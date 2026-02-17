Por qué algunas personas se enojan más rápido que otras cuando tienen hambre, según la ciencia

La facilidad para enojarse por hambre depende de factores biológicos, psicológicos y sociales, según los expertos en psicología emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La irritabilidad motivada por el hambre, conocida como “mal humor por hambre”, es una experiencia habitual que no afecta a todos por igual. Mientras algunas personas apenas notan cambios en su ánimo cuando falta alimento, otras se tornan irascibles o pierden la paciencia con facilidad ante la simple demora de una comida. ¿Por qué existen estas diferencias? Las respuestas involucran factores biológicos, psicológicos, sociales y de hábitos cotidianos.

La conciencia del cuerpo: el papel de la interocepción

Para Nils Kroemer, profesor de psicología médica en la Universidad de Tubinga y la Universidad de Bonn, la clave está en la capacidad de percibir y comprender las señales internas del cuerpo, proceso conocido como interocepción. Esta habilidad no solo permite identificar cuándo el organismo necesita alimento, sino que también influye en la manera en que cada persona gestiona sus emociones frente a la carencia energética.

Quienes poseen una interocepción precisa logran anticipar el descenso de energía y regular su ánimo antes de que la irritabilidad se manifieste. Por el contrario, quienes no registran a tiempo estas señales suelen verse sorprendidos por el mal humor, sin advertir la causa física que lo origina.

La interocepción, o capacidad de percibir las señales internas del cuerpo, es clave para anticipar y regular el mal humor por hambre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio liderado por Kroemer monitoreó durante un mes a 90 adultos sanos, quienes utilizaron sensores de glucosa y registraron su estado de ánimo y nivel de hambre dos veces al día. Los resultados señalaron que el mal humor solo surgía cuando los participantes reconocían conscientemente el hambre.

El simple hecho de tener baja glucosa no bastaba para provocar irritación. Este hallazgo subraya que la conciencia corporal cumple un rol decisivo en la regulación emocional, ya que permite anticipar la reacción anímica y actuar en consecuencia, por ejemplo, buscando alimento antes de perder la calma.

Cerebro y emociones: el circuito del hambre

El vínculo entre hambre y mal humor tiene un correlato en el cerebro. El hipotálamo es la región encargada de detectar la falta de energía y enviar señales de alerta al resto del sistema nervioso. Sin embargo, es la corteza insular la responsable de transformar esas señales en conciencia y, a partir de allí, permitir que la persona tome decisiones para restaurar el equilibrio interno. Cuando esta conexión entre cuerpo y mente funciona adecuadamente, la reacción emocional resulta adaptativa y proporcional a la necesidad.

Personas con interocepción desarrollada pueden prevenir la irritabilidad al identificar a tiempo la necesidad de alimento, evitando reacciones impulsivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, si el circuito interoceptivo falla —ya sea por genética, estrés o falta de entrenamiento en la percepción corporal— la reacción ante el hambre puede ser más impulsiva y desproporcionada.

Este mecanismo se observa especialmente en los niños pequeños, que aún no desarrollaron plenamente la interocepción y son más propensos a pataletas o cambios bruscos de humor cuando tienen hambre. En adultos, la rutina acelerada y las distracciones laborales pueden dificultar la identificación de la disminución de energía, lo que genera episodios de irritabilidad repentina en contextos de alta demanda.

Factores individuales: genética, aprendizaje y hábitos

Las diferencias individuales no se explican solo por la percepción interna. Existen factores genéticos que determinan la sensibilidad de cada organismo a la insulina y la rapidez con la que el cuerpo detecta la caída de glucosa. Además, las experiencias tempranas y el aprendizaje influyen en la relación con la comida y las emociones. Por ejemplo, quienes crecieron en entornos con horarios alimentarios irregulares pueden desarrollar una mayor reactividad emocional ante el hambre, al asociar la espera con incomodidad o ansiedad.

El circuito cerebral del hambre involucra al hipotálamo y la corteza insular, responsables de detectar la energía y transformar la señal en conciencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hábitos cotidianos también juegan un papel fundamental. Saltarse comidas, seguir dietas demasiado estrictas o mantener horarios caóticos favorecen los episodios de irritabilidad. En cambio, una alimentación ordenada y adaptada a las necesidades personales ayuda a reducir el impacto negativo del hambre sobre el ánimo. El ejercicio físico regular contribuye tanto a mejorar la percepción interna como a favorecer la estabilidad emocional, ya que ayuda a mantener niveles energéticos más estables a lo largo del día.

El contexto social y cultural

El entorno familiar, laboral y social puede potenciar o mitigar la respuesta emocional al hambre. En ámbitos donde la comida se utiliza como recompensa o consuelo emocional, la tolerancia a la espera suele ser menor, y la reacción ante la demora se intensifica. Por otro lado, la presión por rendir sin pausas, la falta de autocuidado o la imposición de rutinas muy exigentes pueden dificultar que las personas escuchen las señales de su cuerpo, lo que termina por agravar la irritabilidad.

El modo en que una sociedad organiza sus tiempos de alimentación y descanso también influye en la manera en que se experimenta el hambre. En culturas donde las pausas para comer están integradas a la vida cotidiana, el impacto negativo del hambre en el ánimo tiende a ser menor. Reconocer la importancia de atender las necesidades físicas es clave para evitar conflictos interpersonales y preservar la armonía en los diferentes ámbitos de la vida.

Saltarse comidas, dietas estrictas y horarios irregulares favorecen los episodios de irritabilidad por hambre, afectando la estabilidad emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias y prevención

La dificultad para regular el mal humor por hambre puede tener consecuencias en la vida diaria: conflictos familiares, discusiones laborales y decisiones impulsivas suelen tener como origen una necesidad física no atendida a tiempo. Kroemer subrayó a The Conversation: “Prestar atención a las necesidades de nuestro cuerpo puede evitar desgastes innecesarios, tanto mentales como físicos”.

Para prevenir estos episodios, los especialistas recomiendan mantener horarios regulares de comida, elegir alimentos que aporten energía de manera sostenida y ejercitar la atención consciente a las señales del cuerpo. La actividad física regular no solo mejora la percepción interna, sino que favorece la estabilidad emocional.

Comprender por qué algunas personas se enojan más fácilmente que otras ante el hambre ayuda a explicar diferencias cotidianas en el comportamiento y a diseñar estrategias de autocuidado y prevención.