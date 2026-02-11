La alerta de hipertensión del Apple Watch presenta lagunas entre los mayores, advierte un estudio

MARTES, 10 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Una nueva función del Apple Watch permite al dispositivo seguir pasivamente el flujo sanguíneo y notificar a los usuarios que podrían tener hipertensión.

Sin embargo, las personas que no reciben este tipo de advertencia de su reloj inteligente no deberían asumir que su presión arterial es saludable, según un nuevo estudio.

Existen lagunas críticas en las alertas de hipertensión del Apple Watch que podrían dejar a los usuarios con una falsa sensación de seguridad, informaron los investigadores el 9 de febrero en el Journal of the American Medical Association.

En esencia, la ausencia de una alerta debería ser menos tranquilizadora para los mayores que para los jóvenes, encontraron los investigadores.

"Con más de 200 millones de usuarios de Apple Watch en todo el mundo, la Función de Notificación de Hipertensión ofrece nuevas oportunidades para identificar adultos con hipertensión no diagnosticada, pero también con potencial de clasificación errónea de la hipertensión", concluyó el equipo de investigación liderado por Adam Bress, profesor de ciencias de la salud poblacional en la Universidad de Utah.

"Una gran proporción de personas que no son conscientes de su hipertensión puede ser informada", escribieron los investigadores, "Sin embargo, una proporción aún mayor de personas con hipertensión no diagnosticada podría no recibir ninguna alerta."

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) aprobó la función de notificación de hipertensión del Apple Watch en septiembre. El reloj no utiliza un manguito tradicional para medir la presión arterial, sino que utiliza sus sensores ópticos para seguir los patrones de flujo sanguíneo.

Apple ha dicho que el reloj no está destinado a diagnosticar hipertensión, sino que está diseñado para incitar a los usuarios a acudir al médico si se sugiere hipertensión, según los investigadores.

Un estudio de validación realizado por Apple encontró que aproximadamente el 59% de las personas con hipertensión no diagnosticada no recibirían una alerta, mientras que alrededor del 8% de las que no la tenían recibirían una falsa alerta, según los investigadores en notas de fondo.

Dijeron que cualquier aumento de conciencia sobre la hipertensión es algo positivo, aunque el método sea defectuoso.

"La hipertensión es lo que llamamos un asesino silencioso", dijo Bress. "No se nota en su mayor parte. No sabes que lo tienes. Es asintomático y es la principal causa modificable de enfermedades cardíacas."

Pero para comprobar aún más las posibles lagunas en la efectividad del reloj, los investigadores analizaron datos de un estudio federal en curso sobre la salud de los estadounidenses. El equipo utilizó esos datos para estimar cómo las alertas del Apple Watch podrían resaltar la presión arterial alta real.

Los resultados mostraron que entre adultos menores de 30 años, recibir una alerta de Apple Watch aumenta la probabilidad de tener hipertensión del 14% al 47%. Por otro lado, no recibir una alerta reduce su probabilidad al 10%.

Para adultos de 60 años o más, una alerta eleva la probabilidad del 45% al 81%, lo cual tiene sentido dado que las personas de mediana edad y los mayores tienen más probabilidades de tener hipertensión.

Sin embargo, no recibir una alerta mínimamente reduce sus probabilidades de tener hipertensión, bajándola del 45% a un aún elevado 34%, según los investigadores.

En otras palabras, la ausencia de una alerta es menos tranquilizadora para los mayores, concluyeron los investigadores.

Lo mismo ocurre con los adultos negros, que tienen un mayor riesgo de enfermedades cardíacas. Recibir una alerta aumenta la probabilidad de hipertensión del 36% al 75%, pero no recibir una alerta reduce la probabilidad solo al 26%

En comparación, una alerta entre adultos hispanos aumenta la probabilidad del 24% al 63%, y la ausencia de alerta reduce la probabilidad al 17%.

Estos resultados muestran que los relojes inteligentes pueden complementar el control estándar de la presión arterial, pero no deberían sustituirlo.

"Si ayuda a que la gente se involucre con el sistema sanitario para diagnosticar y tratar la hipertensión usando métodos de medición basados en manguito, eso es algo positivo", dijo Bress.

Cuando los pacientes reciben una alerta de presión arterial para un Apple Watch, Bress recomienda que los médicos realicen "una medición de presión arterial de alta calidad en consulta con manguito y luego consideren una medición de presión arterial fuera de la oficina, ya sea en casa o ambulatoria, para confirmar el diagnóstico."

El equipo planea estudios de seguimiento para profundizar en la precisión del reloj.

Más información

La Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre los importantes cribados de salud cardíaca.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Utah, 9 de febrero de 2026; Journal of the American Medical Association, 9 de febrero de 2026