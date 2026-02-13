Dieta baja en ultraprocesados, la clave para sumar años de vida y alcanzar una longevidad saludable

Limitar los ultraprocesados en la dieta diaria favorece el control de la insulina y el aumento del colesterol saludable en personas mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, los alimentos ultraprocesados ocupan un lugar central en la mesa de millones de personas mayores. Sin embargo, nuevas evidencias científicas sugieren que limitar su presencia en la dieta diaria podría marcar la diferencia entre un envejecimiento con complicaciones y una vejez activa y saludable. Un reciente estudio explora cómo decisiones cotidianas en la alimentación pueden impactar directamente en el bienestar físico y la autonomía durante la tercera edad.

Qué son los ultraprocesados y por qué preocupan

Los alimentos ultraprocesados, según la definición de Moul Dey, profesora de Ciencia de la Nutrición, Universidad Estatal de Dakota del Sur, en The Conversation, se elaboran mediante procesos industriales e incluyen aditivos, colorantes y conservadores que rara vez se emplean en la cocina casera. Comidas listas para calentar y embutidos son algunos de los ejemplos más frecuentes. En la dieta estándar de Estados Unidos, estos productos ya representan más del 50% de las calorías diarias.

El auge de estos productos ha despertado preocupación entre especialistas en nutrición y salud pública, ya que múltiples estudios los asocian con mayor riesgo de obesidad, enfermedades cardiovasculares y trastornos metabólicos. Sin embargo, hasta ahora existían pocas pruebas sobre el impacto concreto de reducir su consumo en adultos mayores, especialmente en situaciones cotidianas y fuera de contextos extremos.

Reducir alimentos ultraprocesados podría ser incluido como recomendación oficial en las futuras Guías Dietéticas de Estados Unidos para adultos mayores

Cómo se diseñó el estudio y quiénes participaron

El equipo liderado por Moul Dey de la Universidad Estatal de Dakota del Sur reclutó a 43 adultos estadounidenses de 65 años o más, de los cuales 36 completaron el protocolo. Durante ocho semanas, los participantes siguieron una dieta en la que los ultraprocesados no superaban el 15% del aporte calórico total, un porcentaje sustancialmente menor al promedio nacional.

Se ofrecieron dos variantes de menú: una incluía carnes rojas magras y otra, una alternativa vegetariana con lácteos y huevo. Entre ambos periodos, los voluntarios retomaron por un breve lapso su alimentación habitual.

El estudio se destacó por su rigurosidad: todas las comidas y refrigerios fueron provistos por el equipo de investigación, alineados con las recomendaciones oficiales de 2020 a 2025. A diferencia de otros trabajos, no se requirió que los participantes restringieran calorías, perdieran peso ni alteraran su actividad física. Esto permitió observar los efectos directos de la reducción de ultraprocesados en condiciones realistas.

La reducción del consumo de alimentos ultraprocesados demuestra mejoras significativas en la salud metabólica de adultos mayores

Resultados: mejoras metabólicas y reducción de peso

Los hallazgos, publicados en Clinical Nutrition y comunicados por la especialista en The Conversation, muestran que quienes limitaron su ingesta de ultraprocesados consumieron menos calorías de manera espontánea y bajaron de peso, tanto en masa corporal total como en grasa abdominal.

Además de la reducción de peso, el estudio identificó mejoras en la sensibilidad a la insulina, aumentos en el colesterol considerado saludable, disminución de marcadores inflamatorios y cambios positivos en hormonas relacionadas con el apetito y el metabolismo.

Estos beneficios se observaron tanto en quienes eligieron la dieta con carne como en quienes optaron por la versión vegetariana, lo que indica que el impacto positivo se asocia principalmente con la disminución de ultraprocesados y no con un patrón alimentario específico. La consistencia de los resultados refuerza la relevancia del cambio propuesto.

El estudio destaca que es posible alcanzar beneficios concretos con reducciones realistas y sostenibles de ultraprocesados, sin necesidad de grandes restricciones calóricas o físicas

Aplicabilidad en la vida diaria y recomendaciones futuras

Uno de los aportes más destacados del estudio es su enfoque práctico. Según The Conversation, ajustes realistas y sostenibles en la dieta cotidiana pueden traducirse en mejoras concretas en la salud metabólica de los adultos mayores. A diferencia de investigaciones previas, que proponían modelos difíciles de sostener, esta intervención demuestra que una reducción alcanzable en el consumo de ultraprocesados puede marcar la diferencia.

El equipo de investigación considera que estos resultados justifican la inclusión explícita de la reducción de ultraprocesados en las próximas Guías Dietéticas de Estados Unidos para 2025-2030, un cambio relevante respecto a ediciones anteriores. La incorporación oficial de esta recomendación podría influir en políticas públicas y hábitos alimentarios de millones de personas.

Mantener una dieta baja en ultraprocesados es clave para preservar la movilidad, la autonomía y la calidad de vida en la vejez, según los hallazgos científicos

Límites del estudio y desafíos pendientes

El propio equipo reconoce que el tamaño reducido de la muestra limita la posibilidad de generalizar los resultados a toda la población mayor. Además, aún no está demostrado si las mejoras metabólicas observadas se traducirán en una menor incidencia de diabetes tipo dos, enfermedades cardiovasculares u otras complicaciones crónicas a largo plazo. Serán necesarios estudios más amplios y prolongados para confirmar estos efectos y comprender a fondo los mecanismos involucrados.

Otro reto importante es cómo trasladar los cambios alimentarios al día a día fuera del entorno supervisado de un experimento clínico. Persisten interrogantes sobre qué procesos industriales o aditivos son más perjudiciales y cuáles serían las estrategias más eficaces para promover una dieta menos dependiente de ultraprocesados entre los adultos mayores.

Claves para el bienestar y la autonomía en la vejez

De acuerdo con The Conversation, mantener un metabolismo sano es fundamental para preservar la movilidad, la independencia y una buena calidad de vida en la vejez. Este estudio refuerza la importancia de la alimentación como herramienta para envejecer con mayor bienestar. Aunque aún quedan preguntas abiertas, los avances en esta línea de investigación abren nuevas posibilidades para una vejez más saludable y autónoma.