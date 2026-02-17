Salud

Cuáles son los frutos secos más saludables para el corazón y la memoria

Diversas investigaciones científicas destacan que incluir pequeñas porciones de determinados alimentos de origen vegetal, como nueces y almendras, contribuye a mantener un sistema cardiovascular saludable y potencia las funciones cognitivas a largo plazo

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por la alimentación saludable ha ubicado a los frutos secos en el centro de múltiples estudios médicos. Diversas investigaciones citadas por Euronews subrayan que el consumo diario de estos alimentos reduce el riesgo de muerte prematura y favorece la salud cardiovascular y cerebral. Las nueces obtienen reconocimiento especial, debido a su aporte de omega-3 y su respaldo por agencias regulatorias internacionales. Otras variedades como almendras y pistachos también aportan beneficios específicos para la memoria y la prevención de enfermedades.

Cuáles son los mejores frutos secos para el corazón y la memoria

Nueces pecanas

Ricas en polifenoles y antioxidantes,
Ricas en polifenoles y antioxidantes, ayudan a mejorar los marcadores relacionados con la salud del sistema circulatorio (Credito Wikipedia)

De acuerdo con especialistas consultados por el medio, las nueces pecanas contribuyen a mejorar marcadores clave relacionados con la salud cardiovascular. Su alto contenido de polifenoles y antioxidantes ayuda a reducir la oxidación de los lípidos en sangre, lo que puede favorecer un perfil lipídico más saludable.

Nueces

Ricas en polifenoles y antioxidantes,
Ricas en polifenoles y antioxidantes, ayudan a mejorar los marcadores relacionados con la salud del sistema circulatorio. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nueces son el único fruto seco con declaración aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) acerca de su capacidad para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Su elevado contenido de ácido alfa-linolénico (ALA), un tipo de omega-3 vegetal, se asocia con mejoras en la salud del corazón, el cerebro y el metabolismo.

Estudios clínicos citados por Euronews muestran que consumir más de 30 gramos al día puede disminuir el colesterol LDL. Además, quienes incorporan nueces en su dieta muestran mejores resultados en pruebas de memoria y velocidad de procesamiento.

Almendras

Fuente de fibra y vitamina
Fuente de fibra y vitamina E, favorecen la regulación de la glucosa en sangre y el equilibrio de la microbiota intestinal.. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las almendras se destacan como fuente de nutrientes esenciales, fibra y vitamina E. Según lo publicado por Euronews, favorecen la salud cardiovascular y el control del peso. La fibra presente en las almendras contribuye a regular la glucosa en sangre y mantiene en equilibrio la flora intestinal. El consumo recomendado oscila entre 42 y 50 gramos diarios para obtener los efectos más notables.

Pistachos

Proveen proteínas, antioxidantes y vitaminas
Proveen proteínas, antioxidantes y vitaminas del grupo B, esenciales para la reparación celular y la producción de energía.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pistachos sobresalen por su alta proporción de proteínas y antioxidantes, así como por su aporte de vitaminas del grupo B y ácido fólico. Estos nutrientes son fundamentales para la reparación celular y la producción de glóbulos rojos. Además, contienen valina, un aminoácido esencial para la recuperación muscular.

Las nueces, aliadas indiscutibles para la salud del corazón

Según información de Euronews, las nueces han recibido el aval de la FDA por sus efectos positivos sobre la salud cardiovascular. Su riqueza en ácido alfa-linolénico y otros antioxidantes permite reducir los niveles de colesterol LDL y de triglicéridos, lo que se traduce en menor riesgo de enfermedad coronaria. Los expertos subrayan que los beneficios de las nueces no solo se limitan al sistema circulatorio, sino que también alcanzan el bienestar cerebral.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios de consumir nueces todos los días

Consumir nueces a diario se asocia a una mejor memoria y mayor velocidad de procesamiento mental, según estudios reseñados por Euronews. Además, su capacidad para mejorar la saciedad favorece el control del peso corporal. Investigaciones recientes muestran que quienes mantienen una ingesta regular de nueces presentan una incidencia menor de enfermedades metabólicas y cardiovasculares.

