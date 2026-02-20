Cuáles son los riesgos para la salud de dormir en una habitación mal ventilada

El exceso de dióxido de carbono en dormitorios mal ventilados reduce significativamente el descanso profundo durante la noche, según investigaciones recientes (Imagen ilustrativa Infobae)

Dormir en un dormitorio mal ventilado no solo es una incomodidad ocasional: representa un riesgo silencioso que puede afectar la calidad del sueño, la función cognitiva y la salud respiratoria. Millones de personas en grandes ciudades, y más aún en climas fríos, acostumbran cerrar puertas y ventanas durante la noche, ignorando que la acumulación de contaminantes invisibles en el aire puede transformar el dormitorio en un ambiente insalubre.

¿Qué sucede realmente con el cuerpo cuando falta la renovación de aire? Las últimas investigaciones científicas y las recomendaciones de organismos internacionales ofrecen respuestas precisas y soluciones prácticas.

La calidad del aire y el sueño: ¿por qué importa la ventilación nocturna?

Diversos estudios internacionales, respaldados por la revista médica Sleep Health, han demostrado que la acumulación de dióxido de carbono, humedad y partículas en habitaciones cerradas deteriora la calidad del aire durante la noche.

La acumulación de dióxido de carbono en dormitorios cerrados reduce la calidad del aire y afecta la salud respiratoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras dormimos, los niveles de dióxido de carbono aumentan progresivamente debido a la exhalación. Sin una adecuada circulación de aire, este gas y otros contaminantes permanecen en el ambiente, lo que incrementa los síntomas respiratorios como congestión, tos o sequedad, y dificulta alcanzar un sueño verdaderamente reparador.

Una investigación propuesta por Sleep Health detalla que un incremento de dióxido de carbono en el dormitorio se asocia con una reducción en los principales indicadores del sueño y un descenso en la capacidad cognitiva al día siguiente. En ambientes cerrados, el CO₂ actúa como un marcador directo de ventilación deficiente, y su acumulación puede ser significativa en apenas unas horas.

Impacto fisiológico: más allá del cansancio matutino

Un análisis realizado por la Universidad de Copenhague detectó que niveles elevados de dióxido de carbono durante la noche se relacionan con una disminución en la cantidad de sueño profundo y un aumento de señales fisiológicas asociadas al estrés, como el incremento de la frecuencia cardíaca al despertar.

Esta situación puede traducirse en sensación de fatiga persistente, dificultades para concentrarse y mayor irritabilidad a lo largo del día. El impacto de la ventilación insuficiente depende de la edad y del estado de salud.

La exposición nocturna a aire viciado incrementa la frecuencia cardíaca al despertar y genera cansancio persistente durante el día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras que en adultos jóvenes sanos una noche de aire viciado puede causar solo pesadez, en personas mayores o con enfermedades crónicas como asma, EPOC o cardiopatías, la exposición frecuente agrava los síntomas respiratorios y cardiovasculares, dificultando la recuperación nocturna y afectando la calidad de vida, según advierte el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos.

La humedad es otro factor crítico, especialmente en invierno, cuando las ventanas suelen permanecer cerradas para conservar el calor. El exceso de humedad favorece la proliferación de mohos y ácaros, organismos microscópicos que pueden desencadenar alergias, asma y otros problemas respiratorios.

La Organización Mundial de la Salud recomienda mantener la humedad relativa por debajo del 60 % y ventilar habitaciones para evitar riesgos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la humedad retiene olores y compuestos químicos, prolongando la exposición a sustancias potencialmente irritantes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es fundamental mantener la humedad relativa por debajo del 60 % y ventilar regularmente los ambientes cerrados para prevenir estos riesgos.

Ventilación eficaz: recomendaciones de expertos

Frente a este escenario, especialistas en salud ambiental y organismos internacionales recomiendan medidas sencillas y efectivas para mejorar la ventilación en los dormitorios, incluso en climas fríos o urbanos. Entre las principales estrategias destacan:

Aplicar ventilación cruzada siempre que sea posible, abriendo ventanas en lados opuestos para favorecer el flujo de aire.

Airear la habitación durante al menos diez minutos cada mañana, incluso en invierno.

Prestar atención a señales como la condensación frecuente en los cristales o marcos de ventanas, indicio de que el ambiente necesita una mayor renovación de aire.

Evitar el uso prolongado de humidificadores sin control y limpiar regularmente los filtros de sistemas de calefacción o aire acondicionado.

Expertos sugieren aplicar ventilación cruzada y airear habitaciones cada mañana, incluso en invierno, para mejorar la calidad del aire (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un pequeño cambio en la rutina, como abrir las ventanas unos minutos al día, puede transformar notablemente el entorno del dormitorio y favorecer un sueño más profundo, reparador y saludable. La ciencia confirma que el aire fresco es un aliado indispensable para la salud nocturna y el bienestar general.