Vitamina D: cuándo tomarla y cuánta cantidad necesita realmente el cuerpo, según expertos

Aunque suele pasar desapercibida, la vitamina D cumple un rol clave en el funcionamiento integral del organismo. No solo interviene en la fortaleza ósea, sino también en la respuesta del sistema inmunitario, el rendimiento muscular y el equilibrio cerebral. Sin embargo, mantener niveles adecuados no siempre es sencillo: la falta de exposición solar, la edad y determinadas condiciones de salud pueden convertir su déficit en un problema silencioso con impacto directo en el bienestar general.

Fuentes naturales y síntesis de vitamina D

Las fuentes naturales de vitamina D son limitadas. Algunos alimentos, como el pescado graso —salmón, sardinas y caballa—, la leche y los cereales fortificados, aportan cantidades notables, según detalla Mayo Clinic. El organismo también puede generarla cuando la luz solar directa convierte una sustancia presente en la piel en su forma activa.

Depender únicamente del sol suele ser insuficiente, sobre todo durante las estaciones con menor luminosidad o en regiones de baja radiación solar. La sobreexposición implica riesgos, principalmente un aumento de la probabilidad de desarrollar cáncer de piel, lo que limita el uso exclusivo de esta vía para suplir las necesidades del nutriente.

Diversos factores afectan la síntesis de vitamina D en la piel, como la hora del día, la época del año, la latitud geográfica y la pigmentación cutánea. El uso de protector solar, aunque indispensable para prevenir daños solares, reduce la producción de esta vitamina.

En ese sentido, las personas que permanecen la mayor parte del tiempo en espacios interiores, así como los adultos mayores con menor exposición o absorción intestinal, presentan un mayor riesgo de deficiencia.

Mayo Clinic recomienda que estos grupos consideren un análisis de sangre para identificar posibles carencias y consultar con un profesional para decidir las medidas más adecuadas.

Cantidades diarias recomendadas de vitamina D

Las recomendaciones sobre la ingesta de vitamina D varían según la edad. Mayo Clinic establece que los bebés de hasta 12 meses requieren 400 unidades internacionales diarias. Las personas de uno a 70 años deben consumir 600 unidades internacionales al día, mientras que quienes superan los 70 años necesitan 800 unidades internacionales para mantener la salud ósea y otras funciones.

En situaciones específicas, como enfermedades hereditarias, osteoporosis, osteomalacia o tratamientos que dificulten la absorción, el ajuste de estas cantidades debe realizarse bajo indicación médica.

La indicación de suplementos de vitamina D debe evaluarse individualmente y siempre bajo asesoramiento de un profesional sanitario. Mayo Clinic sugiere considerar esta opción si no es posible cubrir la necesidad a través de la alimentación y la exposición solar segura. Los suplementos pueden ser necesarios en casos de raquitismo, osteoporosis, esclerosis múltiple y ciertas enfermedades hereditarias relacionadas.

Antes de iniciar un suplemento, es imprescindible confirmar la existencia de una carencia mediante un análisis específico y ajustar la dosis para evitar exceder los límites diarios recomendados.

Riesgos asociados al exceso de vitamina D

El consumo excesivo de vitamina D, especialmente a través de suplementos, puede originar problemas graves de salud. Superar las 4.000 unidades internacionales al día representa un riesgo para niños mayores de nueve años, adultos y personas embarazadas o lactantes.

Entre los efectos adversos se encuentran náuseas, vómitos, pérdida de apetito, debilidad, confusión, alteraciones del ritmo cardíaco, cálculos renales y daño renal.

La toxicidad por vitamina D casi siempre se vincula al abuso de suplementos y no ocurre al ingerir alimentos o con una exposición solar moderada. Por ello, es fundamental respetar las dosis recomendadas y consultar con el médico antes de incorporar suplementos.

Interacciones de la vitamina D con otros medicamentos

Algunos fármacos pueden alterar la absorción o el efecto de la vitamina D. Mayo Clinic advierte que los anticonvulsivos, estatinas, diuréticos, medicamentos para la presión arterial, laxantes estimulantes, esteroides y tratamientos cardiológicos pueden modificar su efecto y aumentar el riesgo de hipercalcemia, o reducir la eficacia de uno u otro tratamiento.

Por ejemplo, la combinación de vitamina D con digoxina o diuréticos tiazídicos puede incrementar la probabilidad de hipercalcemia, lo que puede derivar en complicaciones cardíacas. Es imprescindible informar siempre al médico sobre todos los tratamientos en curso antes de iniciar cualquier suplemento.

Consultar a un profesional y seguir las recomendaciones especializadas es la mejor estrategia para mantener la salud ósea y evitar riesgos. Si la dieta y la exposición solar no cubren los requerimientos, evaluar alternativas bajo supervisión médica permite acceder de forma segura a los beneficios de la vitamina D.