El valor nutricional de las nueces

Las nueces aportan ácidos grasos insaturados, fibra, proteínas vegetales y minerales como magnesio, fósforo y cobre. También contienen antioxidantes y compuestos bioactivos que contribuyen a la protección de las células frente al daño oxidativo. Una ración estándar de 30 gramos proporciona cerca de 2,5 gramos de omega-3 vegetal, convirtiéndolas en una de las principales fuentes de este nutriente para quienes siguen una dieta basada en plantas.

Temas Relacionados

Frutos secosSalud cognitivaSalud cardiovascularMemoriaNewsroom BUEBeneficios para la saludÚltimas noticias

Últimas Noticias

Por qué las migrañas afectan más a mujeres que a hombres, según la ciencia

Un extenso estudio internacional revela diferencias contundentes en la frecuencia y la duración de los episodios entre ambos sexos. Cuál es el rol de las hormonas y qué otros factores explican este fenómeno

Por qué las migrañas afectan

Expertos advierten sobre los alimentos que debilitan el sistema inmunológico

Nutricionistas y recientes investigaciones científicas advierten que ciertos alimentos, como azúcares, ultraprocesados y embutidos, afectan directamente las defensas del organismo y aumentan la vulnerabilidad frente a infecciones respiratorias y enfermedades comunes

Expertos advierten sobre los alimentos

Por qué algunas personas se enojan más rápido que otras cuando tienen hambre, según la ciencia

La facilidad para perder la calma depende de una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales. Cómo un aspecto que puede pasar inadvertido puede encerrar una explicación sorprendente sobre esta reacción humana

Por qué algunas personas se

Más que cansancio: cuáles son las primeras señales del burnout y estrategias naturales para revertirlo

El desafío de diferenciar entre cansancio habitual y desgaste profundo impulsa nuevas estrategias de autocuidado. Consejos de expertos para fortalecer la resiliencia y preservar la calidad de vida

Más que cansancio: cuáles son

Las bebidas que pueden elevar el colesterol y qué alternativas recomiendan los expertos

Las elecciones diarias en cafeterías y supermercados pueden influir en la salud cardiovascular, según cardiólogos y nutricionistas consultados por The Telegraph, que identificaron riesgos en el consumo frecuente de productos azucarados y alcohólicos

Las bebidas que pueden elevar
DEPORTES
La frase de Antonio Mohamed

La frase de Antonio Mohamed sobre Boca Juniors en medio de la incertidumbre por el futuro de Claudio Úbeda como entrenador

Martín Jaite habló sobre el futuro del Argentina Open y la gira sudamericana y las conversaciones con la ATP

Él desde la pista, ella en la tribuna, “compiten” por ver quién gana más dinero: la pareja que desafía los estándares del tenis

Paulo Dybala, íntimo: una revelación sobre Cristiano Ronaldo, su impactante museo y el pilates y la moda como nuevo estilo de vida

La selección argentina femenina empató ante Venezuela y sigue invicta en el Sudamericano Sub 20

TELESHOW
Entrevista exclusiva a los actores

Entrevista exclusiva a los actores de “Paradise”: “Cuanto más intensas son las escenas, más liviano es el clima detrás de cámara”

María Becerra se sinceró sobre su paso por La Casita de Bad Bunny en Argentina: “Me puse borrachísima”

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: la definición que revolucionó el programa

Murió Juan Carlos Desanzo, director emblemático de Eva Perón y El Polaquito, a los 88 años

Jimena Monteverde sorprendió recordando su foto en el Carnaval: “Estaban las madres del colegio de mis hijos”

INFOBAE AMÉRICA

Lagartijas en paredes y pisos:

Lagartijas en paredes y pisos: por qué aparecen en casa

Estados Unidos e Irán se reúnen en Ginebra para una segunda ronda de conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán

EEUU instó a Ucrania a sentarse “rápidamente” a la mesa de negociaciones con Rusia antes de las conversaciones en Ginebra

Estados Unidos decidirá “pronto” si envía más armas a Taiwán tras la advertencia de Xi Jinping por las ventas militares a la isla

“Cumbres borrascosas” es la nueva “50 sombras de Grey”: el cruce que no necesitabas