Resulta que los caballos no solo relinchan -- silban

MARTES, 24 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- El relincho de un caballo es uno que la mayoría reconoce al instante, pero los científicos solo ahora están aprendiendo cómo se fabrica.

Un nuevo estudio reveló que cuando un caballo relincha, emite dos sonidos al mismo tiempo: uno de ellos proviene de cuerdas vocales vibrantes, como cuando la gente canta. La otra proviene del aire que atraviesa la caja de voz, como un silbido.

La investigación se publicó el lunes en la revista Current Biology.

"Los caballos han sido domesticados durante más de 4.000 años, y de alguna manera aún no sabíamos hasta ahora cómo emiten sonidos", dijo la autora principal Elodie Briefer a The New York Times. Es profesora asociada de biología en la Universidad de Copenhague, en Dinamarca.

La caja vocal de un caballo, también llamada laringe, se sitúa en la garganta y ayuda a producir sonido cuando el aire pasa por ella. En la mayoría de los animales, cuerpos más grandes significan sonidos más profundos. Pero los caballos son animales grandes con relinchos sorprendentemente agudos.

Hace más de una década, Briefer notó algo inusual mientras estudiaba grabaciones sonoras de caballos. Vio dos frecuencias sonoras ocurriendo a la vez: una aguda y otra grave.

"Todo el mundo pensaba que los caballos producían frecuencias mucho más altas de lo que se predecía por el tamaño corporal", dijo Briefer. "No se habían dado cuenta de que, en realidad, por debajo de ese tono agudo, hay un tono grave."

Algunos científicos eran escépticos. Así que Briefer y su equipo decidieron demostrar exactamente cómo se producían los sonidos.

Primero, usaban pequeñas cámaras para mirar dentro de la garganta de los caballos mientras emitían sonidos. Cuando los caballos producían sonidos graves, sus cuerdas vocales vibraban, igual que las humanas cuando cantan. Pero cuando emitían sonidos agudos, las cuerdas vocales no se movían en absoluto.

A continuación, los investigadores construyeron un laboratorio que podía imitar el proceso de un relincho -- y luego empujaron aire a través de él. De nuevo, vieron que el sonido agudo provenía del aire que atravesaba la laringe, no de las cuerdas vocales vibrantes.

Para confirmarlo, intentaron algo inusual: helio.

Cuando se empujaba helio a través de la caja de voz, el sonido agudo se volvía mucho más agudo. Eso solo ocurre con sonidos que hacen el silbido del aire y no con cables vibrando.

"La frecuencia subió mucho", dijo el autor senior Tecumseh Fitch a The Times. Es profesor de biología cognitiva en la Universidad de Viena, en Austria.

Este tipo de silbido se ha visto antes en animales pequeños como roedores, pero es la primera vez que se observa en un animal grande.

Los expertos afirman que el descubrimiento podría ayudar a los científicos a comprender mejor cómo se comunican los caballos y qué significan los diferentes sonidos.

"Este va a ser un artículo fundamental en términos de estimular la investigación sobre vocalizaciones en equids", dijo Sue McDonnell, profesora veterinaria en la Universidad de Pensilvania que revisó los hallazgos.

"La mayoría de las vocalizaciones que se escuchan en situaciones domésticas son vocalizaciones por estrés", añadió.

Aprender las diferencias entre sonidos como relinchos, relinchos y chillidos podría ayudar a mejorar el cuidado y el bienestar de los caballos, dijo McDonnell.

"Sería muy bueno que [las personas que trabajan con caballos] supieran lo que estos caballos intentan decir", dijo.

Más información

El Open Sanctuary Project tiene un glosario completo de vocalizaciones y sonidos de caballos.

FUENTE: The New York Times, 23 de febrero de 2026