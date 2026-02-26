Nutrientes, tradición y energía natural: así es el amazake, la bebida milenaria japonesa que conquista paladares

El amazake es una bebida tradicional japonesa caracterizada por su sabor dulce natural y textura cremosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El amazake es una bebida tradicional japonesa que ha logrado mantener su vigencia a lo largo de los siglos. Su nombre significa literalmente “sake dulce”, aunque no contiene alcohol, y su característica principal es su sabor naturalmente dulce y su textura cremosa con pequeños trozos de arroz.

Originaria de Japón, la historia se remonta al período Kofun, alrededor del año 250 al 538 d. C. Durante ese tiempo, surgió como una técnica de fermentación y conservación de alimentos, desarrollada a partir de la ebullición de arroz, agua y koji (un hongo microscópico fundamental en la gastronomía japonesa) durante varias horas.

La fermentación descompone el almidón del arroz en azúcares más simples, lo que hace que el amazake sea naturalmente dulce sin necesidad de azúcar añadido. Este proceso no solo aporta un sabor particular, sino que también enriquece la bebida con nutrientes, enzimas y bacterias beneficiosas para el organismo.

La historia del amazake se remonta al período Kofun en Japón, con menciones en textos históricos como el Nihon Shoki (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumido durante siglos, aparece mencionado en textos históricos como el Nihon Shoki del año 720 d. C., lo que resalta su arraigo en la cultura japonesa, recoge la BBC. Aunque ha atravesado diferentes etapas de popularidad, su presencia se mantiene firme tanto en la vida cotidiana como en celebraciones y rituales tradicionales del país.

Propiedades nutricionales del amazake

Destaca por su riqueza nutricional, resultado directo del proceso de fermentación con koji. Entre sus componentes principales se encuentran los carbohidratos naturales, como la glucosa y los oligosacáridos (maltosa, isomaltosa), que proporcionan una fuente sostenida de energía, ideal para quienes buscan alternativas naturales al azúcar refinado, explica un estudio.

La bebida contiene más de 300 compuestos beneficiosos. El ensayo de 2021 enumera todos los aminoácidos esenciales, necesarios para la regeneración celular y el funcionamiento óptimo del organismo. También aporta una gama completa de vitaminas del grupo B (B1, B2, B3, B6, B7), fundamentales para el metabolismo energético y el sistema nervioso.

El proceso de fermentación con koji convierte el arroz en amazake, aportando azúcares naturales y una amplia gama de nutrientes beneficiosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El amazake incluye ácidos grasos como el palmítico, oleico y linoleico, que contribuyen a la salud de la piel y las articulaciones. Además, es fuente de antioxidantes, que ayudan a combatir el estrés oxidativo y proteger las células del daño ambiental.

La fibra dietética natural presente favorece el equilibrio del microbioma intestinal y mejora el tránsito digestivo. Al tratarse de una bebida sin gluten y de fácil digestión, se convierte en una opción apta para personas con intolerancias alimentarias, manteniendo al mismo tiempo un perfil nutricional completo. Gracias al valor nutricional de la bebida milenaria, el cuerpo recibe numerosos beneficios para la salud.

Uno de ellos es el efecto antifatiga natural. El estudio, publicado en PubMed revela que el contenido de vitaminas y aminoácidos ayuda a combatir la fatiga y a reducir las molestias musculares tras el esfuerzo físico. Además, las enzimas y la fibra favorecen una mejor digestión y pueden contribuir a aliviar el estreñimiento, mejorando así el tránsito intestinal.

El primer paso del amazake: arroz blanco cocido y koji, la base de esta bebida tradicional japonesa, listos para mezclarse y comenzar la fermentación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La piel es otro aspecto que se ve enriquecido por el amazake. Los ácidos grasos y aminoácidos colaboran en el refuerzo de la barrera cutánea, ayudando a hidratar y a proteger frente a signos prematuros del envejecimiento.

