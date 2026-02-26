Salud

La advertencia de una cirujana plástica: “El skincare obsesivo puede ser dañino para la salud mental y la piel”

El furor por las rutinas de cuidado facial crece en redes sociales y alcanza a niñas, adolescentes y adultos. En diálogo con Infobae al Mediodía, la cirujana Johanna Furlan advirtió sobre los riesgos de transformar un hábito saludable en obsesión y remarcó la importancia de buscar el equilibrio entre bienestar estético y mental

Guardar
La especialista Johanna Furlan señala que el skincare debe iniciarse en la adolescencia solo ante problemas como el acné y sin exceso de productos

La preocupación por la “piel perfecta” se instaló como tendencia global, impulsada por redes sociales y la cultura del skincare. Durante una entrevista en Infobae en vivo, la cirujana plástica Johanna Furlan abordó el fenómeno y remarcó: “Lo fundamental es que la piel esté sana; la obsesión puede ser contraproducente”.

En una charla con el staff de Infobae al Mediodía, compuesto por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Furlan profundizó: “La moda coreana del cuidado facial no es solo una tendencia, en Corea es parte de la cultura diaria”. El equipo planteó interrogantes sobre la edad ideal para comenzar con rutinas, la presión sobre las nuevas generaciones y el impacto de la industria cosmética.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

El boom del skincare y los riesgos de la obsesión

La especialista celebró el avance de la conciencia sobre el cuidado de la piel, pero expuso los matices: “Nosotros vemos positivo que crezca el interés en la protección solar y la hidratación. El problema surge cuando el hábito se transforma en fanatismo”. Furlan sostuvo que los extremos pueden ser dañinos: “Cuando se vuelve algo obsesivo, hay que saber poner límites y guiar a los pacientes para que no se convierta en una carga”.

El equipo de Infobae al Mediodía compartió experiencias personales y consultó sobre la presión estética, especialmente entre mujeres jóvenes. Furlan advirtió: “Hoy consultan chicos cada vez más jóvenes, incluso preadolescentes. Es clave no generar obsesión: hay que cuidar la piel, no perseguir una perfección artificial”.

Respecto a la edad, la profesional explicó: “No hay una edad exacta para empezar. En la adolescencia, cuando aparecen cambios o problemas como el acné, puede incorporarse una rutina, pero no se necesita un arsenal de productos”. Sobre el uso de ácido hialurónico, precisó: “La hidratación es lo central, el hialurónico es para líneas finas, pero no tiene sentido en menores de 14”.

Presión social, marketing y el fenómeno de los retoques

El debate incluyó la influencia de las redes sociales y los filtros digitales. Furlan sostuvo: “Se ve mucho en chicas de veinti y treinti años el deseo de modificar rasgos, como si buscaran parecerse a un filtro de Instagram”. La médica remarcó la responsabilidad profesional: “Mi enfoque es acompañar a quienes consultan para que se sientan bien, pero sin distorsionar su identidad. A veces hay que decir que no”.

La tendencia global por la
La tendencia global por la piel perfecta crece impulsada por las redes sociales y la cultura del skincare, según la cirujana plástica Johanna Furlan (Infobae en Vivo)

Consultada sobre los límites éticos, detalló: “No todo es estética, también es arte. Hay que saber ver la cara, la personalidad, lo que necesita cada uno. Una cara asimétrica puede ser hermosa”. Furlan destacó la importancia de respetar los rasgos y evitar modas pasajeras: “Hoy la tendencia mundial es lo natural, que no se note el retoque”.

El fenómeno del skincare en niñas y los “spa parties” también fue tema de debate. Fede Mayol relató: “Mi hija de nueve años y sus amigas quieren cremas y mascarillas. Es una tendencia que llama la atención y está muy ligada al marketing”. Furlan coincidió en que la industria cosmética tiene un rol protagónico en la creación de hábitos y expectativas.

