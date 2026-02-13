Salud

Por qué hay personas que interrumpen constantemente las conversaciones y cómo abordarlo, según la psicología

La tendencia a irrumpir en medio del discurso ajeno puede tener raíces más complejas que la simple falta de cortesía

Las interrupciones generan irritación y frustración, pero sus causas van más allá de la simple falta de educación (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cualquier comunicación, la presencia de alguien que interrumpe constantemente puede provocar irritación, frustración y malhumor. La pregunta es: ¿por qué una persona se comporta así?

Las interrupciones constantes pueden revelar aspectos profundos de la personalidad, contextos laborales marcados por la jerarquía e incluso factores culturales que moldean nuestra forma de conversar.

Según la lingüista Deborah Tannen, el significado de una interrupción varía según el entorno. En determinadas sociedades, la intervención en medio de una frase es percibida como un signo de implicación genuina o entusiasmo. En otros lugares, equivale directamente a una falta de respeto.

La psicóloga organizacional Sheryl Sorokin sostiene en un artículo en Men´s Health que, en ambientes laborales, las interrupciones reiteradas suelen estar relacionadas a la necesidad de ejercer control o establecer autoridad.

En el trabajo, las interrupciones pueden estar ligadas a la necesidad de ejercer control o demostrar autoridad, afirman psicólogos (Imagen Ilustrativa Infobae)

María Venetis, profesora asociada de Comunicación en la Universidad de Rutgers señaló a The New York Times: “Algunas veces llega a ser 'enfurecedor’, porque insinúa que mis ideas o mi participación no son válidas”.

Perfiles psicológicos de los que interrumpen

Diferentes rasgos de personalidad o estados emocionales se esconden detrás de las interrupciones constantes.

1. Autoritarismo. Las personas con esta tendencia suelen interrumpir para consolidar su posición dominante: buscan destacar en la conversación y demostrar control sobre los demás.

2. Falta de empatía. Otra de las causas señaladas es la falta de interés real por las ideas o emociones del interlocutor, lo que conduce a un egocentrismo que impide toda escucha activa.

El autoritarismo y la búsqueda de una posición dominante suelen estar detrás de las interrupciones constantes en las charlas (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Ansiedad. Otras veces, la razón reside en un temor a los silencios o a olvidar el propio argumento, habitual entre personas ansiosas o impacientes, que priorizan la rapidez por encima de la fluidez de la conversación.

4. Inseguridad personal: Redirigir la charla hacia la propia experiencia puede indicar una búsqueda de aprobación o reconocimiento, poniendo de relieve una autoestima vulnerable.

5. Mucho entusiasmo. Una actitud extrovertida y optimista puede originar interrupciones no intencionadas, movidas únicamente por un interés genuino, aunque pueden resultar invasivas si se hacen en exceso.

6. Narcisismo: quienes interrumpen de manera sistemática para situarse en el centro de la atención suelen tener perfil narcisista y priorizar sus propias necesidades de validación, dejando poco margen al diálogo auténtico.

7.Diferencias de género. Un estudio de la Universidad George Washington reveló que los hombres interrumpían a las mujeres un 33 % más a menudo que a otros hombres.

Cómo lidiar con un interrumpidor serial

Un exceso de entusiasmo y actitud extrovertida puede originar interrupciones no intencionadas pero molestas si se repiten mucho (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante estos comportamientos es importante tener en cuenta que son reflejo de una suma de rasgos personales, factores sociales y dinámicas emocionales. Recomendaciones:

  • Poner límites de forma amable puede ser un punto de partida para fomentar una conversación más equilibrada y respetuosa.
  • Abordar las interrupciones antes de empezar a hablar. Los especialistas en psicología de Verywell Mind recomiendan enfrentar el problema de forma asertiva. Una forma es anticipar la dinámica antes de la reunión, recordando que habrá un turno para preguntas. 

Recomiendan decir a un compañero “interumpidor” algo como: “Esta historia tiene muchas partes diferentes, así que ten paciencia. Quiero que puedas captar el panorama completo antes de hacer preguntas, ¿de acuerdo?”.

Poner límites de forma amable ayuda a promover conversaciones más equilibradas y respetuosas ante un interrumpidor frecuente (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Hablar las interrupciones en un momento tranquilo. Dialogar con la persona que interrumpe sobre lo que se siente y explicar cómo afecta su actitud usando frases en primera persona en lugar de hacer acusaciones.
  • Preparar con antelación sobre cómo manejar las interrupciones. Algunas opciones son:
  • Ignorar la interrupción y seguir hablando.
  • Dejar de hablar por completo.
  • Preguntar “¿Puedo terminar?” y luego continuar.
  • Alejarse de la conversación.
  • Analizar el propio estilo comunicativo. Hablar con demasiada extensión puede favorecer la impaciencia del interlocutor. Ajustar la manera de expresarse, ser más concretos y mantener la concentración son claves para minimizar el impacto de las interrupciones y favorecer conversaciones más fluidas y respetuosas.

