Salud

Nutrientes, tradición y energía natural: así es el amazake, la bebida milenaria japonesa que conquista paladares

Con más de 300 compuestos beneficiosos, esta preparación combina historia, sabor y salud. Paso a paso, cómo se realiza esta infusión y claves para consumirla y obtener todos sus beneficios

Guardar
El amazake es una bebida
El amazake es una bebida tradicional japonesa caracterizada por su sabor dulce natural y textura cremosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El amazake es una bebida tradicional japonesa que ha logrado mantener su vigencia a lo largo de los siglos. Su nombre significa literalmente “sake dulce”, aunque no contiene alcohol, y su característica principal es su sabor naturalmente dulce y su textura cremosa con pequeños trozos de arroz.

Originaria de Japón, la historia se remonta al período Kofun, alrededor del año 250 al 538 d. C. Durante ese tiempo, surgió como una técnica de fermentación y conservación de alimentos, desarrollada a partir de la ebullición de arroz, agua y koji (un hongo microscópico fundamental en la gastronomía japonesa) durante varias horas.

La fermentación descompone el almidón del arroz en azúcares más simples, lo que hace que el amazake sea naturalmente dulce sin necesidad de azúcar añadido. Este proceso no solo aporta un sabor particular, sino que también enriquece la bebida con nutrientes, enzimas y bacterias beneficiosas para el organismo.

La historia del amazake se
La historia del amazake se remonta al período Kofun en Japón, con menciones en textos históricos como el Nihon Shoki (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumido durante siglos, aparece mencionado en textos históricos como el Nihon Shoki del año 720 d. C., lo que resalta su arraigo en la cultura japonesa, recoge la BBC. Aunque ha atravesado diferentes etapas de popularidad, su presencia se mantiene firme tanto en la vida cotidiana como en celebraciones y rituales tradicionales del país.

Propiedades nutricionales del amazake

Destaca por su riqueza nutricional, resultado directo del proceso de fermentación con koji. Entre sus componentes principales se encuentran los carbohidratos naturales, como la glucosa y los oligosacáridos (maltosa, isomaltosa), que proporcionan una fuente sostenida de energía, ideal para quienes buscan alternativas naturales al azúcar refinado, explica un estudio.

La bebida contiene más de 300 compuestos beneficiosos. El ensayo de 2021 enumera todos los aminoácidos esenciales, necesarios para la regeneración celular y el funcionamiento óptimo del organismo. También aporta una gama completa de vitaminas del grupo B (B1, B2, B3, B6, B7), fundamentales para el metabolismo energético y el sistema nervioso.

El proceso de fermentación con
El proceso de fermentación con koji convierte el arroz en amazake, aportando azúcares naturales y una amplia gama de nutrientes beneficiosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El amazake incluye ácidos grasos como el palmítico, oleico y linoleico, que contribuyen a la salud de la piel y las articulaciones. Además, es fuente de antioxidantes, que ayudan a combatir el estrés oxidativo y proteger las células del daño ambiental.

La fibra dietética natural presente favorece el equilibrio del microbioma intestinal y mejora el tránsito digestivo. Al tratarse de una bebida sin gluten y de fácil digestión, se convierte en una opción apta para personas con intolerancias alimentarias, manteniendo al mismo tiempo un perfil nutricional completo. Gracias al valor nutricional de la bebida milenaria, el cuerpo recibe numerosos beneficios para la salud.

Uno de ellos es el efecto antifatiga natural. El estudio, publicado en PubMed revela que el contenido de vitaminas y aminoácidos ayuda a combatir la fatiga y a reducir las molestias musculares tras el esfuerzo físico. Además, las enzimas y la fibra favorecen una mejor digestión y pueden contribuir a aliviar el estreñimiento, mejorando así el tránsito intestinal.

El primer paso del amazake:
El primer paso del amazake: arroz blanco cocido y koji, la base de esta bebida tradicional japonesa, listos para mezclarse y comenzar la fermentación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La piel es otro aspecto que se ve enriquecido por el amazake. Los ácidos grasos y aminoácidos colaboran en el refuerzo de la barrera cutánea, ayudando a hidratar y a proteger frente a signos prematuros del envejecimiento.

