Salud

Ocho estrategias avaladas por Harvard para reducir los síntomas y riesgos de la apnea del sueño

Adoptar una mejor postura al dormir y realizar actividad física son dos de las recomendaciones de los especialistas para controlar los síntomas y disminuir los riesgos. La importancia de la consulta con un profesional de la salud

Guardar
La apnea obstructiva del sueño
La apnea obstructiva del sueño genera interrupciones respiratorias nocturnas que aumentan el riesgo de hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares (Freepik)

La apnea obstructiva del sueño es un trastorno caracterizado por la relajación de los músculos de la garganta, lo que bloquea las vías respiratorias durante el sueño y provoca interrupciones repetidas en la respiración. Estas pausas generan fatiga diurna, dificultades de concentración, irritabilidad y un riesgo elevado de hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y accidentes.

Millones de personas buscan alternativas naturales, además de dispositivos médicos como la CPAP, para manejar los síntomas de la apnea del sueño. Si bien la intervención médica es fundamental, adoptar medidas complementarias puede marcar la diferencia en la calidad de vida de quienes conviven con esta condición.

La guía de la Escuela de Medicina de Harvard reveló ocho estrategias naturales para mejorar la apnea obstructiva del sueño. Estas medidas, respaldadas científicamente, buscan complementar el tratamiento médico y favorecer una mejor calidad de vida.

Ocho estrategias naturales para mejorar la apnea del sueño

1. Cuidar la salud mental y buscar apoyo emocional

El manejo adecuado de la
El manejo adecuado de la salud mental en pacientes con apnea del sueño mejora su bienestar integral y calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto emocional de la apnea del sueño suele pasar inadvertido. La fatiga crónica y los despertares frecuentes pueden desencadenar ansiedad y aislamiento. Mantener rutinas diarias, buscar apoyo familiar o profesional, participar en actividades gratificantes y contar con el respaldo de grupos de apoyo facilita el manejo de la enfermedad y mejora el bienestar general.

2. Gestionar el estrés y practicar técnicas de relajación

El estrés eleva los niveles de cortisol, lo que puede agravar la apnea y dificultar el descanso nocturno. Ejercicios de respiración, meditación guiada, yoga y técnicas de relajación muscular progresiva contribuyen a reducir la tensión emocional y física. Desarrollar resiliencia emocional ayuda a enfrentar mejor los desafíos cotidianos.

3. Mantener una higiene del sueño adecuada

Limitar el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir, mantener la habitación oscura, fresca y silenciosa, evitar cenas copiosas, cafeína y alcohol por la noche, y establecer una rutina nocturna constante favorecen la conciliación del sueño y la reducción de despertares. Contar con un colchón y ropa de cama confortables también aporta beneficios.

4. Dormir de lado y adaptar el entorno para el descanso

Dormir de lado y elevar
Dormir de lado y elevar el cabecero de la cama reduce la gravedad de la apnea obstructiva del sueño y mejora la calidad del descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir de lado, en vez de boca arriba, puede reducir los ronquidos y disminuir hasta un 50% la gravedad de la apnea, según estudios. Elevar el cabecero de la cama entre 10 y 15 centímetros ayuda a prevenir el colapso de la garganta, mejorando la entrada de aire y la calidad del sueño. Las almohadas diseñadas para mantener la postura pueden ser útiles.

5. Proteger la función cognitiva

La apnea sin tratamiento puede derivar en deterioro de las capacidades cognitivas, pérdida de memoria y dificultades de concentración. Mantener una vida social activa, practicar juegos mentales, consumir una dieta rica en antioxidantes contribuye a preservar la salud cerebral y reduce el riesgo de demencia y enfermedades neurodegenerativas.

6. Realizar actividad física y exponerse a la luz solar

La práctica regular de ejercicio favorece el mantenimiento de un peso saludable, mejora el estado de ánimo y la calidad del sueño. Caminar, nadar, andar en bicicleta o realizar actividades al aire libre, especialmente por la mañana, ayudan a regular el ciclo sueño-vigilia. La exposición a la luz solar refuerza el ritmo circadiano y disminuye la somnolencia diurna.

La exposición a la luz
La exposición a la luz solar durante las mañanas ayuda a reforzar el ritmo circadiano y combatir la somnolencia diurna (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Adoptar una alimentación saludable y reducir el alcohol

Seguir una dieta equilibrada con frutas, verduras, granos integrales, proteínas magras y grasas saludables ayuda a controlar el peso y disminuye la inflamación de las vías respiratorias. Estudios señalan que quienes consumen más alcohol presentan un 25% más de riesgo de desarrollar apnea del sueño. Mantener horarios regulares para las comidas, cenar ligero y evitar bebidas alcohólicas antes de acostarse favorecen el control de los síntomas.

