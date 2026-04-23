Fentanilo mortal: García Furfaro insistió con su inocencia y volvió a decir que hubo “un atentado” en su contra

Ariel García Furfaro detenido

“Es muy duro lo que acabo de escuchar. Les hablo a las familias que perdieron un ser querido. Voy a buscar la verdad y quiero que sepan la verdad. Opté por entregarme, en el infierno de estar preso, por los trabajadores que tengo y para que se investigue con total tranquilidad lo que pasó. Yo no fui, no hice nada. Si el fentanilo está contaminado… alguien la puso.” La declaración corresponde a Ariel García Furfaro, propietario de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma. En esas plantas se elaboró y distribuyó el fentanilo contaminado con bacterias multirresistentes a los antibióticos, que el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, vincula, en esta etapa de la investigación, a 114 pacientes fallecidos tratados en clínicas y hospitales con el anestésico de HLB Pharma. Además, 49 personas internadas fueron dadas de alta con secuelas, dos de ellas en estado crítico.

Infobae reconstruyó la frase a través de fuentes con acceso a la investigación judicial y fue pronunciada durante la ampliación de la declaración indagatoria ordenada por el juez.

Con ese acto, Kreplak concluyó los nuevos interrogatorios a los 14 procesados en la causa que investiga la mayor tragedia sanitaria del país. A diferencia del resto, Ariel García Furfaro eligió responder a todas las preguntas del juzgado y la fiscalía, asesorado por su abogado defensor, Gastón Marano.

La justicia argentina investiga a 14 procesados y dos laboratorios por la distribución de fentanilo contaminado, que causó 114 muertes y 49 secuelas, con el juez Ernesto Kreplak a cargo de la causa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como ocurrió con los demás imputados, la indagatoria se realizó de manera virtual. García Furfaro declaró desde la sala de videoconferencias del penal de Marcos Paz, donde permanece detenido desde la noche del 20 de agosto de 2025. Sus dichos coinciden con lo sostenido en la declaración del 22 de agosto de 2025. Entonces se lo imputó por 20 muertes. Ahora se sumaron 94 fallecimientos, motivo de la nueva ronda de testimonios.

Los cargos y el avance de la investigación

En la resolución del 25 de septiembre de 2025, Kreplak imputó “prima facie” a todos los procesados como coautores penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas, en concurso real con adulteración de sustancias medicinales en un modo peligroso para la salud, también como coautores. De ser encontrados culpables, las penas van de 10 a 25 años de prisión.

Hasta el momento, García Furfaro mantiene una defensa firme. Laboratorios Ramallo, donde se elaboró el fentanilo de HLB Pharma, contaba con habilitación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y control del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), ambos dependientes del Ministerio de Salud de la Nación.

Estos organismos ya habían sancionado a los establecimientos por diversas deficiencias en la elaboración de medicamentos, según consta en el expediente iniciado por la denuncia del Hospital Italiano de La Plata. Ese proceso se originó tras vincular la muerte de 15 pacientes con el fentanilo de HLB Pharma del lote 31202. Con el avance de la investigación, que comenzó el 8 de mayo de 2025 bajo el expediente 17371/2025, se identificaron otras partidas contaminadas, como el lote 31244.

“La máquina del fentanilo (de Laboratorios Ramallo) costó más de 3 millones de dólares y funcionaba perfecto. No hay posibilidad de que esta contaminación exista si no fue un atentado o sacaron los filtros intencionalmente. Teníamos tres filtros, la ley pide dos. Si nadie sacó los filtros no pudieron haber pasado esas bacterias. Con una pericia en la máquina el sistema informático va a revelar qué pasó con los filtros. Pido que se haga esa pericia”, expresó García Furfaro ante el juez.

Hacía referencia a la Klebsiella pneumoniae y a la Ralstonia pickettii. Ambos microorganismos están asociados a infecciones graves en entornos hospitalarios, especialmente en pacientes vulnerables, y su presencia en un medicamento inyectable, que debe ser completamente estéril, genera máxima preocupación.

Imágenes del último allanamiento a los laboratorios de García Furfaro ordenados por el juez Ernesto Kreplak

La Klebsiella pneumoniae puede ser multirresistente a los antibióticos, mientras que la Ralstonia pickettii suele asociarse a fallas en procesos de esterilización o contaminación durante la producción de soluciones parenterales.

