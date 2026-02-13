Un nuevo estudio reveló cómo preparar y consumir té para potenciar al máximo sus beneficios para la salud

El té preparado con hojas enteras o matcha favorece la salud cardíaca y metabólica, según estudios científicos recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La popularidad del té preparado vuelve a crecer entre quienes buscan mejorar su salud. Nuevos estudios científicos muestran que no todas las tazas de té aportan los mismos beneficios: la forma de prepararlo y el tipo de hojas elegidas pueden marcar la diferencia en la prevención de enfermedades cardíacas y metabólicas.

El té, consumido en su versión más natural, aparece como una herramienta sencilla para sumar bienestar y reducir riesgos, según la evidencia más reciente.

Beneficios del té preparado frente al procesado

Consumir té preparado puede influir positivamente en la salud cardíaca y el metabolismo, según una revisión científica publicada en Beverage Plant Research. De acuerdo con la revista Women’s Health, estos beneficios no se presentan de igual manera con el consumo de té procesado, y esta diferencia se refleja en la reducción del riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes y el cáncer.

El análisis, difundido internacionalmente por el medio, destaca que las hojas enteras empleadas en la preparación de té verde y té matcha se asocian a un menor riesgo de afecciones cardiovasculares y metabólicas. Los especialistas consultados enfatizan que el método de preparación y el uso mínimo o nulo de azúcares potencian estos efectos.

Los expertos recomiendan elegir té verde de hoja entera o matcha en lugar de tés industriales para potenciar la protección celular

No todos los tés ofrecen resultados equivalentes. Women’s Health advierte que los productos procesados, incluidos los tés embotellados y de burbujas, suelen contener azúcares añadidos, edulcorantes o aditivos capaces de anular las propiedades saludables presentes en el té preparado.

El rol de los antioxidantes y el método de preparación

La capacidad del té para aportar beneficios a la salud se relaciona directamente con su concentración de compuestos antioxidantes, en particular los polifenoles y las catequinas. La dietista registrada Keri Gans, licenciada en nutrición de Ohio University, citada por Women’s Health, señala que el consumo de té preparado con hojas enteras preserva una mayor cantidad de estos compuestos bioactivos, lo que puede favorecer la reducción de la inflamación y la protección celular.

Los antioxidantes presentes en el té ayudan a neutralizar los radicales libres, moléculas asociadas al envejecimiento celular y al desarrollo de enfermedades crónicas.

Los antioxidantes del té, como polifenoles y catequinas, contribuyen a neutralizar los radicales libres y proteger contra el envejecimiento celular

El método de preparación también resulta fundamental. El dietista Scott Keatley, también licenciado en nutricion de Brooklyn College, explica que el té recién hecho, preparado de manera tradicional, garantiza la presencia de los compuestos beneficiosos en cada taza. Por el contrario, los procesos industriales, como el tratamiento térmico y el almacenamiento prolongado, pueden disminuir la concentración de antioxidantes y alterar el perfil nutricional de la bebida.

Matcha y té de hoja entera: las opciones recomendadas

El análisis destaca que el tipo de té y su presentación influyen directamente en los beneficios que puede aportar. El té de hoja entera, al conservar la estructura original de la planta, mantiene una mayor proporción de compuestos activos. Por su parte, el té matcha, elaborado con hojas pulverizadas, concentra niveles más altos de catequinas, polifenoles y cafeína.

Esta combinación lo convierte en una alternativa potente, aunque los especialistas sugieren consumir matcha con moderación debido a su mayor contenido de cafeína.

El té matcha aporta altos niveles de antioxidantes y cafeína, por lo que los expertos sugieren ingerirlo con moderación y sin azúcar

Frente a los tés industrializados, tanto el té de hoja entera como el matcha ofrecen ventajas nutricionales claras. Los expertos consultados por Women’s Health recomiendan evitar el agregado de azúcar o limitarlo al mínimo posible y priorizar la incorporación del té en una dieta equilibrada y variada. El consumo habitual de estas versiones naturales puede potenciar la protección cardiovascular y metabólica.

A pesar de los beneficios observados, los nutricionistas insisten en que el té debe considerarse un complemento dentro de una alimentación saludable, y no una solución exclusiva para la prevención de enfermedades. Mantener una dieta balanceada y un estilo de vida activo sigue siendo el principal factor para reducir los riesgos asociados a patologías crónicas.