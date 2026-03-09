Salud

Los filtros de aire UV eliminan los desencadenantes del asma en el aire, según un estudio

LUNES, 9 DE MARZO DE 2026 (HealthDay News) -- Los filtros de aire ultravioleta podrían ayudar a eliminar los desencadenantes del asma en el hogar de una persona, sugiere un nuevo estudio.

La instalación de un tipo de filtro de aire UV en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado provocó una reducción de más del doble de microbios relacionados con el asma, informaron recientemente investigadores en la reunión anual de la Academia Americana de Alergias, Asma e Inmunología en Filadelfia.

"La luz ultravioleta tiene efectos bactericidas conocidos, pero ¿puede afectar eso a los resultados del asma? Creamos un estudio piloto que destaca el potencial de los cambios bacterianos en el entorno de la luz ultravioleta basada en el sistema HVAC para afectar la modulación y control de los síntomas del asma", dijo el investigador principal, el Dr. Kaleb Ware, residente médico de la Universidad de Cincinnati, en un comunicado de prensa.

La luz ultravioleta puede hacer que los niveles de alérgenos en el aire disminuyan entre un 20% y un 25% en la media hora tras la activación, según investigaciones previas publicadas en la revista ACS ES&T Air en agosto.

Para el nuevo estudio, los investigadores instalaron un filtro UV --el filtro CREON2000A, de General Innovations and Goods, Inc-- en el sistema HVAC de los hogares de siete niños con asma. Como control, se instaló un dispositivo UV "falso" en otros siete hogares infantiles.

Se recogieron muestras de polvo de las alfombras domésticas cuando se colocaron los dispositivos, y de nuevo después de un año.

Los resultados mostraron que la casa con filtro UV tenía una disminución doble en la abundancia de microorganismos que normalmente se encuentran en la boca y los senos nasales de una persona.

Se necesitan más estudios para investigar más a fondo los posibles beneficios de la filtración UV en hogares e instituciones públicas, según los investigadores.

Por ejemplo, los filtros UV en los sistemas de climatización escolar podrían proteger a los niños de ataques de asma en clase.

La reunión de la AAAAI se celebró del 27 de febrero al 2 de marzo.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

FUENTE: Nota de prensa de la Academia Americana de Alergias, Asma e Inmunología, 10 de febrero de 2026

