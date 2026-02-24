Entrenamiento cruzado, la tendencia avalada por Harvard que permite una vida más sana y con menos lesiones

El entrenamiento cruzado, que alterna diferentes tipos de actividad física, mejora los principales indicadores de salud y bienestar diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

La variedad en la rutina de ejercicios puede marcar una diferencia importante tanto en el bienestar diario como en la longevidad. Según revela un estudio reciente de Harvard University, citado por New Scientist, alternar distintos tipos de actividad física —práctica conocida como entrenamiento cruzado— se asocia con un menor riesgo de mortalidad y mejores indicadores de salud, en comparación con mantener siempre la misma disciplina.

Estas conclusiones surgen del análisis de datos de decenas de miles de personas durante cuatro décadas, poniendo de relieve los beneficios tangibles del cambio para quienes buscan una vida más larga y saludable.

Beneficios científicos del entrenamiento cruzado

La investigación de Harvard University, recogida por New Scientist, analizó la actividad física de más de 70.000 mujeres y cerca de 41.000 hombres. Quienes combinaron diferentes modalidades —como ciclismo, carrera y entrenamiento de fuerza— tuvieron un 19% menos de probabilidad de morir por cualquier causa, frente a quienes recurrieron a un solo tipo de ejercicio.

Además, el riesgo de morir por enfermedades cardíacas, cáncer u otras causas se redujo entre un 13% y un 41% en quienes apostaron por la diversidad en las rutinas. Estos datos respaldan que el entrenamiento cruzado no solo suma en cantidad, sino que introduce ventajas adicionales a través de la variedad.

Practicar ciclismo, carrera y entrenamiento de fuerza mejora los beneficios para la salud en comparación con realizar un solo tipo de ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación destaca que, aunque se mantenga un mismo nivel de esfuerzo físico, el simple hecho de diversificar los ejercicios intensifica el impacto positivo sobre la salud y la longevidad. Esto sugiere que alternar actividades no solo renueva la motivación, sino que también multiplica los efectos preventivos.

Por qué la variedad amplifica los resultados

El fundamento del entrenamiento cruzado radica en ofrecer nuevos desafíos al cuerpo al alternar los estímulos. El estudio de Harvard encontró que quienes caminaban cinco horas a la semana lograron mejoras similares en longevidad que quienes caminaban entre 20 y 40 horas semanales, lo que ilustra cómo los beneficios pueden estabilizarse cuando se repite solo un movimiento.

Introducir múltiples tipos de ejercicio —por ejemplo, alternar ejercicio aeróbico y entrenamiento de fuerza— activa diferentes sistemas fisiológicos. El ejercicio aeróbico fortalece el sistema cardiorrespiratorio y el entrenamiento de fuerza impulsa el desarrollo muscular.

El entrenamiento cruzado consiste en alternar estímulos para brindar nuevos desafíos al cuerpo y mejorar el rendimiento físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta alternancia contribuye a mejorar tanto la resistencia como la fortaleza global y permite superar las barreras habituales de las rutinas monótonas. Probar nuevos ejercicios exige al organismo distintas adaptaciones y promueve avances adicionales en el bienestar físico.

Casos prácticos y menor riesgo de lesiones

El entrenamiento cruzado no solo potencia los resultados generales, sino que también ayuda a prevenir lesiones. En 2018, un estudio analizó a 31 corredores juveniles que reemplazaron dos entrenamientos suaves por sesiones en bicicleta elíptica al aire libre. Los resultados indicaron que estos deportistas utilizaron mejor el oxígeno, por lo que pudieron correr al mismo ritmo con un menor esfuerzo respecto a quienes solo corrieron.

La importancia de alternar ejercicios se observa igualmente en la prevención de lesiones. Un análisis de 9 estudios que incluyó a cerca de 5.000 futbolistas reveló que sumar ejercicios de equilibrio redujo en más de un 35% la probabilidad de sufrir una lesión de tobillo en comparación con quienes no los incorporaron en su rutina.

Estudios demuestran que alternar ejercicios previene lesiones frecuentes en atletas y deportistas de alto rendimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos hallazgos, informados también por New Scientist, subrayan el valor de modificar el programa de ejercicios y añadir dinámicas orientadas a la estabilidad y la movilidad, limitando así el riesgo de lesiones que afectan tanto a deportistas como a personas activas.

Testimonio y recomendaciones

La periodista y corredora Grace Wade compartió en New Scientist su experiencia tras dedicar casi un año únicamente a correr. Advierte que, a pesar de disfrutar esa actividad, notó una merma en su movilidad y decidió incluir pilates y yoga en su rutina.

Según Wade, diversificar el entrenamiento le permite no solo mejorar la fuerza y la amplitud de movimiento, sino también evitar el desgaste y proteger su salud para el futuro. Destaca que, aunque encontrar una actividad agradable resulta clave para mantener la constancia, alternar ejercicios representa una estrategia respaldada por la ciencia para obtener beneficios prolongados.

De acuerdo con los datos presentados por New Scientist, la integración de diferentes ejercicios —como el entrenamiento de fuerza, el ejercicio aeróbico y ejercicios orientados al equilibrio— en la planificación semanal constituye una de las mejores formas de mantenerse activo de manera integral y reducir el riesgo de lesiones, al tiempo que se favorece una mayor vitalidad en todas las etapas de la vida.