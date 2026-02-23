Salud

El uso diario de anteojos de sol reduce el riesgo de enfermedades oculares, según advierten expertos

Especialistas destacan que la protección ocular frente a la radiación ultravioleta es fundamental durante todo el año para evitar lesiones y afecciones graves vinculadas a la exposición ambiental acumulativa

Guardar
La radiación ultravioleta representa una
La radiación ultravioleta representa una amenaza constante para la salud ocular durante los 365 días del año, independientemente del clima (Imagen Ilustrativa Infobae)

La radiación ultravioleta (UV) está presente durante los 365 días del año y representa una amenaza para la salud ocular, más allá del calor o la presencia del sol en el cielo. Y en ese sentido, especialistas de Johns Hopkins Medicine advierten que el uso de anteojos de sol con protección adecuada es clave para prevenir una variedad de enfermedades oculares y proteger los párpados, la superficie del ojo y la visión a largo plazo.

Esta recomendación abarca tanto a adultos como a niños, quienes requieren el mismo nivel de protección, incluso en días nublados o en invierno.

Qué daños causa la radiación ultravioleta en los ojos

La radiación ultravioleta afecta diversas estructuras del ojo. Los párpados, la córnea y la conjuntiva son especialmente vulnerables a los efectos acumulativos de los rayos UV.

El optometrista Bryce St. Clair, del Instituto Oftalmológico Wilmer de Johns Hopkins Medicine, señala que la exposición crónica al sol se asocia con la aparición de cánceres de piel, como el carcinoma de células basales y el carcinoma de células escamosas en los párpados. Estas afecciones pueden requerir tratamientos complejos y dejar secuelas funcionales y estéticas.

La exposición crónica a los
La exposición crónica a los rayos UV puede causar cánceres de piel en los párpados y secuelas estéticas o funcionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pterigión, conocido popularmente como “ojo de surfista”, consiste en una prominencia carnosa que invade la córnea y puede afectar la visión. Esta alteración es frecuente en personas expuestas al sol y al viento de forma continua.

Otra complicación es la fotoqueratitis o “quemadura ocular por el sol”, que se manifiesta con dolor, enrojecimiento, lagrimeo, sensibilidad a la luz, visión borrosa e inflamación. Suele presentarse tras exposiciones intensas, especialmente cuando la radiación se refleja en superficies como nieve, agua o arena.

Cómo actúan las gafas de sol para proteger la salud ocular

Las gafas de sol funcionan como barrera frente a la radiación ultravioleta. El material de las lentes y los tratamientos especiales determinan su capacidad de filtrado. Las lentes de policarbonato ofrecen protección intrínseca frente a los rayos UV, mientras que las de vidrio y la mayoría de plástico requieren un recubrimiento especial para bloquear la radiación.

Según Johns Hopkins Medicine, es fundamental elegir modelos que bloqueen entre el 95% y el 100% de la radiación ultravioleta o que cuenten con la etiqueta “UV 400”.

Las lentes de color marrón, verde o gris son las más eficaces, ya que filtran la radiación sin distorsionar los colores, mientras que las amarillas dejan pasar una mayor cantidad de rayos perjudiciales.

Las gafas de sol con
Las gafas de sol con lentes de policarbonato o filtro 'UV 400' bloquean entre el 95% y el 100% de la radiación ultravioleta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los lentes polarizados ayudan a reducir el deslumbramiento y los reflejos, lo que resulta útil al conducir o practicar deportes acuáticos, aunque pueden dificultar la lectura de pantallas digitales. El nivel de protección puede verificarse en ópticas y consultorios mediante un fotómetro.

El tamaño de las gafas también influye: los modelos grandes o envolventes cubren mejor el área ocular y los párpados, reduciendo la exposición lateral.

Por qué es necesario usar gafas de sol durante todo el año

La radiación ultravioleta no solo afecta en verano o con el cielo despejado. Hasta el 80% de los rayos UV puede atravesar las nubes y la exposición aumenta cuando la radiación se refleja en nieve, arena, agua u hormigón. Bajo estas condiciones, la radiación puede provocar episodios de “ceguera de la nieve” y agravar lesiones preexistentes.

La protección debe iniciarse en la infancia. Los ojos de los niños filtran menos radiación y son más propensos a los efectos acumulativos a largo plazo. St. Clair subraya que los menores necesitan el mismo nivel de protección que los adultos y recomienda incorporar el uso de anteojos de sol a la rutina diaria desde las primeras etapas de la vida.