Los beneficios se extienden a las articulaciones, ya que los azúcares complejos presentes mejoran el metabolismo del cartílago, favoreciendo su salud. Asimismo, al no contener endulzantes agregados, favorece la regulación en la sangre al retardar la absorción de glucosa.

¿Cómo se hace el amazake?

Existen dos métodos tradicionales para preparar amazake en Japón: uno con arroz y koji (fermento de arroz), y otro a partir de sakekasu (lías de sake).

Tal como explican el Ministerio de Agricultura japonés (MAFF) y NHK World —la señal internacional de la emisora pública japonesa NHK, referencia global en información y cultura del país—, el proceso es sencillo pero requiere atención a la temperatura y al tiempo de reposo.

Ingredientes orientativos para amazake con arroz y koji

Fermentación a temperatura controlada: la
Fermentación a temperatura controlada: la mezcla de arroz y koji reposa entre 55 y 60 °C durante varias horas, desarrollando su dulzura característica y textura cremosa (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 300 g de arroz blanco cocido
  • 100 g de koji (fermento de arroz)
  • 600 ml de agua

Ingredientes orientativos para amazake con sakekasu

  • 100 g de sakekasu (lías de sake)
  • 500 ml de agua
  • 2 a 3 cucharadas de azúcar (a gusto)

Las cantidades pueden variar según la receta familiar.

Amazake con arroz y koji: paso a paso

Amazake listo para disfrutar: servido
Amazake listo para disfrutar: servido en una taza japonesa, el amazake sorprende por su sabor suave y su valor nutritivo, ideal tanto frío como caliente (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Cocinar el arroz blanco hasta que quede bien blando.
  2. Agregar el agua y el koji al arroz cocido.
  3. Mezclar bien y cubrir el recipiente.
  4. Dejar reposar toda la noche, manteniendo la temperatura entre 55 y 60 °C.
  5. Revolver de vez en cuando para favorecer la fermentación.
  6. Una vez que la mezcla adquiere un aroma dulce y agradable, ya está lista para consumir.

Tip clave: la temperatura es fundamental. Si se supera el rango recomendado, las enzimas del koji dejan de funcionar y el dulzor característico no se desarrolla.

Amazake con sakekasu (lías de sake): paso a paso

  1. Colocar las lías de sake en agua caliente.
  2. Bajar el fuego y revolver hasta disolver por completo.
  3. Volver a subir el fuego y añadir azúcar a gusto.
  4. Mezclar bien, logrando una bebida homogénea.
  5. El calor ayuda a evaporar casi totalmente el alcohol residual de las lías.

Tip técnico: hay que revolver bien para evitar grumos y conseguir una textura suave.

Formas de consumir el amazake

El amazake, libre de gluten
El amazake, libre de gluten y fácil de digerir, es adecuado para personas con intolerancias alimentarias y favorece el equilibrio intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al ser un fermentado histórico en la cultura nipona, tiene muchas formas tradicionales para consumirlo. La manera más clásica es la más simple: se sirve frío o ligeramente tibio y puede ser acompañada con especias como la canela o la vainilla. En la cocina moderna se emplea como base para licuados, mezclado con frutas para crear desayunos o meriendas energéticas. Por otro lado, puede ser empleado como azúcar en postres o cereales, lo que la convierte en una alternativa saludable.

La BBC resalta un valor sentimental y cultural. Se bebe caliente en épocas invernales y en festividades como el Hinamatsuri. También es habitual encontrarlo en cafeterías y tiendas de conveniencia, donde es apreciado tanto por adultos como por niños. Por otro lado, en la nochevieja, suele servirse gratuitamente en temploes, reforzando un carácter que se asocia a momentos de encuentro y solidaridad.

El amazake también ha sido valorado por su función social y su presencia en la vida cotidiana. Trabajadores y visitantes esperan con ilusión la oportunidad de degustarlo durante las jornadas laborales, reforzando la conexión entre la bebida y la hospitalidad japonesa.

