La frustración de la familia de Joao Pedro al enterarse en vivo que el futbolista no irá al Mundial 2026 con Brasil

Familiares y amigos de Joao Pedro se reunieron para escuchar los convocados de Brasil para el Mundial

La divulgación de la lista oficial de convocados de Brasil para el Mundial 2026 dejó un ambiente de tristeza en la casa de Joao Pedro, delantero del Chelsea, en Ribeirao Preto. La familia y los amigos del futbolista siguieron atentos el anuncio realizado por Carlo Ancelotti, seleccionador nacional, y la reacción al no escuchar su nombre fue de desolación, según imágenes difundidas por el medio brasileño Globo.

El grupo se reunió para acompañar un momento que, esperaban, cambiaría la carrera del joven atacante. El video compartido muestra el instante exacto en el que la ilusión se transforma en decepción, al confirmarse la ausencia de Joao Pedro entre los 26 elegidos para representar a Brasil en la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá.

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Jimmy Barboza, ex jugador y amigo cercano del delantero, describió el sentimiento general: “Estamos muy tristes porque sabemos que es un sueño. Siempre esperamos que lo convoquen para todos los partidos. Desafortunadamente, no esta vez”, declaró a Globo. La sensación de frustración se extendió entre los allegados. La madre del delantero, acompañada por amigas, recibió muestras de apoyo en medio de la decepción. Vanessa Barbosa, amiga de la familia, transmitió confianza en la capacidad del joven para sobreponerse: “Es frustrante. Eso es todo lo que puedo decir. Pero Joao Pedro es un chico con mucha personalidad. Es muy maduro para su edad y estoy segura de que lo superará. Sin duda está triste, pero esto no lo desanimará. Pase lo que pase, estamos juntos en esto”, aseguró a Globo.

El futbolista brasileño Joao Pedro fue nombrado como Jugador de la Temporada 25/26 del Chelsea

El contexto de la no convocatoria resulta aún más llamativo considerando el rendimiento del atacante esta temporada. Joao Pedro fue elegido mejor jugador del Chelsea tras marcar 20 goles y dar nueve asistencias en 49 partidos, cifras que lo colocaron entre los futbolistas más productivos en su primera campaña con el club londinense. Un reconocimiento que llegó tan solo unas horas antes del anuncio de la lista definitiva de Carlo Ancelotti.

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La decisión del seleccionador brasileño generó debate no solo entre familiares y amigos, sino también en el ámbito deportivo. Ancelotti ofreció una explicación pública sobre la ausencia del delantero: “Hay que tener en cuenta muchas cosas. Jugar al fútbol aquí es complicado, con los viajes, el calor... es difícil compararlo con Europa. Sentimos mucho lo de João Pedro, porque por la temporada que hizo en Europa, merecía estar en esta lista. Pero, lamentablemente, y con todo el respeto, elegimos a otro jugador. Sentimos mucho lo de João Pedro, como lo sentimos por todos los demás”, señaló el técnico.

En sus redes sociales, Joao Pedro asumió la noticia con madurez. El delantero transmitió un mensaje de comprensión y optimismo: “Las alegrías y frustraciones son parte del fútbol. Intenté dar lo mejor de mí en todo momento. Desafortunadamente, no fue posible cumplir este sueño de representar a mi país en una Copa del Mundo, pero me mantengo tranquilo y enfocado, como siempre trato de estar”. Además, el atacante evitó cualquier polémica respecto a la decisión del entrenador y se mostró solidario con sus compañeros: “De ahora en adelante, deseo buena suerte a todos los que están allí y seré solo otro hincha animándolos para que traigan el sexto título a casa”.

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El Chelsea celebró la destacada temporada de debut de João Pedro con un gráfico de estadísticas clave.

El caso de Joao Pedro resalta por la paradoja de su temporada en el Chelsea y la ausencia en la lista mundialista. Días atrás, el propio delantero había manifestado su deseo de coincidir con Neymar en la selección y su admiración por el histórico atacante, quien finalmente regresará al equipo nacional tras una larga ausencia.

El debut de la Selección de Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026 está programado para el sábado 13 de junio a las 22:00 (hora de Argentina), cuando se enfrente a Marruecos en el Boston Stadium. El conjunto dirigido por Ancelotti iniciará así su camino en el Grupo C, zona que completará midiéndose ante Haití el jueves 20 a las 00:30 en Filadelfia, y cerrará frente a Escocia el miércoles 24 del mismo mes a las 22:00 en Miami.

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La lista de convocados de la selección brasileña

Los 26 convocados de Brasil para el Mundial 2026

Arqueros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce) y Weverton (Gremio).

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Defensores centrales: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Danilo (Flamengo) y Léo Pereira (Flamengo).

Laterales: Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit).

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Mediocampistas: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Danilo (Botafogo) y Lucas Paquetá (Flamengo).

Atacantes: Endrick (Lyon), Vinícius Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth), Luiz Henrique (Zenit) y Neymar (Santos).

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