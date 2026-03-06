Expertos advierten que el estrés incrementa el riesgo de caída del cabello

El estrés eleva el riesgo de caída del cabello al alterar el ciclo capilar y afectar la salud del cuero cabelludo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés puede dejar huellas invisibles en el cuerpo, y una de las más notorias es la caída del cabello. Aunque la relación entre ambas condiciones suele pasar desapercibida, especialistas de la Cleveland Clinic advierten que los efectos del estrés sobre el cuero cabelludo pueden manifestarse semanas o incluso meses después de un episodio intenso. Comprender cómo el estrés afecta el ciclo capilar es clave para anticipar, prevenir y tratar la pérdida de cabello, especialmente en momentos de alta presión emocional o física.

El estrés, tanto físico como emocional, puede desencadenar varios tipos de caída capilar: efluvio telógeno, alopecia areata y tricotilomanía. Profesionales de la Cleveland Clinic recomiendan consultar a un dermatólogo para determinar la causa precisa. Además del tratamiento médico, adoptar técnicas de manejo del estrés y mantener hábitos saludables favorece la recuperación y disminuye la probabilidad de nuevas pérdidas.

Durante episodios de estrés, el organismo incrementa los niveles de cortisol, la hormona vinculada a la respuesta de lucha o huida. La dermatóloga Melissa Piliang, de la Cleveland Clinic, advierte que la elevación sostenida de cortisol puede provocar que los folículos pilosos pasen de la fase de crecimiento a la de reposo. “Cuando los niveles de cortisol se mantienen altos, los folículos pilosos pueden pasar del modo de crecimiento a una fase de reposo”, explicó Piliang.

La caída de cabello puede hacerse evidente días, semanas o incluso meses después del evento desencadenante. El cuerpo prioriza la protección de los órganos vitales, destinando recursos a estas funciones antes que al crecimiento capilar. “El cabello no es esencial para la supervivencia. Los órganos sí lo son”, subraya la clínica estadounidense.

Expertos de la Cleveland Clinic advierten que la pérdida de cabello por estrés puede presentarse semanas o meses después del episodio detonante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tipos de caída del cabello vinculados al estrés

El estrés puede provocar diferentes patrones de pérdida capilar. El tipo más frecuente es el efluvio telógeno, en el que una gran cantidad de folículos pilosos entran en reposo de modo simultáneo y el cabello se desprende de forma notoria, a menudo dos o tres meses después del episodio que lo originó.

Otra manifestación es la alopecia areata, un trastorno autoinmune en el que el sistema inmunitario ataca los folículos pilosos. Piliang indica que “el estrés definitivamente puede desestabilizar tu sistema inmunológico y tal vez inclinarlo hasta el punto en que veas alopecia areata”, aunque aclara que el vínculo no siempre es directo.

La tricotilomanía corresponde a una conducta compulsiva que lleva a arrancarse el cabello como mecanismo para aliviar la tensión emocional. “Es parecido a morderse las uñas”, señala Piliang. El dolor leve asociado puede ofrecer un alivio momentáneo frente a la presión interna.

El aumento sostenido de la hormona cortisol durante el estrés impide el normal crecimiento del cabello y favorece su caída (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos factores pueden aumentar el riesgo de pérdida capilar bajo situaciones de estrés, como la pérdida rápida de peso, deficiencias nutricionales, enfermedades, cirugías, consumo de alcohol, tabaquismo o alteraciones del sueño. La dermatóloga de la Cleveland Clinic enfatiza: “Cualquiera de esos factores de estrés podría desencadenar la caída del cabello”.

Entre los signos más habituales se encuentran un incremento de cabello en el peine o al lavar la cabeza, adelgazamiento visible, una línea de separación más ancha o una cola de caballo más fina. En algunos casos, la caída es irregular y localizada. También pueden aparecer síntomas generales de estrés, como dificultad para dormir, cambios en el apetito o mayor ansiedad.

La evidencia científica también respalda que el estrés actúa como un factor relevante en la caída del cabello. Estudios recientes han documentado la relación entre el aumento de hormonas del estrés, como el cortisol, y la alteración del ciclo capilar, incrementando el riesgo de pérdida capilar

Prevención y tratamiento de la caída del cabello por estrés

Ante una caída significativa de cabello, los especialistas aconsejan consultar a un profesional de la salud para identificar la causa específica. “Siempre es mejor consultar a un médico”, recomienda Piliang, quien señala que pueden intervenir trastornos endocrinos o carencias nutricionales, además del estrés.

Si la causa está relacionada con el estrés, la Cleveland Clinic explica que la recuperación suele comenzar una vez resuelta la causa principal, y el cabello tiende a volver a crecer en el plazo de algunos meses. En determinados casos, se pueden recetar corticosteroides o minoxidil, según el diagnóstico médico, especialmente para afecciones autoinmunes.

La consulta con un profesional de la salud es clave para identificar factores médicos implicados en la pérdida del cabello

El manejo del estrés mediante técnicas como la meditación, ejercicios de atención plena, actividad física regular, mejora del sueño o apoyo psicológico contribuye a reducir su impacto sobre la caída capilar. “Muchas personas viven con un nivel basal de estrés muy alto, y esto puede afectar la salud de muchas maneras”, recuerda la Cleveland Clinic.

Lograr un control adecuado del estrés no solo beneficia al cabello, sino que también tiene efectos positivos en múltiples procesos fisiológicos y en la salud general.