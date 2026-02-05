Ocho estrategias avaladas por Harvard para reducir los síntomas y riesgos de la apnea del sueño

La apnea obstructiva del sueño genera interrupciones respiratorias nocturnas que aumentan el riesgo de hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares (Freepik)

La apnea obstructiva del sueño es un trastorno caracterizado por la relajación de los músculos de la garganta, lo que bloquea las vías respiratorias durante el sueño y provoca interrupciones repetidas en la respiración. Estas pausas generan fatiga diurna, dificultades de concentración, irritabilidad y un riesgo elevado de hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y accidentes.

Millones de personas buscan alternativas naturales, además de dispositivos médicos como la CPAP, para manejar los síntomas de la apnea del sueño. Si bien la intervención médica es fundamental, adoptar medidas complementarias puede marcar la diferencia en la calidad de vida de quienes conviven con esta condición.

La guía de la Escuela de Medicina de Harvard reveló ocho estrategias naturales para mejorar la apnea obstructiva del sueño. Estas medidas, respaldadas científicamente, buscan complementar el tratamiento médico y favorecer una mejor calidad de vida.

Ocho estrategias naturales para mejorar la apnea del sueño

1. Cuidar la salud mental y buscar apoyo emocional

El manejo adecuado de la salud mental en pacientes con apnea del sueño mejora su bienestar integral y calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto emocional de la apnea del sueño suele pasar inadvertido. La fatiga crónica y los despertares frecuentes pueden desencadenar ansiedad y aislamiento. Mantener rutinas diarias, buscar apoyo familiar o profesional, participar en actividades gratificantes y contar con el respaldo de grupos de apoyo facilita el manejo de la enfermedad y mejora el bienestar general.

2. Gestionar el estrés y practicar técnicas de relajación

El estrés eleva los niveles de cortisol, lo que puede agravar la apnea y dificultar el descanso nocturno. Ejercicios de respiración, meditación guiada, yoga y técnicas de relajación muscular progresiva contribuyen a reducir la tensión emocional y física. Desarrollar resiliencia emocional ayuda a enfrentar mejor los desafíos cotidianos.

3. Mantener una higiene del sueño adecuada

Limitar el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir, mantener la habitación oscura, fresca y silenciosa, evitar cenas copiosas, cafeína y alcohol por la noche, y establecer una rutina nocturna constante favorecen la conciliación del sueño y la reducción de despertares. Contar con un colchón y ropa de cama confortables también aporta beneficios.

4. Dormir de lado y adaptar el entorno para el descanso

Dormir de lado y elevar el cabecero de la cama reduce la gravedad de la apnea obstructiva del sueño y mejora la calidad del descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir de lado, en vez de boca arriba, puede reducir los ronquidos y disminuir hasta un 50% la gravedad de la apnea, según estudios. Elevar el cabecero de la cama entre 10 y 15 centímetros ayuda a prevenir el colapso de la garganta, mejorando la entrada de aire y la calidad del sueño. Las almohadas diseñadas para mantener la postura pueden ser útiles.

5. Proteger la función cognitiva

La apnea sin tratamiento puede derivar en deterioro de las capacidades cognitivas, pérdida de memoria y dificultades de concentración. Mantener una vida social activa, practicar juegos mentales, consumir una dieta rica en antioxidantes contribuye a preservar la salud cerebral y reduce el riesgo de demencia y enfermedades neurodegenerativas.

6. Realizar actividad física y exponerse a la luz solar

La práctica regular de ejercicio favorece el mantenimiento de un peso saludable, mejora el estado de ánimo y la calidad del sueño. Caminar, nadar, andar en bicicleta o realizar actividades al aire libre, especialmente por la mañana, ayudan a regular el ciclo sueño-vigilia. La exposición a la luz solar refuerza el ritmo circadiano y disminuye la somnolencia diurna.

La exposición a la luz solar durante las mañanas ayuda a reforzar el ritmo circadiano y combatir la somnolencia diurna (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Adoptar una alimentación saludable y reducir el alcohol

Seguir una dieta equilibrada con frutas, verduras, granos integrales, proteínas magras y grasas saludables ayuda a controlar el peso y disminuye la inflamación de las vías respiratorias. Estudios señalan que quienes consumen más alcohol presentan un 25% más de riesgo de desarrollar apnea del sueño. Mantener horarios regulares para las comidas, cenar ligero y evitar bebidas alcohólicas antes de acostarse favorecen el control de los síntomas.

8. Fortalecer los músculos de la garganta con instrumentos de viento

Tocar instrumentos de viento, como el didgeridoo, puede fortalecer los músculos de la garganta, según investigaciones preliminares. Esta práctica podría reducir los ronquidos y la somnolencia diurna, aunque los resultados no son concluyentes. El fortalecimiento muscular de la faringe abre nuevas posibilidades para complementar el tratamiento convencional.

Importancia de la consulta médica

La consulta médica especializada sigue siendo imprescindible cuando los síntomas de apnea persisten pese a los cambios en el estilo de vida y las estrategias naturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consulta con un profesional de la salud es imprescindible cuando los síntomas persisten pese a implementar estas estrategias. La presencia de somnolencia diurna, ronquidos intensos, pausas respiratorias observadas por terceros o cambios en el ánimo puede indicar un riesgo elevado de complicaciones graves.

Un diagnóstico temprano y la adhesión al tratamiento mejoran la calidad de vida y disminuyen significativamente la probabilidad de incidentes graves y enfermedades cardiovasculares asociadas.

Adoptar un enfoque integral que combine intervenciones médicas con hábitos saludables y estrategias naturales puede ofrecer un mejor pronóstico a quienes conviven con la apnea obstructiva del sueño.