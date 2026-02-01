Salud

El uso de auriculares durante el ejercicio pone en riesgo la salud auditiva y la seguridad

Expertos y organismos internacionales advierten que escuchar música a alto volumen mientras se practica deporte puede causar pérdida de audición e incrementar el riesgo de accidentes, especialmente en adolescentes y jóvenes

El uso de auriculares durante
El uso de auriculares durante la actividad física puede generar daños irreversibles en la salud auditiva, según expertos internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escuchar música durante la actividad física con auriculares se ha popularizado entre adolescentes y adultos, aunque esta práctica entraña riesgos considerables para la salud auditiva y la seguridad personal.

Según expertos y organismos internacionales citados por Sport Life, los peligros van más allá de la audición: abarcan desde lesiones acústicas graves hasta un mayor riesgo de accidentes o sanciones por incumplir la normativa en ciertos deportes y vehículos.

La amenaza silenciosa para el oído

Utilizar auriculares durante el ejercicio puede causar complicaciones auditivas como pérdida de audición y acúfenos (pitidos en el oído), condiciones especialmente preocupantes en adolescentes y jóvenes.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1.000 millones de personas entre 12 y 19 años están en riesgo de sufrir daño auditivo por escuchar música a alto volumen durante periodos prolongados.

Escuchar música a alto volumen
Escuchar música a alto volumen con auriculares puede provocar acúfenos, también conocidos como pitidos en el oído (Imagen Ilustrativa Infobae)

El audiólogo Luis García Guerra advierte, en declaraciones recogidas por Sport Life, que el uso recurrente de estos dispositivos mientras se hace deporte puede desencadenar acúfenos o tinnitus y señala que la cóclea, ubicada en el oído interno, es la estructura que más sufre por la exposición frecuente a sonidos intensos, ya que el daño en sus células puede ser irreversible.

Para minimizar los riesgos, los especialistas enfatizan que no se debe superar el 60 % del volumen máximo ni utilizar auriculares más de una hora diaria. La audióloga Sandra Salinas, del Servicio de Otorrinolaringología de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, recalca en Sport Life que hay que mantener el volumen bajo y usar auriculares bien ajustados, preferiblemente con cancelación de ruido, así como alejarse de fuentes de sonidos excesivos.

El umbral de peligro auditivo se sitúa en 75 decibelios (dB), según la OMS. Exponerse a 100 dB por solo 15 minutos se equipara al ruido que enfrenta un trabajador industrial durante una jornada de 8 horas a 85 dB.

Asimismo, ambientes como discotecas o el tráfico urbano pueden superar con facilidad este nivel, exponiendo aún más a quienes ya usan auriculares habitualmente para hacer ejercicio.

Riesgos para la seguridad personal al practicar deporte

El aislamiento provocado por los auriculares reduce la capacidad de detectar señales de alarma del entorno, como la bocina de un auto, voces de advertencia o ruidos de tráfico. Sport Life destaca que esta reducción de percepción ambiental incrementa el riesgo de accidentes en contextos como espacios públicos, zonas urbanas y vías compartidas con vehículos.

El uso de auriculares limita
El uso de auriculares limita la percepción de señales de alarma en entornos urbanos y espacios públicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existe una creencia equivocada de que subir el volumen mejora el rendimiento físico. La actual tecnología permite alcanzar volúmenes elevados sin distorsión, lo que puede aumentar la exposición a decibelios peligrosos y disminuir la conciencia de peligros inmediatos.

La combinación de distracción auditiva y aumento del volumen expone tanto a corredores como ciclistas o usuarios de patinetes a un riesgo superior de sufrir percances.

Infecciones e inconvenientes físicos por el uso de auriculares

La práctica de ejercicio con auriculares propicia condiciones para infecciones de oído, como la otitis. El sudor que se produce durante la actividad, al quedar atrapado por estos dispositivos, impide la correcta ventilación y genera un ambiente húmedo favorable para la proliferación de bacterias.

Según advierte Sport Life, si estas infecciones no se diagnostican y tratan rápidamente, pueden agravarse, especialmente en quienes usan auriculares internos o inalámbricos.

Además, compartir auriculares entre distintas personas aumenta las probabilidades de contagio de enfermedades del oído y otras complicaciones derivadas.

Recomendaciones de uso

Entre las recomendaciones expertas, destaca priorizar los auriculares tipo orejera, que resultan menos dañinos para la audición. Se aconseja no superar una hora diaria de uso, evitar compartir dispositivos, optar por auriculares con cancelación de ruido y hacer pausas de al menos 5 minutos cada hora de uso continuo.

Especialistas recomiendan priorizar el uso
Especialistas recomiendan priorizar el uso de auriculares tipo orejera para proteger la salud auditiva y reducir daños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante síntomas como zumbidos persistentes después de emplear auriculares, es fundamental consultar a un otorrinolaringólogo. Asimismo, aplicaciones móviles permiten medir los niveles de decibelios en ambientes cotidianos, facilitando la adopción de precauciones según la contaminación acústica real.

Sport Life insiste en que la educación y la concienciación son esenciales, sobre todo para la juventud, principal usuaria de dispositivos de audio portátiles.

La exposición repetida a ruidos intensos y los malos hábitos en el manejo de auriculares pueden originar daños auditivos que se acumulan con el paso del tiempo. Por ello, proteger la salud auditiva requiere atención constante a lo largo de todo el año.