Los beneficios se extienden a las articulaciones, ya que los azúcares complejos presentes mejoran el metabolismo del cartílago, favoreciendo su salud. Asimismo, al no contener endulzantes agregados, favorece la regulación en la sangre al retardar la absorción de glucosa.

¿Cómo se hace el amazake?

Existen dos métodos tradicionales para preparar amazake en Japón: uno con arroz y koji (fermento de arroz), y otro a partir de sakekasu (lías de sake).

Tal como explican el Ministerio de Agricultura japonés (MAFF) y NHK World —la señal internacional de la emisora pública japonesa NHK, referencia global en información y cultura del país—, el proceso es sencillo pero requiere atención a la temperatura y al tiempo de reposo.

Ingredientes orientativos para amazake con arroz y koji

Fermentación a temperatura controlada: la mezcla de arroz y koji reposa entre 55 y 60 °C durante varias horas, desarrollando su dulzura característica y textura cremosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

300 g de arroz blanco cocido

100 g de koji (fermento de arroz)

600 ml de agua

Ingredientes orientativos para amazake con sakekasu

100 g de sakekasu (lías de sake)

500 ml de agua

2 a 3 cucharadas de azúcar (a gusto)

Las cantidades pueden variar según la receta familiar.

Amazake con arroz y koji: paso a paso

Amazake listo para disfrutar: servido en una taza japonesa, el amazake sorprende por su sabor suave y su valor nutritivo, ideal tanto frío como caliente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cocinar el arroz blanco hasta que quede bien blando. Agregar el agua y el koji al arroz cocido. Mezclar bien y cubrir el recipiente. Dejar reposar toda la noche, manteniendo la temperatura entre 55 y 60 °C. Revolver de vez en cuando para favorecer la fermentación. Una vez que la mezcla adquiere un aroma dulce y agradable, ya está lista para consumir.

Tip clave: la temperatura es fundamental. Si se supera el rango recomendado, las enzimas del koji dejan de funcionar y el dulzor característico no se desarrolla.

Amazake con sakekasu (lías de sake): paso a paso

Colocar las lías de sake en agua caliente. Bajar el fuego y revolver hasta disolver por completo. Volver a subir el fuego y añadir azúcar a gusto. Mezclar bien, logrando una bebida homogénea. El calor ayuda a evaporar casi totalmente el alcohol residual de las lías.

Tip técnico: hay que revolver bien para evitar grumos y conseguir una textura suave.

Formas de consumir el amazake

El amazake, libre de gluten y fácil de digerir, es adecuado para personas con intolerancias alimentarias y favorece el equilibrio intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al ser un fermentado histórico en la cultura nipona, tiene muchas formas tradicionales para consumirlo. La manera más clásica es la más simple: se sirve frío o ligeramente tibio y puede ser acompañada con especias como la canela o la vainilla. En la cocina moderna se emplea como base para licuados, mezclado con frutas para crear desayunos o meriendas energéticas. Por otro lado, puede ser empleado como azúcar en postres o cereales, lo que la convierte en una alternativa saludable.

La BBC resalta un valor sentimental y cultural. Se bebe caliente en épocas invernales y en festividades como el Hinamatsuri. También es habitual encontrarlo en cafeterías y tiendas de conveniencia, donde es apreciado tanto por adultos como por niños. Por otro lado, en la nochevieja, suele servirse gratuitamente en temploes, reforzando un carácter que se asocia a momentos de encuentro y solidaridad.

El amazake también ha sido valorado por su función social y su presencia en la vida cotidiana. Trabajadores y visitantes esperan con ilusión la oportunidad de degustarlo durante las jornadas laborales, reforzando la conexión entre la bebida y la hospitalidad japonesa.

En las últimas décadas, ha experimentado un resurgimiento, impulsado por el interés en la fermentación casera y las tendencias de vida saludable. Según la feria Foodex Japan, las ventas aumentaron un 134,8% entre 2016 y 2017, y su popularidad se mantuvo gracias a campañas de promoción y la presencia del producto en cafeterías y tiendas modernas.