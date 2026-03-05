Cómo la dieta puede fortalecer las defensas del cuerpo: alimentos recomendados y lo que se debe evitar

Un estudio internacional vincula el tipo de grasas en la dieta con la fortaleza de los linfocitos T y la respuesta inmunológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo internacional de científicos liderado por la Universidad de Queensland demostró que la proporción de ciertos tipos de grasas en la dieta influye directamente en la capacidad del sistema inmunológico para combatir infecciones y cáncer.

El estudio, publicado en Nature, reveló que ajustar el consumo de ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs) y monoinsaturados (MUFAs) modifica la fortaleza y supervivencia de los linfocitos T, células fundamentales para la defensa del organismo.

Los experimentos sugieren que una dieta adecuada podría mejorar la eficacia de las vacunas y las terapias contra tumores, aunque aún no existe un consenso sobre la proporción ideal de estos lípidos.

El rol de las grasas en la inmunidad

La investigación realizada por la Universidad de Queensland (UQ), en colaboración con instituciones de Australia y China, identificó que el tipo de grasas consumidas diariamente cambia la composición lipídica interna de los linfocitos T.

Estas células, esenciales en la respuesta inmunológica, pueden volverse más o menos resistentes frente a agentes infecciosos y células cancerígenas según el tipo de lípidos que reciban a través de la dieta.

Científicos australianos y chinos identifican que ajustar la proporción de PUFAs y MUFAs puede mejorar la eficacia de las vacunas y terapias contra el cáncer Foto: Christin Klose/dpa

“La clase de grasas que se consume transforma el interior de los linfocitos T y puede hacerlos más fuertes o más débiles en su función de protección inmunológica”, explicó Di Yu, director del equipo científico y referente del Frazer Institute de la UQ. El hallazgo representa una nueva perspectiva sobre cómo la alimentación diaria puede incidir directamente en la salud a nivel celular.

Qué grasas ayudan a las defensas

El estudio sugiere que una dieta con menos PUFAs y más MUFAs favorece la supervivencia y eficacia de los linfocitos T.

Los PUFAs se encuentran principalmente en pescados grasos y soja, mientras que los MUFAs predominan en el aceite de oliva y la palta. Este balance modifica la capacidad de los linfocitos para resistir la muerte celular asociada a la acumulación de grasas oxidadas en su membrana externa.

La composición lipídica de los linfocitos T varía según las grasas consumidas, influyendo en su capacidad para combatir infecciones y tumores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos de la Universidad de Queensland, cuando se reduce la proporción de PUFAs frente a MUFAs, las células inmunitarias pueden evitar la muerte inducida por oxidación.

“Cuando los linfocitos T logran evitar la muerte causada por la oxidación de grasas, ciertos subtipos como los follicular helper T cells mejoran su capacidad de ayudar al cuerpo a producir anticuerpos”, detalló Yu. Esta mejora podría traducirse en una mayor respuesta a las vacunas y una protección más robusta frente a infecciones y tumores.

Implicaciones en la lucha contra el cáncer y las enfermedades infecciosas

Los resultados publicados muestran que modificar la dieta puede potenciar el efecto de las vacunas y los tratamientos oncológicos. El equipo experimental observó que los linfocitos T fortalecidos por una dieta adecuada pueden multiplicarse mejor y atacar con mayor eficacia a las células tumorales.

“Optimizar la dieta del paciente y apuntar al metabolismo de los lípidos podría ser una vía sencilla para fortalecer la inmunidad”, sostuvo Yu.

El especialista remarcó que aún resta determinar cuál es el equilibrio óptimo entre PUFAs y MUFAs para obtener el mayor beneficio inmunológico. Por el momento, la investigación ofrece una base sólida para considerar la alimentación como un complemento clave en los tratamientos médicos.

El hallazgo sugiere que cambios en la alimentación podrían potenciar la respuesta inmunológica frente a enfermedades infecciosas y cáncer Freepik

El trabajo fue desarrollado junto al Gallipoli Medical Research, el QIMR Berghofer Medical Research Institute y universidades como la Qilu University of Technology y la Huazhong University of Science and Technology.

Los científicos consideran que la capacidad de reforzar el sistema inmunológico mediante ajustes en la dieta representa una oportunidad accesible para complementar tanto las vacunas como las terapias contra el cáncer.

“La dieta podría convertirse en una herramienta accesible para potenciar la eficacia de las vacunas y de las terapias oncológicas”, concluyó Yu.

Por ahora, los investigadores aconsejan revisar la calidad y proporción de las grasas consumidas diariamente, mientras se avanza en estudios para definir el balance ideal que optimice la protección inmunológica.