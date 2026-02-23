Salud

Argentina es el país con más personas estresadas: cómo gestionar el malestar psicológico, según una experta

Laura Maffei, médica endocrinóloga especialista en estrés, analizó en Infobae a las 9 el informe que indica que el 49% de los argentinos adultos dijo sentir estrés cotidiano y propuso enfoques para fortalecer el bienestar

Guardar
Una investigación internacional posicionó a la Argentina como el país con más personas afectadas por el estrés y la ansiedad diaria. La endocrinóloga Laura Maffei explicó en Infobae a las 9 los motivos del fenómeno y brindó estrategias para gestionarlo

En una entrevista por el canal de streaming Infobae en vivo, la endocrinóloga Laura Maffei (MN 62.441) analizó el fenómeno que ubica a la Argentina en el primer puesto mundial de ansiedad y estrés. “Somos el país del estrés”, dijo, en referencia a que el 49% de los encuestados dijo haber pasado estrés y ansiedad frecuentes en los últimos doce meses, según un reciente informe de Statista Consumer Insights.

En diálogo con el equipo de Infobae a las 9, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Maffei fue consultada sobre las cifras del relevamiento internacional y la creciente preocupación social y que se alinean con lo que venía registrando también el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, con “niveles elevados de malestar psicológico, especialmente entre jóvenes y sectores vulnerables”, advirtió la entrevistada al referirse al aumento del insomnio, la irritabilidad y la incertidumbre cotidiana.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

Según el estudio, Argentina encabeza el ranking mundial de estrés y ansiedad cotidiana, con el 49% de la población adulta reportando síntomas frecuentes en el último año.

Detrás de Argentina se ubican Finlandia (45%) y Canadá (42%), mientras que países como Estados Unidos (39%), Japón (37%) y Francia (30%) aparecen por debajo. “Siempre estamos en el ranking superior de reacción de estrés”, señaló Maffei, y atribuyó parte del fenómeno a las condiciones de vida: “La reacción de estrés nos ha permitido, a lo largo de todos estos siglos, adaptarnos a cada momento y cada situación, y tener herramientas para sobrevivir”.

Los adultos mayores se encuentran
Los adultos mayores se encuentran entre los grupos más vulnerables al impacto del estrés crónico

La especialista remarcó que el estrés es inherente a la vida moderna y que “sin estrés, nos morimos”. Sin embargo, aclaró: “Una reacción de estrés controlada, gestionada, consciente de que en ese momento nos estamos pasando de vueltas, con herramientas para bajar, es fundamental”.

Maffei explicó que la reacción de estrés es una herramienta evolutiva, pero advirtió sobre los riesgos del estrés crónico: “El problema es cuando no baja. Si no baja y aparece otro y otro, este sistema de cortisol queda elevado y desarregla todo el sistema. Pasamos al estrés crónico, y ahí aparece la desmotivación, el cansancio, la depresión, los problemas musculares, la hipertensión”.

Al ser consultada sobre si el contexto explica el fenómeno, Maffei fue categórica: “Todo tiene que ver con cómo uno vive el contexto. Por ahí yo no me estreso con lo mismo que vos y a mí no se me descuajeringa todo mi sistema con las mismas cosas". La sigla CINE, dijo, se usa para explicar que de lo que se trata es de “la película que cada uno se hace: Control, Imprevisibilidad, Novedad y Ego”.

La médica detalló los efectos fisiológicos del estrés: “El cortisol inunda tu cerebro y perdés la objetividad. Te sentís desmotivado, cansado, hipertenso, con dolores musculares, úlcera, problemas dérmicos. Hay que aprender a convivir y a manejar el estrés”.

El estrés es una reacción
El estrés es una reacción adaptativa que, en exceso, puede afectar la salud física y mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Maffei compartió herramientas prácticas para abordar el problema: “Identificar la causa, salir a caminar, aprender a respirar con el abdomen, que activa el nervio vago y baja el cortisol. Juntarte con amigos es clave. Ayudar al prójimo también: salir del ego y mirar un poco qué hay afuera”.

Al referirse a los grupos más afectados, sorprendió con un dato: “¿Qué etapa de la vida se estresa más? Los adultos mayores. Tienen menos herramientas para gestionarlo y su cerebro es mucho más sensible al cortisol. Asimismo, los chicos reciben el estrés parental hasta los doce años y lo incorporan de una forma muy importante”.

