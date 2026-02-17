Cuáles son los frutos secos más saludables para el corazón y la memoria

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por la alimentación saludable ha ubicado a los frutos secos en el centro de múltiples estudios médicos. Diversas investigaciones citadas por Euronews subrayan que el consumo diario de estos alimentos reduce el riesgo de muerte prematura y favorece la salud cardiovascular y cerebral. Las nueces obtienen reconocimiento especial, debido a su aporte de omega-3 y su respaldo por agencias regulatorias internacionales. Otras variedades como almendras y pistachos también aportan beneficios específicos para la memoria y la prevención de enfermedades.

Nueces pecanas

De acuerdo con especialistas consultados por el medio, las nueces pecanas contribuyen a mejorar marcadores clave relacionados con la salud cardiovascular. Su alto contenido de polifenoles y antioxidantes ayuda a reducir la oxidación de los lípidos en sangre, lo que puede favorecer un perfil lipídico más saludable.

Nueces

Las nueces son el único fruto seco con declaración aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) acerca de su capacidad para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Su elevado contenido de ácido alfa-linolénico (ALA), un tipo de omega-3 vegetal, se asocia con mejoras en la salud del corazón, el cerebro y el metabolismo.

Estudios clínicos citados por Euronews muestran que consumir más de 30 gramos al día puede disminuir el colesterol LDL. Además, quienes incorporan nueces en su dieta muestran mejores resultados en pruebas de memoria y velocidad de procesamiento.

Almendras

Las almendras se destacan como fuente de nutrientes esenciales, fibra y vitamina E. Según lo publicado por Euronews, favorecen la salud cardiovascular y el control del peso. La fibra presente en las almendras contribuye a regular la glucosa en sangre y mantiene en equilibrio la flora intestinal. El consumo recomendado oscila entre 42 y 50 gramos diarios para obtener los efectos más notables.

Pistachos

Los pistachos sobresalen por su alta proporción de proteínas y antioxidantes, así como por su aporte de vitaminas del grupo B y ácido fólico. Estos nutrientes son fundamentales para la reparación celular y la producción de glóbulos rojos. Además, contienen valina, un aminoácido esencial para la recuperación muscular.

Las nueces, aliadas indiscutibles para la salud del corazón

Según información de Euronews, las nueces han recibido el aval de la FDA por sus efectos positivos sobre la salud cardiovascular. Su riqueza en ácido alfa-linolénico y otros antioxidantes permite reducir los niveles de colesterol LDL y de triglicéridos, lo que se traduce en menor riesgo de enfermedad coronaria. Los expertos subrayan que los beneficios de las nueces no solo se limitan al sistema circulatorio, sino que también alcanzan el bienestar cerebral.

Los beneficios de consumir nueces todos los días

Consumir nueces a diario se asocia a una mejor memoria y mayor velocidad de procesamiento mental, según estudios reseñados por Euronews. Además, su capacidad para mejorar la saciedad favorece el control del peso corporal. Investigaciones recientes muestran que quienes mantienen una ingesta regular de nueces presentan una incidencia menor de enfermedades metabólicas y cardiovasculares.

El valor nutricional de las nueces

Las nueces aportan ácidos grasos insaturados, fibra, proteínas vegetales y minerales como magnesio, fósforo y cobre. También contienen antioxidantes y compuestos bioactivos que contribuyen a la protección de las células frente al daño oxidativo. Una ración estándar de 30 gramos proporciona cerca de 2,5 gramos de omega-3 vegetal, convirtiéndolas en una de las principales fuentes de este nutriente para quienes siguen una dieta basada en plantas.