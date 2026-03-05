Más allá de la espalda: así el dolor lumbar crónico altera la percepción de los sonidos

El dolor lumbar crónico transforma el procesamiento sensorial en el cerebro, abarcando mucho más que molestias en la espalda (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor lumbar crónico altera el cerebro y causa que los sonidos cotidianos se perciban como dolorosos, según un estudio reciente publicado en Annals of Neurology por el equipo de Yoni Ashar del CU Anschutz Medical Campus. Utilizando técnicas de neuroimagen, los investigadores demostraron que este trastorno va más allá de la espalda y transforma el procesamiento sensorial en el cerebro.

Las personas con dolor lumbar crónico presentan hipersensibilidad al ruido porque los circuitos cerebrales encargados de filtrar estímulos sonoros se ven alterados. Esto lleva a que sonidos cotidianos sean percibidos como amenazas o agresiones físicas, afectando la calidad de vida y generando un estado de alerta constante, detalla Muy Interesante.

Cambios estructurales en el cerebro

El equipo de Ashar, citado por Muy Interesante, utilizó resonancia magnética para comparar la función cerebral en pacientes con dolor lumbar crónico y personas sanas. Los resultados indicaron un debilitamiento en la materia blanca, el tejido que conecta regiones cerebrales dedicadas a la regulación emocional y sensorial. Esta alteración dificulta que el cerebro recupere la calma tras estímulos sonoros, perpetuando la tensión y el malestar.

Además, los investigadores observaron que los circuitos neuronales responsables del dolor pueden invadir otras áreas sensoriales, como la corteza auditiva. Así, se explica por qué las personas con este diagnóstico son más vulnerables a los ruidos y desarrollan una sensibilidad extrema en su vida diaria.

El estudio identifica un debilitamiento en la conectividad de regiones que regulan la emoción y la percepción sensorial en el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el secuestro sensorial y cómo afecta al paciente

Según el informe citado por Muy Interesante, el “secuestrar sensorial” describe cómo los circuitos del dolor invaden regiones del cerebro encargadas de percibir sonidos. En circunstancias normales, existe un sistema automático para ignorar ruidos de fondo como el zumbido de una máquina o el ruido ambiental. Sin embargo, en quienes sufren dolor crónico, este filtro falla.

Los expertos destacan: “El dolor crónico actúa como un ruido de fondo constante que satura los recursos del cerebro”, lo que provoca que cualquier estímulo adicional se procese por las mismas vías que el dolor físico. El resultado es que el organismo ya no distingue entre una molestia sonora y un daño físico real, reaccionando ante ambos con una señal de alarma.

Consecuencias del dolor crónico en la vida cotidiana

La hipersensibilidad al ruido transforma la rutina diaria de quienes padecen dolor lumbar crónico. No es solo incomodidad; se genera una fatiga sensorial que puede derivar en agotamiento, dificultad para concentrarse y la necesidad de evitar ambientes ruidosos. Incluso sonidos habituales, como el goteo de un grifo o el murmullo en una cafetería, pueden convertirse en una fuente de sufrimiento.

Para millones de pacientes, esta realidad había sido subestimada y atribuida al ánimo o al cansancio. Ahora, la ciencia ofrece una validación objetiva, mostrando que hay cambios físicos y biológicos en el cerebro detrás de estos síntomas, señala Muy Interesante.

La hipersensibilidad al ruido se manifiesta como un síntoma frecuente en personas con dolor lumbar crónico según la investigación científica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Terapias innovadoras y la esperanza de reversibilidad

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que estos cambios cerebrales pueden revertirse. La investigación incluyó un ensayo controlado aleatorio sobre la Terapia de Procesamiento del Dolor, una técnica diseñada para enseñar al cerebro a reinterpretar las señales dolorosas y no verlas como una amenaza.

Los resultados mostraron que, tras la terapia, los pacientes experimentaron una reducción significativa del dolor y una normalización en la actividad cerebral. Esto permitió que los circuitos auditivos recuperaran su función habitual y que los pacientes dejaran de percibir los ruidos normales como agresiones.

El fenómeno se explica por la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para adaptarse y recuperar la sensibilidad sonora, lo que mejora la calidad de vida de los afectados.

Un nuevo enfoque para la medicina del dolor

Estos hallazgos, destaca Muy Interesante, obligan a reconsiderar el abordaje médico del dolor crónico. El equipo de Ashar subraya que “el dolor lumbar crónico es una enfermedad del cerebro tanto como lo es de la espalda”. La hipersensibilidad al ruido emerge como un indicador biológico claro de esta afección, lo que exige intervenciones que traten el origen neurológico y sensorial del trastorno.

El dolor lumbar crónico se reconoce como una enfermedad con origen en el cerebro y la espalda, según el equipo investigador de Ashar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar y tratar la fatiga sensorial debe convertirse en prioridad para los médicos. Si se logra reducir la carga de dolor, el cerebro puede retomar su función normal y el paciente vuelve a interactuar con el entorno sin miedo ni tensión adicional.

Comprender el vínculo entre dolor persistente y alteraciones sensoriales representa un avance hacia una atención médica más integral y orientada a la experiencia humana.

Cuidar la espalda también significa velar por la estabilidad emocional y la manera en que percibimos los sonidos y matices del día a día.