En las últimas décadas, ha experimentado un resurgimiento, impulsado por el interés en la fermentación casera y las tendencias de vida saludable. Según la feria Foodex Japan, las ventas aumentaron un 134,8% entre 2016 y 2017, y su popularidad se mantuvo gracias a campañas de promoción y la presencia del producto en cafeterías y tiendas modernas.

Temas Relacionados

AmazakeSakeJapónCultura japonesaTradición japonesaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Dieta cetogénica y diabetes tipo 2: cuáles son los beneficios y riesgos de adoptar esta alimentación, según expertos

El enfoque bajo en carbohidratos puede contribuir al control glucémico y al descenso de peso corporal, pero también puede generar complicaciones, afirman especialistas de la Cleveland Clinic. Qué tener en cuenta

Dieta cetogénica y diabetes tipo

30 plantas a la semana, la tendencia nutricional que promete revolucionar el cuidado digestivo

Especialistas internacionales destacan que sumar variedad vegetal en la alimentación semanal favorece la diversidad bacteriana y contribuye a una mejor protección frente a enfermedades

30 plantas a la semana,

¿Café o agua? Qué conviene beber primero al despertar para controlar el azúcar en sangre

Especialistas en nutrición y estudios recientes analizan si el orden entre ambas bebidas puede influir en los niveles de glucosa. Qué hábitos favorecen un mejor control metabólico desde la mañana

¿Café o agua? Qué conviene

Guía de expertos para empezar calistenia después de los 40 años y lograr una transformación real

Nuevas rutinas enfocadas en movimientos funcionales logran estimular el rendimiento físico y mental, además de aumentar la flexibilidad y sumar vitalidad

Guía de expertos para empezar

Lo que Punch, el mono viral del peluche, puede decirnos de las madres

La historia viral de un macaco apartado por su madre vuelve visible una pregunta clave: qué ocurre en la constitución psíquica cuando el primer vínculo no sostiene y la falta de investidura materna marca el comienzo de una ausencia que puede acompañar toda la vida

Lo que Punch, el mono
DEPORTES
El Gobierno prohibió el ingreso

El Gobierno prohibió el ingreso a las canchas a un barrabrava de Belgrano por un enfrentamiento entre facciones

“Cada auto, todas las curvas”: los secretos del sistema basado en inteligencia artificial que se hizo vital para la Fórmula 1

El último partido de Gallardo en River Plate: los cambios y el imborrable legado que dejó dentro del club de Núñez

La confesión de un “europibe” que es seguido por Scaloni para la selección argentina: “Soy de Boca y me encanta la Bombonera”

San Martín de San Juan y Deportivo Morón se clasificaron a los 16avos de final: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

TELESHOW
El camino de los sueños

El camino de los sueños de Tuta de Elía, la argentina que se formó en Berklee y quiere transformar la música pop

Santiago del Moro dio detalles sobre la salud de Divina Gloria y reveló si volverá a la casa de Gran Hermano

Rocío Marengo se emocionó al recordar la internación de su hijo: “Nunca lloré tanto en mi vida”

Así quedó la primera placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: tensión, estrategia y emociones fuertes

Lola Latorre recordó cómo vivió la infidelidad de su padre y el impacto en su familia: “Fue una situación horrible”

INFOBAE AMÉRICA

Fue una de las mentes

Fue una de las mentes maestras de Los Simpson, ganó millones y donó su fortuna para salvar animales

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, instó al régimen norcoreano a poner fin a “la guerra” y avanzar hacia la paz

EEUU e Irán se reúnen en Ginebra para una tercera ronda de conversaciones indirectas sobre el programa nuclear del régimen

Rubio afirmó que Irán se niega a hablar de su programa balístico y es “un gran problema” para las negociaciones bilaterales

Rusia lanzó un ataque con drones a infraestructura crítica y zonas residenciales de Ucrania: al menos un muerto y 23 heridos