Cuál es la extraña condición neurológica que mezcla sentidos y transforma la percepción del tiempo

No se trata solo de una curiosidad perceptiva, sino de una forma particular en la que el cerebro integra información sensorial. Qué explican los especialistas sobre su funcionamiento, a cuántas personas afecta y cómo influye en la vida cotidiana

La sinestesia permite transformar sonidos
La sinestesia permite transformar sonidos y tiempo en colores, formas y texturas perceptibles a nivel sensorial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sinestesia espacio-temporal permite a algunas personas experimentar el tiempo no solo como una secuencia de momentos, sino como formas, colores o texturas que pueden visualizar o incluso sentir.

Esta condición neurológica inusual, reconocida por los National Institutes of Health y Cleveland Clinic, lleva a quienes la experimentan a asociar el paso del tiempo con sensaciones físicas o imágenes espaciales, diferenciándolos de la experiencia sensorial común.

Cruces sensoriales y conexiones cerebrales singulares

La sinestesia se caracteriza por la activación simultánea de varios sentidos. Según el National Institutes of Health, quienes la presentan pueden “ver” colores al escuchar música o “saborear” palabras, combinando sentidos que normalmente funcionan de forma independiente.

Cleveland Clinic destaca que en la sinestesia se producen cruces sensoriales reales: la información de uno de los cinco sentidos provoca efectos adicionales que no tienen origen directo en el entorno.

En el cerebro de las personas sinestésicas, las conexiones neuronales presentan una organización distinta. De acuerdo con Cleveland Clinic, el procesamiento multisensorial implica que el cerebro interpreta estímulos usando varias áreas al mismo tiempo.

Las conexiones cerebrales singulares en
Las conexiones cerebrales singulares en la sinestesia provocan cruces sensoriales y activan varios sentidos simultáneamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, los sinestésicos pueden “ver” colores al oír sonidos o sentir texturas al oler un perfume, generando sensaciones secundarias sin relación directa con el estímulo original.

Los National Institutes of Health señalan que, si bien todas las personas presentan cierta colaboración entre áreas cerebrales, en la sinestesia estas conexiones se potencian, intensificando la experiencia sensorial. Esta puede proyectarse en el entorno o visualizarse internamente.

Se documentaron al menos 60 formas de sinestesia y algunos expertos estiman más de 150 variantes. Cleveland Clinic identifica entre las más frecuentes la sinestesia auditivo-táctil (donde los sonidos generan sensaciones de contacto físico), la grafema-color (en la que letras y números se ven de colores específicos), el espejo-tacto (sensaciones al observar que otra persona es tocada) y la sinestesia espacio-temporal, donde el tiempo adopta formas sensoriales.

Según el National Institutes of Health, hay quienes asocian texturas a olores o sabores a palabras, lo que evidencia una diversidad individual extraordinaria.

Tiempo, percepción y singularidad sensorial

La sinestesia espacio-temporal destaca por la manera en que transforma la percepción del tiempo. Cleveland Clinic explica que quienes la experimentan suelen organizar mentalmente días, semanas, meses o números como representaciones visuales, o pueden ver estos elementos dispuestos en el espacio.

Así, es posible visualizar el calendario como un círculo que rodea al individuo o percibir las semanas como caminos que avanzan o retroceden, otorgando al tiempo una dimensión visual o física.

Investigaciones con resonancia magnética confirman
Investigaciones con resonancia magnética confirman la base biológica de la sinestesia y su valor en el estudio de neurociencia y creatividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la prevalencia, Cleveland Clinic estima que al menos el 4% de la población presenta alguna forma de sinestesia, aunque la variante espacio-temporal podría afectar hasta a 1 de cada 8 individuos.

Muchas personas desconocen que su percepción difiere de la mayoría, lo que contribuye a la subestimación de esta condición. La intensidad varía: algunos la experimentan ocasionalmente, mientras que en otros es un fenómeno cotidiano y vívido.

Las causas de la sinestesia aún se investigan. Ambas instituciones coinciden en la influencia de la predisposición genética, ya que suele aparecer en familias. Cleveland Clinic señala que también puede desarrollarse tras lesiones cerebrales o consumo de sustancias alucinógenas, aunque la mayoría de los casos son innatos y neurodivergentes.

Se observa una mayor frecuencia en personas dentro del espectro autista, y algunos expertos sugieren que todos podríamos experimentar sinestesia en la infancia, perdiendo esa capacidad con el desarrollo.

Creatividad, memoria y valor neurocientífico

Las investigaciones actuales relacionan la sinestesia con ventajas cognitivas. El doctor Krish Sathian, del National Institutes of Health, afirma que “las personas con sinestesia tienen mejores recuerdos que las que no la tienen”.

Las personas con sinestesia destacan
Las personas con sinestesia destacan por su creatividad, memoria superior y capacidad para aprender y recordar información (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Cleveland Clinic agrega que muchas personas sinestésicas consideran útil su capacidad para aprender y recordar información, y suelen destacarse por su creatividad o inclinación hacia carreras artísticas y musicales.

En la vida diaria, la sinestesia representa una experiencia sensorial enriquecida y es apreciada por la mayoría de quienes la tienen. Los National Institutes of Health indican que rara vez genera molestias o afecta de manera significativa la vida cotidiana. Quienes experimentan incomodidades pueden aprender a gestionarlas. Cleveland Clinic subraya que no es una enfermedad, sino simplemente una forma distinta de percepción.

A pesar de ciertos mitos, la sinestesia no se considera una patología mental y solo requiere atención profesional en casos poco frecuentes, como cuando es inducida por drogas o tras daño cerebral. Habitualmente, la condición es estable y no precisa tratamiento.

Las investigaciones actuales emplean técnicas como la resonancia magnética funcional para observar la activación simultánea de áreas cerebrales y confirmar la base biológica de la sinestesia. Este avance ha superado años de escepticismo.

Tanto los National Institutes of Health como Cleveland Clinic destacan el interés que la sinestesia despierta en la neurociencia, por los desafíos que plantea para comprender el aprendizaje, la creatividad y la memoria.

