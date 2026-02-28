Más padres se niegan a recibir una vacuna que salve la vida de sus recién nacidos, según un estudio

VIERNES, 27 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Un número creciente de padres se niega a una inyección que proteja a los recién nacidos contra hemorragias cerebrales potencialmente mortales, según un nuevo estudio.

Los bebés que no reciben una inyección de vitamina K al nacer tienen 81 veces más probabilidades de sufrir sangrados peligrosos que a menudo provocan daño cerebral, según los hallazgos que se presentarán en una próxima reunión de la Academia Americana de Neurología (AAN).

Desafortunadamente, ha habido un aumento en el número de padres que rechazan una inyección de vitamina K para su recién nacido, según los investigadores.

No ponerse la vacuna puede tener consecuencias devastadoras, según el estudio.

Aproximadamente el 63% de los lactantes con sangrado por deficiencia de vitamina K sufrieron una hemorragia cerebral, el 40% desarrollaron daño cerebral a largo plazo y el 14% falleció, según los resultados.

"La vitamina K al nacer es segura y eficaz, y aunque la negativa sigue siendo poco común, con tasas en Estados Unidos por debajo del 1% en la mayoría de los hospitales, nuestra revisión encontró que en los últimos años ha habido un aumento en padres que rechazan este suplemento para sus recién nacidos", la investigadora Dra. Kate Semidey, profesora adjunta de pediatría en la Universidad Internacional de Florida en Miami, dijo en un comunicado de prensa.

Los bebés nacen con niveles muy bajos de vitamina K, una vitamina esencial necesaria para que la sangre coagule con normalidad, según los investigadores en notas de fondo.

Para proteger a los recién nacidos, los médicos recomiendan una única inyección de vitamina K tras el parto. No es una vacuna, simplemente un suplemento vitamínico.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de 25 estudios previos que examinaban la negativa a la vitamina K y la frecuencia con la que los bebés sufren sangrado por deficiencia de vitamina K.

Los resultados mostraron que en Minnesota, las tasas de rechazo aumentaron del 0,9% en 2015 al 1,6% en 2019. Las tasas de rechazo oscilaron entre el 0,2% y el 1,3% en California, Connecticut e Iowa.

Estas cifras podrían ser incluso mayores. Más de la mitad del personal hospitalario dijo que ha tenido más padres que se han negado o se han opuesto a las inyecciones de vitamina K, según los investigadores.

A nivel internacional, las tasas de rechazo oscilaron entre el 1% y el 3% en Canadá, Nueva Zelanda y Escocia, según los investigadores.

Los investigadores también descubrieron que la negativa a la vitamina K tendía a formar parte de un patrón general de escepticismo hacia la medicina.

En Estados Unidos, los padres que rechazaban la vitamina K tenían 90 veces más probabilidades de rechazar tanto la vacuna contra la hepatitis B como pomadas oculares destinadas a proteger a los recién nacidos de infecciones que pueden causar ceguera.

En Canadá, los padres que rechazaron la inyección tenían 15 veces más probabilidades de no vacunar a su hijo antes de los 15 meses. En Nueva Zelanda, eran 14 veces más probables.

Los padres dijeron que les preocupaba el dolor de la inyección y el posible efecto de los conservantes que podrían estar presentes en la inyección. También tendían a creer información inexacta sobre la inyección.

"Nuestros hallazgos apuntan a una necesidad urgente de que los profesionales sanitarios ofrezcan asesoramiento prenatal a los padres para asegurarse de que comprendan que la vitamina K puede reducir drásticamente las lesiones cerebrales prevenibles y su impacto a lo largo de la vida", dijo Semidey.

Se espera que los investigadores presenten sus hallazgos durante la reunión anual de AAN, que está programada del 18 al 22 de abril en Chicago.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre las inyecciones de vitamina K para recién nacidos.

FUENTE: Nota de prensa de la Academia Americana de Neurología, 26 de febrero de 2026