Refuerzos de COVID-19 vinculados a un menor riesgo de preeclampsia en mujeres embarazadas

VIERNES, 20 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Vacunarse contra la COVID-19 podría ofrecer protección frente a una de las complicaciones más peligrosas del embarazo.

Un gran estudio internacional publicado en línea el 18 de febrero en eClinicalMedicine siguió a más de 6.500 mujeres embarazadas en 18 países.

Los resultados vincularon la vacunación contra la COVID --especialmente con una dosis de refuerzo-- con un menor riesgo de desarrollar preeclampsia, una hipertensión arterial peligrosa que puede dañar órganos y poner en peligro la vida tanto de la madre como del bebé.

La preeclampsia afecta aproximadamente entre el 3% y el 8% de los embarazos a nivel mundial. Aunque su causa exacta sigue siendo un misterio médico, los médicos saben que implica inflamación y problemas con el funcionamiento de los vasos sanguíneos. Estas son las mismas vías afectadas por la COVID-19.

El nuevo estudio incluyó a 6.527 mujeres embarazadas de 40 hospitales entre 2020 y 2022. Las mujeres embarazadas con diagnóstico documentado de COVID fueron emparejadas con un control sin COVID en el mismo hospital.

De las 2.774 mujeres vacunadas incluidas, 1.795 (64%) recibieron vacunas de ARNm; 848 (31%) también recibieron una dosis de refuerzo. De ellos, el 67% recibió un refuerzo con una vacuna de ARNm.

Los investigadores descubrieron que contraer COVID durante el embarazo aumentaba el riesgo de preeclampsia en un 45% en general. Entre los no vacunados, ese riesgo subió al 78%.

Pero para las mujeres que se mantuvieron al día con sus dosis, la vacuna pareció actuar como un escudo.

La vacunación estuvo vinculada a una probabilidad un 33% menor de preeclampsia entre quienes recibieron una dosis de refuerzo.

"Nuestros resultados respaldan la importancia de fortalecer los programas de vacunación contra la COVID durante el embarazo, haciendo hincapié en los refuerzos y asegurando que las personas embarazadas en todo el mundo tengan acceso equitativo a la vacuna", dijo el coautor del estudio, el Dr. Jagjit Teji, en un comunicado de prensa. Es neonatólogo en el Hospital Infantil Lurie, en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Chicago.

"Ofrecemos pruebas del primer gran estudio que sugieren que la vacunación contra la COVID podría proteger contra una de las complicaciones más graves del embarazo", añadió.

Entre las mujeres que nunca enfermaron, los investigadores encontraron que las inyecciones parecían mejorar la salud vascular e inmunológica. Para madres con condiciones preexistentes como diabetes o hipertensión crónica, la dosis de refuerzo se asoció a un riesgo reducido de preeclampsia del 58%.

Los investigadores afirman que la vacuna puede entrenar al sistema inmunitario para manejar mejor la inflamación, lo que ayuda a que la placenta y los vasos sanguíneos se mantengan sanos durante todo el embarazo.

El Dr. José Villar es investigador principal del consorcio INTERCOVID, un grupo multinacional de investigación que investiga la COVID y sus impactos en los resultados maternos, fetales y recién nacidos. Tiene su sede en el Instituto de Salud Materna y Perinatal de Oxford en el Reino Unido.

"Ahora tenemos evidencia de que la vacunación materna puede influir en las vías implicadas en el desarrollo de la preeclampsia, lo que sugiere un beneficio inmunológico o vascular más amplio de la vacunación", dijo Villar, profesor de medicina perinatal en la Universidad de Oxford.

Más allá de la presión arterial, el estudio encontró que las mujeres vacunadas también tenían menos probabilidades de sufrir partos prematuros o complicaciones graves durante el parto.

Varios autores informaron de vínculos con la industria farmacéutica.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen directrices sobre vacunas contra la COVID-19 durante el embarazo o la lactancia.

FUENTES: Hospital Infantil Ann & Robert H. Lurie de Chicago, nota de prensa, 11 de febrero de 2026; eClinicalMedicine, 18 de febrero de 2026