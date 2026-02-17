El origen evolutivo de la fragilidad al nacer: cómo el crecimiento del cerebro y el parto moldearon la biología humana

La fragilidad de los bebés humanos al nacer es consecuencia de un equilibrio evolutivo entre crecimiento cerebral, bipedismo y cuidados sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recién nacidos humanos no caminan, no sostienen la cabeza y dependen por completo del cuidado adulto durante meses. Esa fragilidad al nacer, en contraste con la autonomía temprana de muchas otras especies, constituye uno de los rasgos más distintivos de la biología humana.

Mientras un potro se pone de pie pocas horas después del parto y un chimpancé puede aferrarse al pelaje materno casi de inmediato, un bebé humano requiere asistencia constante para funciones básicas como la regulación térmica y la alimentación.

La explicación de esta vulnerabilidad no reside en un único factor anatómico. Según un análisis realizado por el biólogo evolutivo Scott Travers para Forbes, el origen de esta condición responde a un delicado equilibrio evolutivo entre crecimiento cerebral, bipedismo, límites energéticos del embarazo y organización social.

El dilema obstétrico y la expansión del cerebro

De acuerdo con Travers, durante décadas, la hipótesis central para explicar la dependencia neonatal fue el denominado dilema obstétrico. Formulada a mediados del siglo XX, sostiene que la evolución humana combinó dos transformaciones decisivas: la adopción del bipedismo, que modificó la pelvis para permitir la marcha erguida, y la marcada encefalización en el género Homo, que incrementó el tamaño del cerebro.

El dilema obstétrico explica cómo la combinación de bipedismo y encefalización condicionó la forma de la pelvis en la evolución humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta convergencia generó una tensión biomecánica. Las cabezas fetales crecieron en proporción al cuerpo materno, mientras el canal de parto adquirió una forma más estrecha y retorcida en comparación con otros primates.

El paso del feto por esa estructura exige rotaciones específicas durante el trabajo de parto, lo que convierte al nacimiento humano en un proceso particularmente exigente.

Los recién nacidos presentan un cerebro que representa entre el 25% y el 30% del volumen adulto. Sin embargo, en comparación con chimpancés, cuyos cerebros alcanzan cerca del 40% del tamaño final al nacer, los humanos llegan al mundo en una etapa neurológica más inmadura.

El cerebro de los recién nacidos humanos representa solo entre el 25% y 30% del volumen adulto, mucho menos que en otros primates (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la gestación se extendiera hasta lograr un desarrollo similar al de otros primates, el tamaño de la cabeza complicaría el tránsito por la pelvis materna.

Desde esta perspectiva, la evolución favoreció un nacimiento más temprano en términos neurológicos, reduciendo el tamaño fetal en el momento del parto. Según el biólogo evolutivo, esa solución no eliminó la complejidad del proceso, pero limitó riesgos asociados a dimensiones incompatibles entre cráneo y canal pélvico.

El límite energético del embarazo

En los últimos años surgió una explicación complementaria: la hipótesis de la Energética de la Gestación y el Crecimiento (EGG). Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences propuso que la duración del embarazo no depende únicamente de restricciones anatómicas, sino también del costo metabólico que implica sostener el desarrollo fetal.

Hacia el final de la gestación, el gasto energético total de la madre puede alcanzar aproximadamente el doble de su tasa metabólica basal. Bajo este modelo, el nacimiento ocurre cuando las demandas energéticas del feto superan la capacidad materna de suministro seguro. La limitación se ubica entonces en el sistema completo: energía disponible, crecimiento cerebral y biomecánica pélvica.

La hipótesis EGG sostiene que el nacimiento ocurre cuando el gasto energético fetal supera la capacidad materna durante el embarazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta interpretación amplía el marco clásico. En lugar de un conflicto exclusivo entre cerebro y caderas, se describe una interacción entre múltiples variables fisiológicas y estructurales que condicionan el momento del parto.

Altricialidad y desarrollo posnatal

En biología evolutiva, las especies altriciales nacen subdesarrolladas y requieren cuidado intensivo, mientras las precociales muestran mayor autonomía inicial. Los humanos se ubican más cerca del primer grupo que la mayoría de los primates, lo que llevó a describirlos como “secundariamente altriciales”.

Gran parte del crecimiento cerebral ocurre después del nacimiento. Durante el primer año de vida se registra una rápida expansión cortical y una intensa sinaptogénesis. Este patrón traslada al entorno social una porción significativa del desarrollo neurológico que en otras especies ocurre antes del parto.

La dependencia prolongada también se vincula con sistemas de crianza cooperativa. La investigación antropológica expuesta en el libro Mothers and Others señaló que el cuidado infantil involucró no solo a la madre, sino a padres, abuelos y otros miembros del grupo. Ese respaldo colectivo amortiguó la vulnerabilidad inicial y favoreció la supervivencia.

Una pelvis bajo múltiples presiones

Investigaciones recientes profundizaron el debate sobre la morfología pélvica y su papel en la evolución humana. Un estudio publicado en Science en 2025, basado en el análisis genético y morfológico de miles de individuos, indicó que la anchura del canal de parto no se vincula exclusivamente con ventajas durante el nacimiento.

Estudios recientes vinculan la morfología pélvica humana con una gama de presiones evolutivas, no solo con el parto, sino también con la locomoción y salud ósea (Crédito: Freepik)

Los resultados mostraron que pelvis más amplias se asocian con una marcha levemente más lenta y menor dolor lumbar, aunque también con mayor riesgo de trastornos del suelo pélvico y artrosis de cadera.

Estos hallazgos sugieren que la evolución pélvica no respondió a una simple dicotomía entre caminar y parir, sino a una combinación de presiones selectivas que incluyeron locomoción, parto y salud musculoesquelética.

En conjunto, la evidencia apunta a una red compleja de factores genéticos y biomecánicos, donde la eficiencia al caminar no necesariamente se ve comprometida por un canal de parto más amplio y la anatomía final refleja la interacción simultánea de múltiples demandas evolutivas.

El cuadro general integra expansión cerebral en el género Homo, límites energéticos del embarazo, características anatómicas del canal de parto y sistemas sociales capaces de sostener una infancia extensa. La fragilidad neonatal emerge como el punto de convergencia de estos factores biológicos y sociales.