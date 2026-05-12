Crimen y Justicia

Condenaron a perpetua al acusado de matar a martillazos a un hombre y esconderlo en un freezer en Córdoba

La Cámara Duodécima del Crimen declaró culpable a Fabián Ricardo Páez de homicidio criminis causa y robo calificado por el uso de arma impropia en concurso real

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encontraron muerto a un hombre dentro de un freezer en cordoba
La vivienda donde encontraron el cuerpo

En las últimas horas, la Justicia de Córdoba condenó a prisión perpetua a Fabián Ricardo Páez (39) por el homicidio de Mario Albornoz (53), el hombre cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un freezer en una vivienda de barrio Alto Alberdi en 2024. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer en los próximos quince días.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, la Cámara Duodécima del Crimen declaró culpable al acusado de homicidio criminis causa y robo calificado por el uso de arma impropia en concurso real.

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Fuentes cercanas al caso sostuvieron que la figura de homicidio criminis causa fue elegida porque el crimen se cometió con el propósito de facilitar el robo y garantizar la impunidad del autor. “Se considera criminis causa porque fue para robar y para lograr la impunidad”, indicaron.

El caso generó conmoción en la ciudad desde el 10 de abril de 2024, cuando el hermano de la víctima halló el cuerpo de Albornoz dentro de un congelador cubierto por una manta y una almohada, en una casa ubicada sobre la calle Santa Rosa al 3300. La investigación inicial permitió establecer que el hombre de 53 años había sido asesinado tres días antes del hallazgo.

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De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada durante el debate oral, Páez utilizó un martillo para atacar a la víctima tras ingresar a la vivienda con intenciones de robo. El fiscal Guillermo González sostuvo que el objetivo principal del crimen fue apropiarse de dinero y objetos de valor. Entre los elementos sustraídos figuran un teléfono móvil, una notebook, un televisor y dinero en efectivo. Según el expediente, el acusado abandonó definitivamente la vivienda el 6 de abril de 2024.

El escenario del crimen aportó una particularidad que amplificó el impacto social: la casa funcionaba como una “pensión trucha”, donde Albornoz subalquilaba habitaciones, incluyendo una al propio acusado. Páez era un inquilino reciente y mantenía una relación cercana con la víctima, lo que complejizó el análisis del móvil y las circunstancias del homicidio. La relación entre ambos y la modalidad del alquiler fueron aspectos clave en la investigación.

El acusado fue detenido dos meses después del hallazgo del cuerpo
El acusado fue detenido dos meses después del hallazgo del cuerpo

El hallazgo del cuerpo en el freezer dificultó la determinación exacta del momento de la muerte. El método utilizado para ocultar el cadáver fue uno de los elementos que más llamó la atención de los peritos.

La detención de Páez ocurrió dos meses después del hallazgo. Los investigadores lo identificaron como el último inquilino y una de las personas más allegadas a la víctima.

El proceso penal contó con la participación de un jurado popular, encargado de evaluar la evidencia reunida por la fiscalía y la defensa. Durante el juicio se presentaron testimonios de testigos, pericias técnicas y pruebas documentales.

Además, la fiscalía remarcó en sus alegatos la motivación económica y la premeditación, mientras que la defensa intentó relativizar la intención homicida. El tribunal, tras analizar las pruebas, optó por la calificación más grave.

Fuentes judiciales informaron que la sentencia completa se dará a conocer en los próximos quince días. La condena a prisión perpetua para Fabián Ricardo Páez marca un antecedente relevante para la provincia y representa el cierre de un proceso que mantuvo en vilo a la sociedad cordobesa.

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