Respecto al uso de tecnología, advirtió: “El celular es un alto estresor. Las redes sociales han impactado tremendamente en los jóvenes, y las herramientas tecnológicas también”. Para cerrar, Maffei insistió en la importancia de no eliminar el estrés sino aprender a gestionarlo: “Sin estrés estamos muertos. Todos necesitamos un poco, pero lo importante es reconocerlo y saber bajarlo. Hay que poner en marcha todo lo sensorial: mirar las hojas, sentir el fresquito, conectar con el presente”. Y recomendó: “Comer con menos sal, armar una rutina que descargue, meditar, moverse, disfrutar de la reunión de amigos”.

La entrevista completa

El insomnio, la irritabilidad y la desmotivación son síntomas frecuentes del estrés prolongado

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae

Temas Relacionados

Infobae en VivoInfobae a las 9Dra Laura Maffeiestrésgestión del estrésúltimas noticias

Últimas Noticias

La cercanía a plantas nucleares eleva el riesgo de cáncer, según un estudio de Harvard

El análisis evaluó centrales activas en Estados Unidos y Canadá. Advirtió sobre los efectos en la salud, especialmente en adultos mayores

La cercanía a plantas nucleares

El Ministerio de Salud adelantó la campaña antigripal: las razones y quiénes deben vacunarse

La medida de adelantar la campaña de vacunación antigripal en Argentina prevé recursos adicionales y busca fortalecer la protección de la población más vulnerable ante el aumento de circulación de virus respiratorios

El Ministerio de Salud adelantó

Infarto en mujeres: un estudio reveló factores de riesgo poco reconocidos

Un análisis realizado en Italia detectó antecedentes que suelen pasar inadvertidos durante la atención inicial. Los resultados preliminares fueron presentados en una cumbre de la Sociedad Europea de Cardiología

Infarto en mujeres: un estudio

Qué es el método Jeffing y cómo ayuda a los principiantes a correr largas distancias sin agotarse

Permite que quienes se inician en el running mejoren su resistencia, reduzcan el riesgo de lesiones y encuentren una alternativa accesible para incorporar el ejercicio a su vida diaria

Qué es el método Jeffing

La actividad física reduce el riesgo de muerte tras el diagnóstico de cáncer

Un nuevo estudio comprueba cómo la actividad física tiene un beneficio significativo para los pacientes en cualquier etapa de su enfermedad

La actividad física reduce el
DEPORTES
Nuevos detalles sobre el ataque

Nuevos detalles sobre el ataque de furia de Messi en la derrota de Inter Miami: qué dijo la MLS sobre su enojo con el árbitro

UEFA suspendió de manera provisional a Prestianni por “comportamiento discriminatorio” y no jugará la revancha contra Real Madrid

Crece la expectativa en Italia por la llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors: “Los contactos son constantes”

El diálogo entre Lando Norris y otro piloto que reveló la separación del campeón de la F1 y la modelo Magui Corceiro

Impacto en Europa: aseguran que el Cholo Simeone dejará el Atlético de Madrid para dirigir a un gigante en Italia

TELESHOW
El romántico mensaje de Andrea

El romántico mensaje de Andrea Frigerio a su esposo Lucas Bocchino al cumplir 30 años de su boda: “Una vida juntos”

El divertido “coqueteo” entre Mirtha Legrand y Jorge Asís: “No me sacás la vista, ¿te gusto?”

Karina Mazzocco contó cómo disfrutó de sus vacaciones introspectivas en Punta del Este: “Volver al cuerpo”

Moria Casán agasajó a Mirtha Legrand el día de su cumpleaños: “La one absoluta del espectáculo”

La Tora Villar contó cómo cambió su vida tras la cirugía de reducción mamaria: “Ya no me duele la espalda”

INFOBAE AMÉRICA

El venezolano Marcos Tarre Briceño

El venezolano Marcos Tarre Briceño ganó un premio de novela negra en España

La historia de la increíble “Mona Lisa latinoamericana” hecha con tapas de botellas plásticas

Frente frío altera la temporada seca y activa alertas meteorológicas en Panamá

Venezuela anunció la reconversión del Helicoide de centro de torturas en espacio social: “Comenzó la fase de ejecución”

AdP convoca Concurso Público Internacional para la Inversión de la Optimización del Sistema Eléctrico y Bloque Sanitario del Aeropuerto de Iquitos