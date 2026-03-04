El doctor Conrado Estol alertó sobre la obesidad: “Desde 1990 hasta hoy se duplicó la cantidad”

En el Día Mundial de la Obesidad, el neurólogo fue contundente sobre el avance de la enfermedad y las falsas creencias sobre la alimentación. En diálogo con Infobae en vivo, advirtió sobre el impacto en niños y adultos

Desde Infobae en vivo, el neurólogo Conrado Estol (MN 65.005) abordó de manera directa la problemática de la obesidad. Durante el programa, el neurólogo marcó que “en la Argentina el sesenta por ciento de los adultos tiene problemas o factores de riesgo” y advirtió sobre el crecimiento en menores: “El cuarenta por ciento de los chicos en la Argentina tienen sobrepeso”.

En una charla con el equipo de Infobae al Mediodía, Estol puso el foco en cómo las tendencias alimentarias han ido desplazando los paradigmas de salud:

“Primero fueron las grasas, después los hidratos de carbono, ahora es la proteína. Muchachos, no es la grasa, el azúcar ni la proteína, es la comida, es la comida que pones en el plato”. Al referirse a la evolución de los hábitos, sumó: “Estas comidas de los últimos cuarenta, cincuenta años, empezaron en Estados Unidos, no son comida”.

El avance de la obesidad y su impacto global

“La obesidad debe tratarse como una enfermedad y no como un problema de voluntad”, afirmó el especialista, que llamó a implementar políticas públicas para la prevención (Fuente)

Para dimensionar la magnitud del problema, el especialista no dudó: “Hay dos mil quinientas millones de personas con sobrepeso en el planeta, de las cuales novecientos millones, casi mil millones, tienen obesidad”. Insistió en que la diferencia es de kilos, pero que ambas condiciones “te enferman”.

La situación en menores es todavía más alarmante: “Hay quinientos millones de chicos con sobrepeso en el mundo, ciento sesenta millones con obesidad. Desde 1990 hasta hoy, en los adultos se ha duplicado la cantidad de obesos. Y en los niños, en los menores de diecinueve años, se ha cuadruplicado la cantidad”.

El neurólogo explicó que el problema de la obesidad va más allá del peso: “Esa grasa tiene lo que se llama citoquinas, que producen inflamación, de la que se habla tanto, esa inflamación que enferma, ¿por qué? Porque tapa arterias o porque produce diabetes. Es la grasa visceral, la que está dentro del abdomen, alrededor del intestino. Esa es la que hace mal”.

Los errores al medir el sobrepeso y la nueva forma de diagnóstico

El impacto global es contundente: más de 2.500 millones de personas tienen sobrepeso y casi mil millones padecen obesidad, según los datos expuestos por Estol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estol remarcó que durante años se usó un parámetro que ya quedó obsoleto: “Se usaba el índice de masa corporal (IMC). Era el peso sobre la altura al cuadrado. Tiene que ser hasta veinticinco. De veinticinco a treinta, sobrepeso; más de treinta, obesidad. Pero cuidado, el índice de masa corporal no nos dice cuánta grasa tenés”.

“Hay gente que tiene veinticuatro de índice de masa corporal porque es alto y por ahí no es tan pesado, pero tiene la panza con grasa blanca, la que enferma. Es el flaco obeso, se llama. Entonces, no es muy bueno el IMC”, aclaró.

Sobre la alternativa actual, detalló: “El índice altura/cintura. El perímetro de la cintura sobre la altura en centímetros te tiene que dar menos de 0,5. De 0,5 para abajo, bárbaro. De 0,5 para arriba, es sobrepeso, obesidad. Lo bueno que tiene este índice es que te está midiendo esa grasa que está metida en la panza, que es la que enferma produciendo la diabetes”.

Obesidad, medicamentos y consecuencias en la salud

Aparecen enfermedades antes exclusivas de adultos, como la diabetes tipo 2, en edades cada vez más tempranas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El neurólogo advirtió sobre la aparición de enfermedades antes exclusivas de adultos en niños: “Empezó a presentarse diabetes tipo dos del adulto en niños. La que jamás se veía en un chico, esa que era por obesidad”.

Al referirse a los tratamientos actuales, señaló: “Estas drogas nuevas son realmente espectaculares como la Semaglutida. La marca para tratar diabetes es Ozempic y Wegovy la marca para tratar el peso. Y un laboratorio argentino sacó esta misma a un precio menor. Pero ya salió otra más efectiva. Esa va a salir en pastilla. Salen con pastillas que viene con agregado con otra cosa que aumenta más la saciedad”.

Sobre la relación entre obesidad y cáncer, subrayó: “Cuidado, tercera causa de cáncer en el mundo. La obesidad aumenta la insulina, aumenta otro factor llamado IGF, que aceleran a las células y eso hace que una célula se pueda transformar en cáncer. Transforman la testosterona, andrógenos, en estrógenos. Los estrógenos son muy estimulantes también de células, especialmente del ovario y del útero. Entonces, aparecen el cáncer de ovario, cáncer de útero, cáncer de colon, de páncreas”.

El neurólogo cuestionó el uso exclusivo del índice de masa corporal y recomendó medir el perímetro de cintura como indicador más preciso del riesgo metabólico (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a las políticas públicas, Estol citó el caso de Japón: “En las empresas japonesas te miden el perímetro abdominal cada tanto y si estás pasado, el Estado multa a la empresa y la empresa te manda a nutrición y a hacer ejercicio. Es el país con el menor índice de obesidad del planeta: solo 3,5 por ciento”.

Finalmente, planteó que la obesidad debe ser tratada como una enfermedad y no como un problema de voluntad: “La obesidad es una enfermedad que se puede tratar y que hay que hacerlo porque es salud. Además de los medicamentos, también ayudan los hábitos sanos, fundamentalmente liderados por el ejercicio y la nutrición sana”.

La entrevista completa al doctor Conrado Estol

Estol destacó el avance de nuevos medicamentos para tratar la obesidad, pero insistió en la importancia de hábitos saludables y ejercicio regular

