la clavícula, emite impulsos eléctricos suaves a través de cables conectados directamente al corazón. Esta estimulación regular permite mantener un ritmo cardíaco adecuado y previene episodios de fatiga, desmayos o mareos. La intervención se realiza mediante cirugía mínimamente invasiva, bajo anestesia local y sedación, y la recuperación suele ser rápida: la mayoría de los pacientes puede recibir el alta el mismo día o al día siguiente, detalla la Cleveland Clinic.

Cómo actúan los dispositivos frente a distintas arritmias

La principal diferencia entre marcapasos y desfibrilador implantable radica en el tipo de arritmia que cada uno trata. El marcapasos corrige los ritmos lentos, mientras que el desfibrilador está diseñado para responder ante arritmias rápidas y peligrosas, como la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular.

El desfibrilador implantable monitoriza constantemente la actividad cardíaca y, si detecta una alteración grave, administra una descarga eléctrica controlada para restablecer el ritmo normal. Esta intervención automática puede resultar vital ante episodios que amenacen la vida del paciente.

Las soluciones personalizadas con dispositivos cardíacos permiten seleccionar la mejor opción según el tipo de arritmia y el historial clínico de cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cleveland Clinic subraya que el procedimiento de implantación de un desfibrilador es similar al del marcapasos. Ambos requieren una incisión pequeña y la inserción de cables que llegan al corazón, pero el desfibrilador incorpora la capacidad de detectar y corregir arritmias rápidas de forma inmediata. El paciente puede experimentar la descarga como un sobresalto breve, pero esta acción es decisiva para evitar complicaciones mayores.

Diferencias clave y uso adecuado de cada dispositivo

Los marcapasos y los desfibriladores implantables cumplen funciones complementarias, pero no son intercambiables. El marcapasos es esencial en el tratamiento de la bradicardia, mientras que el desfibrilador es indispensable ante arritmias aceleradas o caóticas que ponen en riesgo la vida. “Un marcapasos evita que el corazón funcione demasiado lento. Un desfibrilador interviene cuando el ritmo cardíaco se acelera peligrosamente o se vuelve caótico”, explica el doctor Niraj Varma, electrofisiólogo de la Cleveland Clinic.

Según Varma, “la clave no está en elegir el dispositivo más avanzado, sino el más adecuado para la alteración que se debe tratar”. La decisión médica se fundamenta en el tipo de arritmia, los síntomas presentes y factores individuales como antecedentes cardíacos, edad y comorbilidades.

El desfibrilador implantable protege contra arritmias rápidas como la taquicardia y la fibrilación ventricular, administrando descargas automáticas cuando es necesario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen situaciones clínicas complejas en las que un paciente puede requerir un dispositivo combinado, capaz de funcionar simultáneamente como marcapasos y desfibrilador. Estos sistemas avanzados están indicados para quienes presentan tanto episodios de ritmo lento como arritmias rápidas, y su uso permite ofrecer protección integral ante distintas alteraciones eléctricas del corazón. “Algunas personas necesitan ayuda con ritmos cardíacos tanto lentos como rápidos. Ahí es donde entran en juego los dispositivos combinados”, detalla Varma.

El desarrollo de estos dispositivos híbridos responde a la necesidad de adaptar la terapia eléctrica a escenarios clínicos multifactoriales, brindando mayor seguridad y un pronóstico optimizado. Según la Cleveland Clinic, la decisión de implantar un sistema combinado se toma tras una evaluación exhaustiva de la historia clínica, la respuesta a tratamientos previos y los riesgos potenciales de cada tipo de arritmia.

Impacto y perspectivas de la terapia eléctrica cardíaca

El uso de marcapasos y desfibriladores implantables ha demostrado una reducción sustancial en la mortalidad asociada a arritmias graves y ha permitido que pacientes antes limitados por su condición lleven una vida activa y productiva. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 8,43 millones de personas en el mundo viven actualmente con un marcapasos o desfibrilador implantado, una cifra que refleja tanto el avance de la tecnología como la creciente prevalencia de trastornos del ritmo cardíaco.

La tecnología médica de marcapasos y desfibriladores ofrece alternativas seguras, personalizadas y adaptables, optimizando el tratamiento moderno de las arritmias cardíacas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La terapia eléctrica del corazón continúa evolucionando, con dispositivos cada vez más pequeños, duraderos y programables, capaces de adaptarse a las necesidades específicas de cada paciente. Esta tendencia hacia la personalización y la seguridad sigue siendo el eje del tratamiento moderno de las arritmias, ofreciendo nuevas alternativas y esperanza a quienes dependen de esta tecnología médica avanzada.