El golf, una opción para transformar hábitos y mejorar la calidad de vida después de los 45

La práctica regular favorece la resistencia cardiovascular, la flexibilidad y el autocontrol emocional, según estudios recientes citados por Men’s Health. Cómo obtener todos los beneficios

El golf se destaca como el deporte ideal para hombres de más de 45 años por su combinación de actividad física y bienestar mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación entre el juego, el contacto con la naturaleza y la exigencia técnica impulsa hábitos renovadores en quienes desean transformar su bienestar diario. El golf dejó atrás su imagen de pasatiempo exclusivo para las élites económicas y ahora se presenta como una disciplina accesible y beneficiosa para los hombres de más de 45 años.

Esta transformación, reportada en estudios citados por Men’s Health, obedece tanto a la popularización del deporte como a su aporte integral al bienestar físico y mental.

Durante años, el golf fue visto como una actividad reservada para quienes disponían de tiempo y recursos. La tendencia actual muestra su apertura como una experiencia social y apta para diferentes niveles económicos.

La disciplina del golf abandona el estigma de deporte de élite y abre sus puertas a nuevos segmentos económicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Men’s Health, cada vez más hombres superan los 45 años y se acercan a este deporte, atraídos por su capacidad para mantener la forma física y prolongar la vitalidad.

Además, los clubes y campos implementaron iniciativas para fomentar la participación, como clases grupales y tarifas preferenciales para nuevos jugadores, lo que facilitó el acceso a quienes antes lo consideraban distante.

Beneficios físicos y técnicos

Entre los principales beneficios físicos destaca el fortalecimiento muscular y el compromiso cardiovascular. La práctica habitual implica caminar largas distancias, mantener el equilibrio y ejecutar movimientos que requieren coordinación de brazos, piernas y tronco. La fuente señala: “La repetición y el control postural fortalecen la resistencia y benefician la salud cardíaca”.

La práctica habitual de golf fortalece la musculatura, mejora la salud cardiovascular y promueve mayor flexibilidad articular (Daniel Dunn-Imagn Images/via Reuters Connect)

El golf también favorece la movilidad articular y la flexibilidad, aspectos cruciales a medida que se avanza en edad. Al alternar entre esfuerzo y relajación, el jugador desarrolla habilidades de autocontrol físico y mental, lo que repercute positivamente en otros ámbitos de la vida cotidiana.

En el plano técnico y mental, el golf demanda concentración, precisión y un aprendizaje constante. El dominio del palo, la postura correcta y la coordinación visual con la bola resultan fundamentales para lograr golpes efectivos.

Men’s Health explica: “El aprendizaje básico puede llevar uno o dos meses, aunque perfeccionar la técnica es un proceso continuo que prolonga la satisfacción personal”.

Dimensión social y entorno natural

El contacto con la naturaleza y la interacción social durante el golf refuerzan la reducción del estrés y la conciencia ambiental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dimensión social y el entorno natural aportan un atractivo adicional. El recorrido por el green permite desconectarse de las obligaciones laborales, compartir con otros aficionados y disfrutar de actividades al aire libre, lo que contribuye a reducir el estrés. Sin radares ni comunicación por radio, el golf recupera un espacio de calma y camaradería.

Además, la interacción con jugadores de distintas edades y trayectorias enriquece la experiencia, generando nuevos vínculos y redes de apoyo. El contacto con la naturaleza y los paisajes de los campos también promueve el respeto por el entorno y la conciencia ambiental, cualidades cada vez más valoradas.

Consejos para iniciarse y bienestar integral

Para quienes desean iniciarse, los consejos esenciales consisten en sujetar el palo con firmeza, no perder de vista la bola, mantener una postura con las piernas ligeramente flexionadas y practicar el giro de cadera para potenciar cada golpe. La constancia y la repetición resultan claves para progresar y afianzar la destreza en el juego.

Especialistas sugieren complementar el golf con rutinas de fuerza, buena alimentación y hábitos saludables para maximizar sus beneficios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Roberto Cabezas, especialista en fitness y colaborador de Men’s Health, resalta la importancia de complementar el golf con rutinas de fuerza adaptadas, así como mantener una alimentación equilibrada y una vida activa. Junto a Aarón Santos, sugiere ejercicios específicos que benefician a los golfistas en cualquier etapa.

El entusiasmo por el golf radica tanto en el avance técnico como en el bienestar integral. Para muchos, la satisfacción de un golpe logrado es el motor que impulsa a regresar al campo, consolidando a esta disciplina como una opción saludable y completa para los hombres de más de 45 años.

Men’s Health subraya que el golf, lejos de ser exclusivo, se convirtió en una alternativa dinámica y enriquecedora para quienes buscan mejorar su salud y desafiar viejos prejuicios sobre este deporte.