8. Fortalecer los músculos de la garganta con instrumentos de viento

Tocar instrumentos de viento, como el didgeridoo, puede fortalecer los músculos de la garganta, según investigaciones preliminares. Esta práctica podría reducir los ronquidos y la somnolencia diurna, aunque los resultados no son concluyentes. El fortalecimiento muscular de la faringe abre nuevas posibilidades para complementar el tratamiento convencional.

Importancia de la consulta médica

La consulta médica especializada sigue
La consulta médica especializada sigue siendo imprescindible cuando los síntomas de apnea persisten pese a los cambios en el estilo de vida y las estrategias naturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consulta con un profesional de la salud es imprescindible cuando los síntomas persisten pese a implementar estas estrategias. La presencia de somnolencia diurna, ronquidos intensos, pausas respiratorias observadas por terceros o cambios en el ánimo puede indicar un riesgo elevado de complicaciones graves.

Un diagnóstico temprano y la adhesión al tratamiento mejoran la calidad de vida y disminuyen significativamente la probabilidad de incidentes graves y enfermedades cardiovasculares asociadas.

Adoptar un enfoque integral que combine intervenciones médicas con hábitos saludables y estrategias naturales puede ofrecer un mejor pronóstico a quienes conviven con la apnea obstructiva del sueño.

Temas Relacionados

Apnea Obstructiva Del SueñoGlobalSalud MentalActividad FísicaAlternativas NaturalesCalidad De VidaEscuela De Medicina De Harvarddeterioro cognitivoestrategias naturalesNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Aceite de coco o de oliva: cuál conviene elegir para proteger el corazón, según expertos

Especialistas de la Cleveland Clinic analizan cuál es la alternativa más saludable, cómo utilizarla en la cocina y qué impacto tiene en la salud arterial

Aceite de coco o de

Cuál es el verdadero impacto de posponer la alarma del despertador, según la ciencia

Estudios más recientes indican que recurrir al “snooze” no siempre tiene consecuencias negativas relevantes. Por qué en algunos casos podría incluso aliviar el despertar sin dañar el bienestar diario

Cuál es el verdadero impacto

Todos los beneficios del té de orégano y cuándo se recomienda tomarlo

Una infusión milenaria se consolida como aliada en la búsqueda del bienestar. Investigaciones exploran su impacto en la salud y advierten sobre el papel de sus compuestos únicos

Todos los beneficios del té

Por qué la sentadilla es el movimiento más completo para cuidar la salud en todas las etapas de la vida

Este ejercicio impulsa la fuerza, la movilidad y la autonomía, al tiempo que fortalece la musculatura clave y facilita efectuar actividades diarias con independencia, según un experto. Cuáles son las diferentes técnicas

Por qué la sentadilla es

El aumento del running femenino impulsa nuevas claves de salud deportiva

El crecimiento del running entre mujeres introduce desafíos en nutrición, prevención de lesiones y técnica. Expertos destacan recomendaciones esenciales para optimizar el bienestar y el rendimiento en todas las etapas del entrenamiento

El aumento del running femenino
DEPORTES
En un dramático final, Juan

En un dramático final, Juan Manuel Cerúndolo ganó y avanzó a los cuartos de final del Rosario Challenger

Quiénes son los futbolistas que Boca Juniors no tiene en cuenta y se entrenan separados del plantel

Polémica con Passarella y un frustrado encuentro con Ramón Díaz: el difícil febrero de 1986 que vivió Bilardo

Boca Juniors confirmó las lesiones del Changuito Zeballos y Ander Herrera: cuántos partidos se perderán

El video que abrió el debate en el mundo del tenis: miró su celular en pleno partido y luego perdió todos los puntos

TELESHOW
Las postales sexies de Julieta

Las postales sexies de Julieta Ortega en la playa: “Las ondas del verano”

El divertido show de Maxi López en MasterChef Celebrity: imitó a Wanda Nara y actuó en Romero y Julieta

Flor de la V contó las dificultades que vivió junto a Pablo Goycochea cuando se conoció su romance: “Había una persecución”

La emotiva despedida de Roberto Pettinato a Juan Carlos Velázquez, El Mini de Duro de domar: “Inolvidable”

La condición que habría puesto Wanda Nara para que sus niñas asistan al cumpleaños de la hija de la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

Italia neutralizó un ciberataque ruso

Italia neutralizó un ciberataque ruso contra los Juegos Olímpicos de Invierno: buscaron saturar los servidores de sitios online

Siria firmó un acuerdo histórico junto a Chevron y Qatar para crear su primer campo de petróleo y gas en alta mar

Jair Bolsonaro volvió a presentar complicaciones de salud en prisión: nuevos episodios de vómitos y crisis de hipo “acentuadas”

La ONU calificó como “un momento grave para la paz y la seguridad” mundial la expiración del tratado de reducción de armas estratégicas

EEUU respaldó al primer ministro de Haití en medio de la incertidumbre política por el fin del Consejo Presidencial de Transición