El uso frecuente de medicamentos habituales podría aumentar el riesgo de enfermedades a largo plazo

La ciencia advierte que el consumo reiterado de farmacos comunes puede tener impactos duraderos en la salud

El uso de medicamentos comunes
El uso de medicamentos comunes altera el microbioma intestinal y puede afectar la salud durante años, según estudios científicos recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de personas modifican su salud de manera silenciosa cada vez que toman un medicamento común, sin advertir que esta acción cotidiana podría desencadenar transformaciones profundas en su organismo.

Estudios recientes revelan que fármacos recetados habitualmente no solo combaten enfermedades, sino que también alteran de forma persistente el microbioma intestinal, el ecosistema bacteriano esencial para la digestión, el metabolismo y la inmunidad.

Estas alteraciones, imperceptibles en el día a día, pueden permanecer durante años y afectar el equilibrio de la salud física y mental, abriendo un nuevo capítulo en la comprensión del impacto de la medicina moderna sobre el cuerpo humano. La ciencia advierte: lo que sucede en el intestino podría influir en el futuro de nuestra salud más de lo que imaginábamos.

Medicamentos comunes alteran el microbioma intestinal durante años

Un estudio científico examinó muestras de heces y datos sobre medicación prescrita de más de 2.500 participantes. Los resultados indicaron que la mayoría de los medicamentos habituales provocan una alteración prolongada en la composición del microbioma intestinal.

Elin Org, directora del Grupo de Investigación de Microbioma en la Universidad de Tartu, explicó que estos medicamentos “pueden reducir o potenciar ciertos grupos bacterianos y alterar la diversidad general del ecosistema intestinal”.

Investigaciones revelan que los efectos
Investigaciones revelan que los efectos de los medicamentos sobre el microbioma ocurren incluso tras suspender el tratamiento médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores destacaron seis grupos de fármacos con impacto significativo en el microbioma intestinal: antibióticos, antidepresivos, antipsicóticos, betabloqueantes, inhibidores de la bomba de protonesybenzodiacepinas. Cada uno de estos medicamentos genera modificaciones sustanciales en la composición bacteriana, alterando el equilibrio del ecosistema

El estudio muestra que la alteración del microbioma no se limita a los antibióticos. Los efectos pueden persistir durante años, incluso después de suspender la medicación. Un análisis de seguimiento en un subgrupo de voluntarios evidenció que los cambios microbianos permanecían mucho tiempo tras finalizar el tratamiento.

Martin Blaser, presidente de la Cátedra Henry Rutgers del Microbioma Humano en la Universidad Rutgers, describe el microbioma como “un conjunto de organismos que compiten entre sí y con el huésped, y que están sujetos a la selección natural”. De acuerdo con el experto, la introducción de nuevos fármacos puede favorecer a determinadas especies bacterianas del intestino, desplazando a otras y modificando el equilibrio general, lo que puede generar consecuencias funcionales en el organismo.

La alteración del microbioma puede
La alteración del microbioma puede disminuir la eficacia futura de tratamientos médicos y aumentar la vulnerabilidad ante otras enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gastroenterólogo Rudolph Bedford indica que los mecanismos por los cuales los medicamentos afectan el microbioma dependen de cada tipo. “Comúnmente recetamos medicamentos como inhibidores de la bomba de protones, que reducen la acidez estomacal”, aclara Bedford. Al reducir la acidez, bacterias provenientes de la boca pueden instalarse en el estómago, modificando la diversidad bacteriana y evidenciando la sensibilidad de este ecosistema ante distintas sustancias.

Consecuencias para la salud y desafíos médicos

Los especialistas advierten que la reducción de la diversidad bacteriana y el aumento de bacterias asociadas con inflamación crónica son efectos especialmente preocupantes. Estos cambios se han vinculado con un mayor riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2, cáncer y trastornos autoinmunes. Org señala que, aunque los cambios no prueban causalidad directa, sí podrían influir en la salud general y en la reacción del organismo frente a otros medicamentos.

La reducción de diversidad bacteriana
La reducción de diversidad bacteriana se relaciona con un mayor riesgo de enfermedades como la diabetes tipo 2 y el cáncer (Imagen ilustrativa infobae)

Bedford advierte: “Esto incluso podría afectar su capacidad para responder eficazmente a otros medicamentos en el futuro, ya que su microbioma intestinal ha cambiado”. Además, relaciona la variación del microbioma con el incremento de ciertas enfermedades, incluidos algunos trastornos mentales y cánceres de colon detectados a edades más tempranas, lo que refuerza la importancia de investigar más en este campo.

Ante estos hallazgos, los médicos insisten en no modificar ni suspender tratamientos sin orientación profesional. Org recomienda: “Tomar los medicamentos exactamente como se prescribe ayuda a minimizar los efectos secundarios no deseados, tanto en el cuerpo humano como en el microbioma”. Cambiar dosis o frecuencia sin supervisión puede agravar las alteraciones bacterianas y afectar el sistema inmunológico.

Los expertos señalan que el impacto sobre el microbioma intestinal debe considerarse al prescribir medicamentos. Org sugiere que, entre fármacos de igual eficacia, el efecto sobre el ecosistema bacteriano podría inclinar la decisión para reducir riesgos futuros.

La reducción de la diversidad
La reducción de la diversidad bacteriana y el aumento de bacterias inflamatorias se asocian con mayores riesgos de enfermedades crónicas y autoinmunes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia actual motiva a profundizar en el estudio de la relación entre medicamentos y microbioma. Blaser subraya que la importancia de estos cambios depende de qué microorganismos se alteren y durante cuánto tiempo, por lo que considera fundamental seguir investigando. Aunque aún queda mucho por descubrir, la ciencia avanza en el entendimiento de cómo este sistema afecta la salud.

Cuáles son los nuevos factores

8 acciones claves para dejar

Un farmacéutico explicó cómo el

Descubren cómo un microbio del