Estrés, bienestar y nuevas tecnologías: el cuidado integral

En el tramo final, la conversación se orientó al vínculo entre bienestar emocional y salud de la piel. Furlan subrayó: “La piel y el sistema nervioso están conectados. El estrés puede afectar la apariencia y provocar problemas dermatológicos”. La especialista presentó avances tecnológicos: “Hoy existen terapias como el ExoMind, que estimula zonas del cerebro para reducir el estrés y mejorar el bienestar general. El objetivo es una longevidad saludable, un bienestar que se refleje de adentro hacia afuera”.

Jimena Grandinetti compartió su experiencia personal con el dispositivo de estimulación transcraneal: “Me lo recomendó un médico del sueño y, aunque es reciente, espero ver efectos positivos en el descanso y el aspecto de la piel”. Furlan explicó: “Se trata de un protocolo de 6 a 8 sesiones, totalmente no invasivo, que busca mejorar la neuroplasticidad y el equilibrio emocional”.

Al cierre, la cirujana insistió en la importancia del enfoque integral: “La tendencia actual en estética es pensar más allá de lo superficial, combinar tecnología y hábitos saludables para que el bienestar interno se refleje en la piel”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Temas Relacionados

skincarerutina facialJohanna Furlanácido hialurónicoInfobae al MediodíaInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Un experto en longevidad reveló cuáles son los efectos de los auriculares bluetooth en el cerebro

El uso extendido de dispositivos inalámbricos para audio genera inquietudes sobre su impacto en la salud neuronal

Un experto en longevidad reveló

Cuál es el efecto del maní en el colesterol

Una pequeña porción de esta legumbre aporta proteínas, fibra y micronutrientes que favorecen la salud cardiovascular

Cuál es el efecto del

La previa del UPD: el consumo de alcohol en adolescentes en Argentina es de los más altos de la región, advirtió un experto

En vísperas de una nueva celebración del “Último Primer Día” en colegios de todo el país, el toxicólogo Carlos Damín alertó en Infobae en Vivo que “el 70% de los estudiantes secundarios consumen bebidas alcohólicas, a pesar de la prohibición legal”

La previa del UPD: el

Tomar aspirina todos los días no previene el cáncer de colon y eleva el riesgo de hemorragia

Una revisión de diez estudios internacionales alertó sobre el uso de este fármaco de manera preventiva en la población general y sin indicación médica. Aseguran que no existen beneficios comprobados y sí se acreditaron daños para la salud

Tomar aspirina todos los días

La NASA reveló cuál fue el astronauta que sufrió el problema médico que obligó a la evacuación de la EEI

Mike Fincke protagonizó la primera evacuación sanitaria de la Estación Espacial Internacional. Qué informaron de su condición de salud

La NASA reveló cuál fue
DEPORTES
En la despedida de Marcelo

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate recibirá a Banfield por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La polémica que se desató en Portugal por un gesto de un compañero de Prestianni con Vinicius tras el Real Madrid-Benfica de Champions League

Guillermo Barros Schelotto opinó sobre la salida de Gallardo de River: “Lamento su situación, no la comparto”

Racing recibirá al líder Independiente Rivadavia en busca de acomodarse en el Torneo Apertura: la agenda completa

Lanús y Flamengo definirán en Brasil al campeón de la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

TELESHOW
La sorpresiva reacción de Andrea

La sorpresiva reacción de Andrea del Boca para intentar callar a sus compañeros en plena discusión en Gran Hermano

Ale Sergi compartió los secretos del primer demo de Miranda!: “Salía un peso”

Roberto Moldavsky recordó cuando dejó su local de Once para dedicarse a la actuación: “Fue culpa de Wainraich”

Gran Hermano bajo la lupa: un detalle de edición en la nominación de Daniela De Lucía generó controversia

Wanda Nara sorprendió con una reflexión y explicó su silencio en medio del conflicto con Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

Brasil busca a 14 desaparecidos

Brasil busca a 14 desaparecidos mientras persiste la amenaza de lluvia tras el temporal que dejó 54 muertos

Arrestan a hombre por pelea de bolas de nieve en Nueva York que, según la policía, hirió a oficiales

La inteligencia artificial permea el sector energético en El Salvador

Qué es la “ficción reparadora”, el género literario que no sólo muestra el dolor sino que intenta sanarlo

Olga de Amaral deslumbra en el Malba con una muestra que recorre 6 décadas de arte textil