Ultramaratón agota glóbulos rojos de atletas, según un estudio

JUEVES, 19 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Los corredores de ultramaratón deben estar increíblemente en forma para soportar carreras que pueden superar las 100 millas, pero sus cuerpos pagan un precio por su atletismo, según un nuevo estudio.

Los corredores de resistencia extrema experimentan una degradación de sus glóbulos rojos normales durante una carrera, lo que les aumenta el riesgo de anemia, según informaron los investigadores el 18 de febrero en la revista Blood: Red Cells & Iron.

Esencialmente, el daño causado por estas carreras de larga distancia acelera el envejecimiento y la degradación de los glóbulos rojos, y esta destrucción aumenta a medida que se acumulan los kilómetros, encontraron los investigadores.

"Basándonos en estos datos, no disponemos de orientación sobre si la gente debería o no participar en este tipo de eventos", dijo el investigador principal Travis Nemkov, profesor asociado de bioquímica y genética molecular en la Universidad de Colorado Anschutz.

"Lo que sí podemos decir es que, cuando lo hacen, el estrés persistente está dañando la célula más abundante del cuerpo", dijo Nemkov en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores compararon muestras de sangre extraídas antes y después de que los atletas participaran en dos pruebas francesas de carrera de clase mundial: la carrera Martigny-Combes à Chamonix de 25 millas y la carrera Ultra Trail de Mont Blanc de 106 millas.

En comparación, un maratón típico mide 26,2 millas.

Se tomaron muestras de 11 corredores en la carrera corta y 12 en la prueba larga.

El equipo estudió específicamente los cambios en los glóbulos rojos de los corredores, que transportan oxígeno, nutrientes y residuos por todo el cuerpo.

Estas células deben ser lo suficientemente flexibles para pasar por pequeños vasos sanguíneos, pero los resultados mostraron que se vuelven menos flexibles a lo largo de una carrera de resistencia.

Los cambios en la presión arterial, la inflamación y el estrés oxidativo causaron daños a los glóbulos rojos durante las carreras de larga distancia, según los investigadores.

Este patrón de daños se observó claramente tras la carrera de 25 millas y se amplificó en la carrera de 106 millas, según los investigadores.

"En algún momento entre las distancias de maratón y ultramaratón, el daño realmente empieza a hacerse notar", dijo Nemkov.

A medida que la carrera aumenta, los atletas pueden esperar perder más glóbulos rojos y acumular más daño en las células que permanecen en circulación, según los investigadores.

Sin embargo, los investigadores no pueden decir cómo afectará esta disminución de glóbulos rojos a la salud a corto o largo plazo de los deportistas.

"Hemos observado este daño, pero no sabemos cuánto tiempo tarda el cuerpo en repararlo, si ese daño tiene un impacto a largo plazo y si ese impacto es bueno o malo", dijo Nemkov.

Estudios adicionales podrían ayudar no solo a los atletas de resistencia, sino también a las personas comunes que necesitan una transfusión de sangre, señalaron los investigadores.

La sangre almacenada empieza a descomponerse tras unas semanas de almacenamiento y se vuelve inutilizable para transfusiones tras seis semanas. Los conocimientos obtenidos de los atletas de resistencia podrían revelar mejores formas de gestionar y preservar las donaciones de sangre, según los investigadores.

"Los glóbulos rojos son notablemente resistentes, pero también exquisitamente sensibles al estrés mecánico y oxidativo", dijo el investigador senior Angelo D'Alessandro, profesor en la Universidad de Colorado Anschutz.

"Este estudio muestra que el ejercicio extremo de resistencia empuja a los glóbulos rojos hacia un envejecimiento acelerado mediante mecanismos que reflejan lo que observamos durante el almacenamiento de sangre", dijo D'Alesandro en un comunicado de prensa. "Comprender estas vías compartidas nos brinda una oportunidad única para aprender a proteger mejor la función de las células sanguíneas tanto en deportistas como en la medicina transfusional."

Los investigadores planean repetir este estudio utilizando más participantes y muestras adicionales de sangre tomadas durante y después de las carreras.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre los riesgos carcólicos derivados del ejercicio extremo.

FUENTE: Nota de prensa de la Sociedad Americana de Hematología, 18 de febrero de 2026

