Incluso sin cafeína: cuál es el secreto detrás del bienestar que genera la taza de café

Diversas investigaciones ponen el foco en elementos poco evidentes que rodean este hábito diario y abren interrogantes sobre los verdaderos motivos de su efecto, según expertos consultados por Good Housekeeping

El café descafeinado produce un
El café descafeinado produce un efecto placebo que simula el aumento de energía asociado al consumo de cafeína (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alrededor del mundo, millones de personas inician el día con una taza de café, un ritual que trasciende el simple consumo de una bebida. El aroma, el sabor y el acto repetido cada mañana forman parte de una experiencia que muchos asocian con el aumento de energía y concentración.

Sin embargo, investigaciones recientes señalan que estos efectos no dependen únicamente de la cafeína, sino también de factores psicológicos y de las expectativas vinculadas al hábito. Incluso el café descafeinado, con una cantidad nula de cafeína, puede generar sensaciones de alerta y bienestar comparables a las de su versión tradicional, gracias a lo que se conoce como efecto placebo.

Estudios publicados en 2023 y 2025 y declaraciones de especialistas recopiladas por Good Housekeeping confirman que la rutina, el entorno y la creencia en los beneficios del café influyen tanto en el bienestar físico como mental de quienes lo consumen a diario. La ciencia comienza a explicar por qué, aun en ausencia de cafeína, el café sigue actuando como un potente estímulo en la vida cotidiana.

El ritual y las expectativas: claves del efecto placebo

Estudios recientes confirman que la
Estudios recientes confirman que la experiencia sensorial de preparar y beber café incrementa la percepción de alerta en consumidores habituales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas consultados por Good Housekeeping afirman que la experiencia sensorial de preparar, oler y saborear el café impacta en la percepción de la energía, independientemente de la cantidad de cafeína ingerida.

La nutricionista Maura Fowler explicó al medio que “la experiencia del olor, el sabor y las expectativas de tomar café pueden influir en el estado de alerta y energía, lo que sugiere un posible efecto placebo, especialmente en quienes lo consumen de forma frecuente”.

El fenómeno se observa con mayor claridad entre quienes mantienen su rutina habitual con café descafeinado. Un estudio citado por Good Housekeeping demostró que los consumidores frecuentes muestran una mayor conexión entre áreas cerebrales vinculadas a la percepción visual y la resolución de problemas, incluso cuando la bebida está prácticamente libre de cafeína. Este hallazgo se atribuye tanto al hábito como a la creencia de recibir el impulso energético asociado al café tradicional.

Composición y efectos fisiológicos del descafeinado

Investigaciones médicas señalan que incluso
Investigaciones médicas señalan que incluso niveles bajos de cafeína pueden provocar síntomas como palpitaciones en ciertos individuos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café descafeinado contiene entre 2 y 15 miligramos de cafeína por cada 240 mililitros (ocho onzas). Aunque esta cantidad es inferior a la de una taza regular, puede ser suficiente para generar efectos en personas con sensibilidad elevada a la cafeína. Los especialistas consultados por Good Housekeeping advierten que incluso dosis bajas pueden provocar síntomas en ciertos individuos.

El cardiólogo Gregory Marcus, de la Universidad de California en San Francisco, encabezó una investigación que confirmó que el café con cafeína incrementa la frecuencia de palpitaciones.

Marcus comentó al medio que “el café con cafeína realmente puede provocar un aumento de palpitaciones, aun cuando no afecte el ritmo de las cámaras superiores del corazón”. Las palpitaciones detectadas en el estudio provienen de las cavidades inferiores del corazón y suelen considerarse inofensivas.

Razones para elegir descafeinado y beneficios del café con cafeína

El consumo regular de café
El consumo regular de café o té con cafeína está relacionado con un menor riesgo de demencia, según estudios citados por Good Housekeeping (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección del café descafeinado está motivada en muchos casos por la intención de aliviar síntomas como ansiedad, insomnio o molestias gastrointestinales, así como por embarazo, interacciones medicamentosas y otras recomendaciones médicas, según declaraciones de Fowler a Good Housekeeping. Por su parte, el café con cafeína aporta vitaminas B2 y B3, potasio, magnesio y antioxidantes con potenciales efectos antiinflamatorios.

Diversos estudios recientes citados por Good Housekeeping vinculan el consumo de café y té con cafeína con un menor riesgo de desarrollar demencia. Estas evidencias sugieren que la eliminación total de la cafeína no resulta necesaria para la mayoría de las personas, salvo en casos con indicaciones específicas.

La respuesta individual ante la cafeína varía considerablemente. El consumo regular induce al organismo a aumentar la cantidad de receptores de adenosina, molécula responsable de la relajación, lo que incrementa la tolerancia y obliga a consumir dosis mayores para lograr el mismo efecto. Factores como la masa muscular y la genética también influyen en la sensibilidad.

Alternar café con y sin
Alternar café con y sin cafeína ayuda a identificar el impacto del efecto placebo y la sensibilidad individual a la cafeína en cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marcus observó que quienes metabolizan la cafeína con rapidez no experimentan alteraciones en el sueño, mientras que aquellos con metabolismo lento presentan mayor dificultad para dormir tras ingerir café.

Síndrome de retirada y recomendaciones

Interrumpir el consumo de café con cafeína de manera abrupta no suele implicar riesgos graves, aunque pueden presentarse molestias físicas y mentales. El llamado síndrome de retirada incluye síntomas como dolor de cabeza, ánimo decaído o problemas de concentración. De acuerdo con datos de Good Housekeeping, alrededor del 8% de los adultos presenta adicción a la cafeína, lo que dificulta la reducción del consumo y potencia problemas como el insomnio o las náuseas.

Para quienes desean comprobar los efectos del placebo, Marcus recomienda alternar durante varias semanas entre café con y sin cafeína, siguiendo una pauta aleatoria predefinida y registrando las sensaciones diarias. Esta práctica permite identificar patrones genuinos de bienestar más allá de la experiencia previa o las expectativas.

Reducir la ingesta diaria de cafeína puede resultar beneficioso en casos de insomnio, ansiedad o sensibilidad cardiovascular. No obstante, para la mayoría de las personas, el café y su ritual continúan siendo un pilar en la rutina diaria, con un efecto placebo capaz de compensar la ausencia temporal de cafeína.

