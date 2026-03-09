Cuáles son los alimentos que ayudan a evitar altibajos de energía

La importancia de elegir alimentos saludables en el desayuno para mantener la energía estable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un desayuno consumido a primera hora puede aportar beneficios al bienestar de la jornada, pero la elección de alimentos influye directamente en los picos de azúcar en sangre y en el nivel de energía durante la mañana.

Según expertos citados por HELLO! Magazine, seleccionar opciones poco adecuadas favorece los altibajos energéticos, mientras que un desayuno equilibrado ayuda a mantener la estabilidad metabólica durante el día.

Para evitar picos de glucosa y mantener la energía estable, se debe prescindir de cereales industriales, pan blanco, jugos de frutas y yogures con azúcar. Estas alternativas, comunes en la dieta, generan un aumento y posterior caída del azúcar en sangre, lo que se traduce en fatiga antes del mediodía.

Las mejores opciones incluyen proteínas, fibra y grasas saludables, como huevos, palta, pan integral con semillas, yogur griego natural, batidos con frutos secos y avena.

Cómo la selección de ingredientes en la primera comida del día impacta el bienestar y la glucemia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentos que provocan picos de azúcar en sangre en el desayuno

La rapidez y la practicidad influyen en la elección de ingredientes para el desayuno. Sin embargo, el medio citado advierte, mediante la perspectiva de una coach de salud, que muchos productos considerados “saludables” pueden desembocar en subidas repentinas de glucosa.

El consumo regular de cereales de desayuno puede elevar considerablemente la glucosa pocos minutos después de ingerirlos. A pesar de que acompañarlos con huevo o yogur griego reduce su efecto, su ingesta frecuente continúa siendo poco recomendable.

El pan blanco, elaborado con harinas refinadas y bajo en fibra, causa que la glucosa entre en el torrente sanguíneo en apenas 15 minutos, según los especialistas. Un modo de atenuar este impacto es combinarlo con palta o huevo, aunque la recomendación del medio es evitarlo.

El desayuno equilibrado como clave para evitar altibajos de azúcar en sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los jugos de frutas permiten una absorción rápida de azúcares debido a la ausencia de fibra, situando al consumidor en un ciclo de subidas y bajadas de energía. Limitar su ingesta diaria o cambiarlos por batidos más equilibrados resulta más conveniente para mantener la estabilidad glucémica.

Los yogures con azúcar y las granolas industriales presentan altas cantidades de edulcorantes, lo que lleva a incrementos pronunciados del azúcar en sangre. Revisar la composición de estos productos es fundamental, ya que pueden contener más azúcar de lo pensado.

Por último, la avena instantánea, procesada con harinas muy finas y generalmente enriquecida con azúcares o frutas deshidratadas, es señalada por el medio como una causa habitual de incrementos abruptos de glucosa. Al perder parte de la fibra, estos productos ralentizan menos la absorción de carbohidratos.

Opciones saludables para un desayuno equilibrado

Adaptar la rutina matinal con alimentos más nutritivos ayuda a obtener energía estable durante la mañana.

Los huevos se presentan como una alternativa adecuada por su contenido en proteínas, grasas saludables, vitamina D y colina. Al prepararlos cocidos, revueltos o en muffins, se garantiza aproximadamente seis gramos de proteína por huevo.

Los huevos aportan proteínas y grasas saludables que favorecen la saciedad y la estabilidad metabólica- (Imagen Ilustrativa Infobae)

La palta o aguacate sobre pan integral ofrece saciedad y control glucémico. Una palta mediana contiene alrededor de 240 calorías y es fuente de grasas monoinsaturadas y fibra, lo que prolonga la plenitud y reduce la necesidad de tentempiés. La combinación con huevos o pan de semillas potencia el equilibrio nutricional.

El aguacate sobre pan integral proporciona fibra, grasas monoinsaturadas y un control glucémico prolongado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sustituir el pan blanco por integral con semillas aporta más fibra y baja la carga glucémica, permitiendo una digestión más lenta y estable para la glucosa.

El pan integral con semillas ayuda a reducir la carga glucémica y mejora la digestión de los carbohidratos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los batidos que incorporan yogur griego natural, semillas y verduras de hoja verde proporcionan proteína, grasas saludables y fibra sin provocar un incremento brusco del azúcar. Preferir frutos rojos y evitar jugos concentrados optimiza esta opción.

Los batidos con yogur griego natural, semillas y verduras de hoja verde ofrecen nutrientes y energía sostenida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogur griego natural es sugerido como base de desayuno. Combinado con bayas frescas, canela o semillas, constituye una alternativa saciante y rica en probióticos.

El yogur griego natural combinado con bayas y semillas es una opción saciante y rica en probióticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar la avena en sartén, en lugar de recurrir a instantáneas industriales, contribuye a conservar la fibra y mantener el efecto glucémico sostenido. Añadir yogur griego, semillas o crema de frutos secos eleva el valor proteico del desayuno y modera la absorción de hidratos.

La avena en hojuelas, preferida sobre las versiones instantáneas, mantiene la fibra y modera la absorción de hidratos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para mantener la energía estable en la mañana

La clave de un desayuno favorable está en combinar proteínas, fibra y grasas saludables. De acuerdo con el medio, esta mezcla permite una liberación gradual de energía y previene los descensos típicos asociados a los alimentos de absorción rápida.

Planificar desayunos con proteína animal o vegetal, junto con fuentes de grasa saludable —como frutos secos o aceite de oliva virgen— y cereales integrales, ayuda a evitar la fatiga antes del mediodía. Limitar azúcares añadidos y harinas blancas es fundamental.

Elegir ingredientes de absorción lenta para el desayuno favorece la saciedad prolongada y la estabilidad del metabolismo.

Un desayuno centrado en alimentos integrales, proteínas y grasas saludables mantiene el nivel de glucosa constante y permite disfrutar de mayor energía durante la jornada, según las recomendaciones recogidas por HELLO! Magazine.