Salud

Fue diagnosticado con esclerosis múltiple y corrió maratones en siete continentes

Un hombre canadiense de 52 años resalta cómo el ejercicio, el acompañamiento médico y el apoyo familiar pueden mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan esta enfermedad autoinmunitaria

El ejercicio regular contribuye al bienestar de personas con enfermedades autoinmunitarias (Facebook: Derek Stefureac)

A los 52 años, Derek Stefureac podría haber aceptado que la esclerosis múltiple limitara su vida. Sin embargo, después de recibir el diagnóstico, eligió otro camino: decidió correr maratones en los siete continentes y, más adelante, en el Polo Norte.

Su historia muestra que, con apoyo y determinación, es posible vivir plenamente incluso tras enfrentar una enfermedad autoinmunitaria.

El inicio del desafío: el impacto del diagnóstico

El primer síntoma apareció durante una jornada laboral: un entumecimiento intenso en el pie izquierdo, que ascendió por la pierna, el torso y, finalmente, afectó el brazo. Esta sensación obligó a Stefureac a buscar asistencia médica con urgencia.

Tras una serie de exámenes, que incluyeron resonancias magnéticas, los médicos detectaron lesiones cerebrales características de la esclerosis múltiple. Stefureac describió ese momento como “un golpe al estómago”, ya que nunca había conocido a nadie con esa enfermedad, según relató a People.

La esclerosis múltiple puede afrontarse con hábitos saludables y acompañamiento médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmunitaria que daña la mielina, la vaina protectora de las fibras del sistema nervioso central. Cuando el sistema inmunitario ataca esta capa, se altera la transmisión de los impulsos nerviosos entre el cerebro, la médula espinal y el resto del cuerpo, lo que puede conducir a lesiones permanentes, según MedlinePlus.

Aunque puede presentarse a cualquier edad, es más común en adultos jóvenes y en mujeres, según precisó Mayo Clinic.

Síntomas y evolución: una enfermedad de múltiples rostros

Los síntomas más frecuentes incluyen:

  • Debilidad muscular
  • Entumecimiento
  • Fatiga
  • Alteraciones visuales
  • Espasmos
  • Dificultad para caminar
  • Problemas en la vejiga, los intestinos
  • Alteraciones del estado de ánimo y de la memoria.

El desarrollo de estos síntomas varía considerablemente: algunas personas experimentan recaídas seguidas de remisión, mientras que otras presentan una progresión más lenta y continua, de acuerdo con Mayo Clinic.

El apoyo profesional y familiar es fundamental en el manejo de la esclerosis múltiple (Facebook: Derek Stefureac)

Frente al temor por el avance de la enfermedad, Stefureac decidió mejorar su salud. Dejó de fumar e incorporó el ejercicio físico a su vida cotidiana. Detectó que su principal dificultad era una marcha irregular al correr y decidió hacerle frente intensificando el entrenamiento.

Creía que “correr activaría las conexiones cerebrales hacia su pierna y pie”, expresó. En 2018, completó su primer maratón en Mount Charleston y se propuso un objetivo aún más ambicioso: recorrer los siete continentes.

Maratones en todo el mundo: del Everest al Polo Norte

Durante su travesía, Stefureac cumplió su meta de completar maratones en escenarios extremos. Corrió en el campamento base del Everest en Asia, en Entabeni (Sudáfrica) junto a su hija Madison, en Brisbane (Australia) y en París (Europa).

En diciembre de 2021, cruzó la meta en la Antártida y, en agosto de 2023, participó en un maratón en el Polo Norte. Allí, enfrentó condiciones adversas: nieve profunda, hielo inestable y la necesidad de portar chaleco salvavidas por seguridad, según relató.

Los maratones completados en los siete continentes muestran la superación personal ante el diagnóstico (Facebook: Derek Stefureac)

Para Stefureac, el ejercicio ha sido fundamental en el manejo de la enfermedad. “Creo que correr realmente ayuda a mantener los síntomas a raya”, afirmó a PEOPLE. Actualmente mantiene una buena condición física, con molestias leves que atribuye a la edad.

La práctica regular de actividad física resulta beneficiosa para las personas con esclerosis múltiple, ya que contribuye al mantenimiento de la función física y a una mejor calidad de vida, según coinciden Mayo Clinic y MedlinePlus. Además, se recomienda un abordaje integral que incluya atención médica, apoyo emocional y fisioterapia, con ajustes personalizados para cada paciente.

La historia de Derek Stefureac destaca la importancia de una vida activa tras recibir un diagnóstico difícil (Fisiostreet)

Aunque la esclerosis múltiple carece de cura, existen tratamientos orientados a controlar los síntomas y ralentizar su evolución. Entre ellos se encuentran los tratamientos modificadores de la enfermedad, el uso de corticoides y la plasmaféresis en casos agudos. La fisioterapia y el apoyo psicológico complementan este enfoque multidisciplinario, según informan.

Derek Stefureac convirtió el impacto inicial de la enfermedad en el motor para desafiar sus propios límites. Su testimonio inspira a quienes enfrentan enfermedades autoinmunes y subraya la importancia de la actitud y del acompañamiento médico en la búsqueda de una vida satisfactoria, incluso ante la adversidad.

En su caso, la combinación de ejercicio regular, seguimiento profesional y apoyo familiar fue clave para transformar un diagnóstico difícil en una historia de superación global.