La exposición a rayos ultravioleta
La exposición a rayos ultravioleta puede provocar episodios de 'ceguera de la nieve', una afección ocular temporal producida por quemaduras en la córnea (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ambientes interiores, la principal preocupación es la fatiga visual derivada de la exposición a la luz de las pantallas electrónicas. Johns Hopkins Medicine aclara que los anteojos con filtro para luz azul pueden aumentar la comodidad durante el uso prolongado de dispositivos, pero no hay evidencia de que prevengan daños oculares o enfermedades.

Para personas con migrañas o sensibilidad extrema a la luz fluorescente, existen alternativas especializadas como las gafas FL-41 con filtro rosa claro, que han demostrado reducir episodios de migraña y molestias asociadas.

El uso habitual de gafas de sol desde la infancia constituye una estrategia efectiva para preservar la salud visual y limitar la acción nociva de la radiación solar sobre los ojos. Elegir modelos certificados, verificar la protección, priorizar el uso diario en cualquier estación y educar a los niños sobre su importancia son medidas esenciales para reducir el riesgo de enfermedades oculares asociadas a la radiación ultravioleta.

Temas Relacionados

Johns Hopkins MedicineEstados UnidosGafas De SolInstituto Oftalmológico WilmerProtección OcularSalud VisualNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Por qué la sal nunca caduca y cuándo debe desecharse

Los envases muestran fechas de vencimiento, pero su calidad puede verse afectada con el paso del tiempo

Por qué la sal nunca

Cómo evitar lesiones antes de correr un maratón y cuáles son los riesgos de un entrenamiento inadecuado

Un experto en salud deportiva, consultado por The Telegraph, detalló los principales factores que elevan el riesgo de molestias articulares y brindó recomendaciones esenciales para reducir el riesgo de quedar fuera de la competencia

Cómo evitar lesiones antes de

Por qué el deseo sexual disminuye en la menopausia y cómo recuperar el placer, según una uróloga

La Dra. Kelly Casperson, en el podcast “Tamen Show”, habló sobre los cambios en la libido y cómo mantener la satisfacción en esta etapa de la vida femenina

Por qué el deseo sexual

Los 5 consejos de una experta en psicología para no abandonar el ejercicio y fomentar la motivación

Una especialista reveló cómo evitar las trabas mentales que derivan en el sedentarismo y el reposo

Los 5 consejos de una

Cuál es la verdura rica en vitamina C que es una aliada para la salud ósea

Originaria de Asia, destaca por su alto contenido de vitamina C, calcio y baja concentración de oxalatos. Es una opción clave para fortalecer los huesos y mejorar la alimentación

Cuál es la verdura rica
DEPORTES
La inclusión de ostarine en

La inclusión de ostarine en la lista de sustancias prohibidas desafía a deportistas y autoridades

Ruud Gullit y la historia de su rechazo a un gigante de Europa que terminó definiendo su carrera: “Era demasiado pronto”

Franco Colapinto se prepara para su estreno en el Gran Premio de Australia de la F1: días, horarios y todo lo que hay que saber

Fue figura en el fútbol argentino y llegó a brillar con 112 kilos: “Es difícil pasar de no tener para ir a entrenar a ganar en euros”

Radiografía de la pretemporada de Franco Colapinto: por qué demostró que puede pelear otra vez por los puntos en la Fórmula 1

TELESHOW
Todo lo que se sabe

Todo lo que se sabe de Gran Hermano Generación Dorada: quiénes podrían ingresar, la palabra de Santiago del Moro y nuevos detalles

Hoy Mirtha Legrand cumple 99 años: los detalles del festejo y los cambios de vestuario que usará

El tierno video que Wanda Nara publicó en sus redes tras la visita que recibió en su casa de Nordelta: “Muero de amor”

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: hizo llorar a Damián Betular y se quedó en las puertas de la final

La contundente decisión de Cazzu con tres artistas urbanos, después de que mencionaran a Christian Nodal en una canción: “Ya conocen la mía”

INFOBAE AMÉRICA

La doble cara del castillo

La doble cara del castillo Książ, entre la opulencia y la sombra del nazismo

Ruud Gullit y la historia de su rechazo a un gigante de Europa que terminó definiendo su carrera: “Era demasiado pronto”

El secreto peor guardado de Vladimir Putin en Ucrania tras cuatro años de invasión rusa

China eleva la tensión con EEUU antes de la visita de Trump: pidió eliminar los aranceles y amenazó con represalias

Zelensky acusó a Putin de haber iniciado la Tercera Guerra Mundial y descartó ceder territorio en el este de Ucrania