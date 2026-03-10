Cómo es la regla 60/60, la estrategia recomendada por expertos para evitar la pérdida de audición

Mantener el volumen por debajo del 60% ayuda a prevenir daños en la audición. (VisualesIA ScribNews)

La protección de la audición se volvió una prioridad en la sociedad actual, donde el uso de auriculares y dispositivos de audio personales aumenta cada año. La regla 60/60 surge como una pauta sencilla para reducir el riesgo de daño auditivo y se ha popularizado en todo el mundo. Esta guía recomienda mantener el volumen del dispositivo por debajo del 60% del máximo y limitar la escucha continua a 60 minutos antes de hacer una pausa.

De acuerdo con estudios realizados por científicos a nivel mundial y el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la regla 60/60 ayuda a prevenir la pérdida auditiva inducida por ruido, un problema que afecta a millones de personas. Los especialistas explican que los dispositivos modernos pueden alcanzar niveles de hasta 110 decibelios, equivalentes al ruido de un concierto, lo que puede dañar las células del oído interno tras pocos minutos de exposición.

La regla 60/60 traduce las directrices técnicas de seguridad auditiva en un principio fácil de recordar y aplicar en la vida diaria. Desde la agencia de investigación médica The National Institutes of Health(NIH), advierten que los ruidos muy altos pueden ser dañinos, aunque duren poco o mucho tiempo.

La importancia de esta pauta radica en el funcionamiento del oído interno. Las células ciliadas cocleares, responsables de convertir las vibraciones en señales eléctricas, no se regeneran una vez dañadas. El daño auditivo por ruido es acumulativo y permanente. Por eso, limitar tanto el volumen como la duración de la exposición al sonido representa la mejor forma de proteger la audición a largo plazo.

La regla 60/60 sugiere tomar descansos cada 60 minutos de escucha continua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En la actualidad, estamos observando una pérdida más temprana en la audición en jóvenes debido a un uso inadecuado de auriculares”, indicaron desde el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.

¿Qué establece la regla 60/60 y por qué es efectiva?

Como se dijo, la regla 60/60 consta de dos recomendaciones principales: no superar el 60% del nivel máximo de volumen del dispositivo y tomar descansos al menos cada 60 minutos de escucha. Los profesionales señalan que, al respetar estos límites, la exposición al ruido se mantiene en niveles seguros, generalmente por debajo de los 85 decibelios. Este umbral se considera el máximo recomendado para evitar daños auditivos en exposiciones prolongadas.

El riesgo aumenta cuando las personas utilizan auriculares en ambientes ruidosos, ya que tienden a subir el volumen para compensar el ruido de fondo. La regla 60/60 sugiere, además, preferir auriculares con cancelación de ruido, que permiten escuchar con claridad a volúmenes más bajos. La OMS advierte que más de mil millones de jóvenes están en riesgo de pérdida auditiva por el uso inadecuado de dispositivos de audio personales.

La relación entre el tiempo y el volumen resulta clave. Por cada 3 decibelios que aumenta el volumen, el tiempo de exposición segura se reduce a la mitad. Por ejemplo, escuchar música a 94 dB solo se considera seguro durante una hora, mientras que a 100 dB el límite desciende a 15 minutos. Por esto, la regla 60/60 combina ambos factores para ofrecer una protección integral.

Los menores son especialmente vulnerables a la pérdida auditiva inducida por ruido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos prácticos para implementar la regla 60/60

Los usuarios pueden aplicar la regla 60/60 con pasos simples. La mayoría de los smartphones y reproductores de audio permiten establecer límites máximos de volumen en la configuración. Los especialistas recomiendan usar temporizadores o alarmas para recordar la necesidad de hacer pausas después de una hora de escucha. Existen aplicaciones que monitorean la exposición diaria y notifican al usuario cuando se acerca a los límites recomendados.

La elección del tipo de auricular también influye en la seguridad auditiva. Los auriculares supraaurales suelen requerir menos volumen que los intraurales para lograr una buena calidad de sonido. La “prueba de conversación” consiste en comprobar si se puede mantener una charla con alguien cercano sin necesidad de quitarse los auriculares. Si resulta difícil escuchar, el volumen probablemente sea demasiado alto.

Los especialistas aconsejan incluir en la rutina diaria períodos de silencio para permitir la recuperación del oído. La exposición al ruido es acumulativa y proviene de múltiples fuentes. Además, recomiendan realizar controles auditivos periódicos, especialmente si se emplean auriculares a diario o se presentan síntomas como zumbidos, sensación de presión o dificultad para entender conversaciones en ambientes ruidosos.

Pautas especiales para niños, adolescentes y recomendaciones finales

Los niños y adolescentes constituyen una población especialmente vulnerable a la pérdida auditiva por ruido. Los expertos sugieren establecer límites de volumen aún más conservadores, como la regla 50/50, que limita el uso a un 50% de volumen por 50 minutos. Muchos dispositivos permiten configurar controles parentales para evitar que los menores aumenten el volumen sin autorización.

La protección auditiva requiere educación y concientización desde edades tempranas. Enseñar a los niños a reconocer los riesgos y a adoptar buenos hábitos de escucha contribuye a prevenir problemas futuros. La audición es un sentido irremplazable y su cuidado depende de decisiones cotidianas.