La justicia allanó en varias ocasiones Ramallo y HLB Pharma. En uno de los legajos de la causa consta y está valuado el equipo al que refiere García Furfaro, detenido desde la noche del 20 de agosto de 2025, fecha en que se entregó tras la orden de captura del juez Kreplak. El empresario tiene un embargo de un billón de pesos.

La hipótesis de complot y la figura de Andrés Quinteros

García Furfaro volvió a referirse a un supuesto complot en su contra, que habría tenido como protagonista a Andrés Quinteros, ex colaborador con tareas ejecutivas. “Meses antes me avisaron que nos iban a hacer una maldad con el fentanilo. Aporté los audios y las pruebas de eso”, detalló en referencia a Quinteros, a quien, antes de que la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo fichara, señaló ante Infobae como “un agente inorgánico de la SIDE”, en alusión a la Secretaría de Inteligencia del Estado.

El lote principal de fentanilo contaminado (31.202) fue fabricado el 18 de diciembre de 2024 en Laboratorios Ramallo. En ese sentido, Ariel García Furfaro insistió en que “en la causa hay 14 inocentes imputados y algunos presos y el verdadero culpable (por Andrés Quinteros) no fue ni citado a declarar”.

Ernesto Kreplak, el juez de la causa, expuso sobre la falta de trazabilidad en drogas peligrosas

En su primera declaración judicial, García Furfaro ya había negado de forma categórica cualquier responsabilidad en la causa. “Yo no fui, yo no hice nada”, afirmó, y aseguró que, de existir contaminación, “alguien la puso”, descartando que se hubiera originado dentro del laboratorio.

El empresario apuntó directamente contra Andrés Quinteros, a quien acusó de estar “obsesionado con el fentanilo” y de haber actuado en su contra tras una ruptura personal. “No tengo dudas de que está atrás de todo esto”, afirmó. Narró episodios previos de conflicto, como un supuesto intento de robo de 30 ampollas de morfina y advertencias de terceros sobre un posible “atentado” para involucrarlo en la causa.

Durante su exposición, García Furfaro reiteró que existe una operación para perjudicarlo: “Me quieren hacer quedar como narco” y “me armaron una operación mediática”. Además, cuestionó la actuación de los organismos de control al señalar que “la ANMAT no alertó antes” y relativizó las fallas en los procesos al afirmar “todos los laboratorios tienen problemas”.

Uno de los lugares de Laboratorios ramallo allanados por la justicia

Para los investigadores judiciales, hasta el momento no hay elementos probatorios que avalen la teoría conspirativa del detenido y consideran esos dichos una maniobra distractiva para evitar responder sobre los hechos que se le imputan.

En su indagatoria, García Furfaro indicó que desconoce si hubo fallas de calidad en su empresa, porque esas áreas estaban en manos de personal técnico, y remarcó su interés en que se esclarezca el caso. “Soy el más interesado en que se sepa qué pasó”, enfatizó. En su declaración, describió su situación personal y económica: “Sí, estoy fundido”, y agregó: “Me quedo a que me corten la cabeza si tengo responsabilidad”.

Facturación, deuda provincial y consecuencias económicas

Según reconstruyó Infobae, el detenido también manifestó ante Kreplak: “Yo le dije en mi primera indagatoria que iba a aumentar el precio de los medicamentos conmigo preso. El suero pasó de 60 centavos de dólar a 2 dólares y medio. Otros medicamentos aumentaron de un 400 a un 700%. Si se investiga quién se benefició de esto económicamente se va a poder llegar a quien está detrás del atentado”.

También enfatizó la deuda que las provincias mantienen con su empresa por la provisión de medicamentos mediante licitaciones públicas, que incluyen solución fisiológica, ibuprofeno, fentanilo y propofol, entre otros. “Hay unos 15.000 millones de pesos que le deben las provincias al laboratorio, son casi 10 millones de dólares en total. Yo no tengo responsabilidad penal, pero si de un laboratorio mío se dañó a alguien, aunque haya sufrido un atentado, ofrezco que se use ese dinero para resarcir a las familias afectadas”.

La declaración quedó inconclusa por problemas de conectividad en el sistema de Wifi del Penal de Marcos Paz. El lunes se reanudará la defensa de Ariel García Furfaro.