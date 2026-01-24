TDAH infantil vinculado a problemas de salud en la mediana edad

VIERNES, 23 de enero de 2026 (HealthDay News) -- El TDAH infantil puede llevar a una persona a tener mala salud en la mediana edad, según un nuevo estudio.

Las personas con rasgos de TDAH a los 10 años probablemente presenten enfermedades crónicas y discapacidad a los 46, informaron los investigadores el 21 de enero en JAMA Network Open.

El estudio señaló que estos problemas de salud pueden incluir asma, migrañas, problemas de espalda, cáncer, epilepsia, problemas de audición, trastornos gastrointestinales, enfermedades renales y diabetes.

"Hemos añadido a la preocupante base de evidencia que las personas con TDAH tienen más probabilidades de experimentar una peor salud que la media a lo largo de su vida", dijo el investigador principal Joshua Stott, profesor de psicología del envejecimiento y clínica en University College London, Reino Unido.

"Las personas con TDAH pueden prosperar con el apoyo adecuado, pero esto suele ser deficiente, tanto por la escasez de servicios de apoyo personalizados como porque el TDAH sigue estando poco diagnosticado, especialmente en personas de mediana edad y mayores, con necesidades sin atender", dijo Stott en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores analizaron datos de casi 11.000 participantes en un proyecto británico de investigación en salud a largo plazo que comenzó en 1970.

El equipo estimó el TDAH infantil basándose en cuestionarios de comportamiento infantil rellenados por los padres y profesores de los participantes cuando tenían 10 años.

Luego hicieron un seguimiento de la salud de cada persona para ver si los rasgos tempranos del TDAH estaban relacionados con un riesgo posterior de enfermedad.

Las personas con altas puntuaciones de TDAH en la infancia tenían un 14% más de probabilidades de sufrir dos o más problemas de salud física en la edad adulta.

En general, el 42% de quienes tenían altas puntuaciones de TDAH infantil terminaron con dos o más problemas de salud en la mediana edad, frente al 37% de las personas con puntuaciones más bajas.

El TDAH infantil también se relacionó con un mayor riesgo de discapacidad en la mediana edad, es decir, tener problemas en el trabajo u otras actividades diarias debido a mala salud física.

La relación entre el TDAH infantil y los problemas crónicos de salud de la mediana edad parecía ser más fuerte entre mujeres que hombres, según los investigadores.

Estos peores resultados de salud se explicaban parcialmente por un aumento de problemas de salud mental, mayores niveles de exceso de peso y tasas más altas de tabaquismo entre las personas con TDAH, según los investigadores.

Estudios previos también han encontrado que las personas con TDAH tienen más probabilidades de experimentar eventos estresantes y exclusión social. Además, es menos probable que reciban atención médica a tiempo.

"Todos estos posibles factores explicativos se alinean con el hecho de que el TDAH dificulta el control de los impulsos, la necesidad de gratificación instantánea y recompensa es más intensa, y también se asocia con un peor estado de salud mental en parte debido a la desventaja social que enfrentan las personas con TDAH", dijo Stott.

La investigadora principal Amber John, profesora de psicología en la Universidad de Liverpool, comenzó el estudio mientras estaba en UCL.

"Es importante señalar que las personas con TDAH son un grupo diverso, con una variedad de fortalezas y experiencias diferentes, y la mayoría llevará vidas largas y saludables", dijo en un comunicado de prensa.

"Sin embargo, muchos se enfrentan a barreras significativas para un diagnóstico oportuno y un apoyo adecuado", añadió John. "Esto es importante porque proporcionar el apoyo adecuado y atender las necesidades de las personas con TDAH puede ayudar a mejorar sus resultados de salud física y mental."

Instó a las autoridades sanitarias gubernamentales a tener en cuenta a las personas con TDAH.

"Las estrategias de salud pública deberían tener en cuenta las necesidades de las personas con TDAH, como hacer que los programas de cribado y el seguimiento continuo de la salud sean más accesibles para las personas con TDAH", dijo John.

FUENTE: University College London, comunicado de prensa, 21 de enero de 2026