La vacuna contra el herpes zóster parece ralentizar el envejecimiento en personas mayores, según un estudio

VIERNES, 23 de enero de 2026 (HealthDay News) -- La vacuna contra el herpes zóster puede hacer mucho más que proteger a las personas de una enfermedad cutánea enloquecedora, según muestran nuevas investigaciones.

Increíblemente, la vacuna contra el herpes zóster también parece ralentizar el proceso de envejecimiento, contribuyendo a un envejecimiento biológico más lento en los mayores, según informaron los investigadores.

Las personas de 70 años o más que recibieron la vacuna tenían menos inflamación, menos signos genéticos de envejecimiento y un envejecimiento biológico general más lento, según el estudio.

"Este estudio aporta evidencia emergente de que las vacunas podrían desempeñar un papel en la promoción del envejecimiento saludable al modular sistemas biológicos más allá de la prevención de infecciones", dijo en un comunicado de prensa el investigador principal Jung Ki Kim, profesor asociado de gerontología en la Universidad del Sur de California.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 3.800 estadounidenses mayores reunidos como parte de un estudio federal sobre salud y jubilación. Aproximadamente la mitad de los participantes dijo que se había vacunado contra el herpes zóster.

Los participantes proporcionaron muestras de sangre que permitieron al equipo de investigación analizar varias medidas diferentes del envejecimiento biológico, que rastrean los signos de desgaste que pueden hacer que una persona sea mayor que su edad real del calendario.

El herpes zóster es una erupción dolorosa y con ampollas causada por la reactivación, en etapas avanzadas, del virus de la varicela, según los investigadores en notas de fondo. Cualquiera que haya tenido varicela puede desarrollar herpes zóster, pero el riesgo aumenta a medida que el sistema inmunitario de una persona disminuye con el envejecimiento.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU . recomiendan que los estadounidenses de 50 años o más reciban la vacuna contra el herpes zóster, que se presenta en un régimen de dos dosis.

Los investigadores analizaron siete aspectos del envejecimiento biológico, incluyendo la inflamación, las respuestas inmunitarias, el flujo sanguíneo, el envejecimiento cerebral y el envejecimiento genético.

De media, las personas vacunadas contra el herpes zóster tenían una inflamación significativamente menor, lo que el estudio señaló como un factor bien conocido que contribuye a problemas de salud relacionados con la edad, como enfermedades cardíacas, fragilidad y deterioro cognitivo.

"Al ayudar a reducir esta inflamación de fondo -- posiblemente evitando la reactivación del virus que causa el herpes zóster, la vacuna podría desempeñar un papel en el apoyo a un envejecimiento más saludable", dijo Kim. "Aunque los mecanismos biológicos exactos aún están por entenderse, el potencial de la vacunación para reducir la inflamación la convierte en una incorporación prometedora a estrategias más amplias destinadas a promover la resiliencia y frenar el deterioro relacionado con la edad."

Las personas vacunadas también presentaban signos genéticos más lentos de envejecimiento y puntuaciones más bajas en una prueba compuesta de envejecimiento biológico, según los investigadores.

Estos beneficios potenciales también parecían perdurar. Los participantes que recibieron la vacuna cuatro o más años antes de proporcionar una muestra de sangre aún mostraron un envejecimiento genético y biológico más lento en comparación con las personas no vacunadas.

"Estos hallazgos indican que la vacunación contra el herpes zóster influye en dominios clave vinculados al proceso de envejecimiento", dijo la investigadora principal Eileen Crimmins, profesora de gerontología en la Universidad del Sur de California.

"Aunque se necesita más investigación para replicar y ampliar estos hallazgos, especialmente utilizando diseños longitudinales y experimentales, nuestro estudio se suma a un creciente cuerpo de trabajo que sugiere que las vacunas pueden desempeñar un papel en estrategias saludables de envejecimiento más allá de la prevención únicamente de enfermedades agudas", afirmó en un comunicado de prensa.

El nuevo estudio se publicó el 20 de enero en los Journals of Gerontology, Serie A: Ciencias Biológicas y Ciencias Médicas.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre la vacuna contra el herpes zóster.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad del Sur de California, 20 de enero de 2026