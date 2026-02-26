La advertencia de una cirujana plástica: “El skincare obsesivo puede ser dañino para la salud mental y la piel”

La especialista Johanna Furlan señala que el skincare debe iniciarse en la adolescencia solo ante problemas como el acné y sin exceso de productos

La preocupación por la “piel perfecta” se instaló como tendencia global, impulsada por redes sociales y la cultura del skincare. Durante una entrevista en Infobae en vivo, la cirujana plástica Johanna Furlan abordó el fenómeno y remarcó: “Lo fundamental es que la piel esté sana; la obsesión puede ser contraproducente”.

En una charla con el staff de Infobae al Mediodía, compuesto por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Furlan profundizó: “La moda coreana del cuidado facial no es solo una tendencia, en Corea es parte de la cultura diaria”. El equipo planteó interrogantes sobre la edad ideal para comenzar con rutinas, la presión sobre las nuevas generaciones y el impacto de la industria cosmética.

El boom del skincare y los riesgos de la obsesión

La especialista celebró el avance de la conciencia sobre el cuidado de la piel, pero expuso los matices: “Nosotros vemos positivo que crezca el interés en la protección solar y la hidratación. El problema surge cuando el hábito se transforma en fanatismo”. Furlan sostuvo que los extremos pueden ser dañinos: “Cuando se vuelve algo obsesivo, hay que saber poner límites y guiar a los pacientes para que no se convierta en una carga”.

El equipo de Infobae al Mediodía compartió experiencias personales y consultó sobre la presión estética, especialmente entre mujeres jóvenes. Furlan advirtió: “Hoy consultan chicos cada vez más jóvenes, incluso preadolescentes. Es clave no generar obsesión: hay que cuidar la piel, no perseguir una perfección artificial”.

Respecto a la edad, la profesional explicó: “No hay una edad exacta para empezar. En la adolescencia, cuando aparecen cambios o problemas como el acné, puede incorporarse una rutina, pero no se necesita un arsenal de productos”. Sobre el uso de ácido hialurónico, precisó: “La hidratación es lo central, el hialurónico es para líneas finas, pero no tiene sentido en menores de 14”.

Presión social, marketing y el fenómeno de los retoques

El debate incluyó la influencia de las redes sociales y los filtros digitales. Furlan sostuvo: “Se ve mucho en chicas de veinti y treinti años el deseo de modificar rasgos, como si buscaran parecerse a un filtro de Instagram”. La médica remarcó la responsabilidad profesional: “Mi enfoque es acompañar a quienes consultan para que se sientan bien, pero sin distorsionar su identidad. A veces hay que decir que no”.

La tendencia global por la piel perfecta crece impulsada por las redes sociales y la cultura del skincare, según la cirujana plástica Johanna Furlan (Infobae en Vivo)

Consultada sobre los límites éticos, detalló: “No todo es estética, también es arte. Hay que saber ver la cara, la personalidad, lo que necesita cada uno. Una cara asimétrica puede ser hermosa”. Furlan destacó la importancia de respetar los rasgos y evitar modas pasajeras: “Hoy la tendencia mundial es lo natural, que no se note el retoque”.

El fenómeno del skincare en niñas y los “spa parties” también fue tema de debate. Fede Mayol relató: “Mi hija de nueve años y sus amigas quieren cremas y mascarillas. Es una tendencia que llama la atención y está muy ligada al marketing”. Furlan coincidió en que la industria cosmética tiene un rol protagónico en la creación de hábitos y expectativas.

Estrés, bienestar y nuevas tecnologías: el cuidado integral

En el tramo final, la conversación se orientó al vínculo entre bienestar emocional y salud de la piel. Furlan subrayó: “La piel y el sistema nervioso están conectados. El estrés puede afectar la apariencia y provocar problemas dermatológicos”. La especialista presentó avances tecnológicos: “Hoy existen terapias como el ExoMind, que estimula zonas del cerebro para reducir el estrés y mejorar el bienestar general. El objetivo es una longevidad saludable, un bienestar que se refleje de adentro hacia afuera”.

Jimena Grandinetti compartió su experiencia personal con el dispositivo de estimulación transcraneal: “Me lo recomendó un médico del sueño y, aunque es reciente, espero ver efectos positivos en el descanso y el aspecto de la piel”. Furlan explicó: “Se trata de un protocolo de 6 a 8 sesiones, totalmente no invasivo, que busca mejorar la neuroplasticidad y el equilibrio emocional”.

Al cierre, la cirujana insistió en la importancia del enfoque integral: “La tendencia actual en estética es pensar más allá de lo superficial, combinar tecnología y hábitos saludables para que el bienestar interno se refleje en la piel”.

