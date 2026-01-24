El cáncer de colon ahora es la principal causa de muerte por cáncer para los estadounidenses menores de 50 años, según un estudio

VIERNES, 23 de enero de 2026 (HealthDay News) -- El cáncer de colon es ahora la principal causa de muertes por cáncer en estadounidenses menores de 50 años.

Reclamó ese puesto siete años antes de lo previsto anteriormente.

Las muertes por cáncer de colon entre personas menores de 50 años han aumentado aproximadamente un 1% cada año desde 2005, informaron investigadores el 22 de enero en el Journal of the American Medical Association.

Ese aumento destaca porque las muertes por cáncer en general han disminuido drásticamente entre los jóvenes.

Desde 1990, las tasas de mortalidad por cáncer en personas menores de 50 años han caído un 44%, según el estudio. El cáncer de colon fue el único de los cinco cánceres más comunes en este grupo de edad con un aumento en las muertes.

"Es absolutamente una excepción", dijo a NBC News la investigadora principal Rebecca Siegel, directora científica sénior de investigación en vigilancia en la Sociedad Americana del Cáncer (ACS ).

Su equipo revisó datos nacionales de casi 1,3 millones de personas menores de 50 años que murieron de cáncer entre 1990 y 2023. En 1990, el cáncer de colon ocupó el quinto lugar como causa de muerte por cáncer en este grupo de edad.

En 2023, ocupaba el primer puesto.

Mientras tanto, las muertes por otros tipos comunes de cáncer disminuyeron. Las muertes por cáncer de pulmón cayeron drásticamente, pasando del primer lugar en 1990 al cuarto en 2023, con una caída del 6% anual entre 2014 y 2023.

Las muertes por leucemia también disminuyeron, disminuyendo casi un 2,5% cada año en el mismo periodo.

El cáncer de mama siguió siendo la segunda causa principal de muertes por cáncer en general, pero las muertes cayeron un 1,4% anual, según el estudio.

"Es curioso, porque el cáncer colorrectal es casi inmune a algunos de estos factores que potencialmente han disminuido la mortalidad en otros cánceres menores de 50 años", dijo Christine Molmenti, epidemióloga del cáncer y codirectora del Programa de Cáncer de Inicio Temprano de Northwell Health en el condado de Westchester, Nueva York, a HealthDay.

"El aumento del cáncer colorrectal es real. No es solo por lo que se llama escrutinio diagnóstico, lo que significa que diagnosticas a la gente con más frecuencia porque buscas a esos pacientes", continuó. "Y el cáncer colorrectal realmente destaca en ese sentido, que estos números son reales, que los casos están realmente aumentando y que la mortalidad también está aumentando."

La disminución de muertes por otros tipos de cáncer no explica del todo por qué las muertes por cáncer de colon son ahora el número uno, dijo el Dr. Andrew Chan, investigador oncológica en Massachusetts General Brigham, a NBC News.

"Hemos tenido algunos éxitos en la reducción de muertes por otros tipos de cáncer, lo que solo magnifica el aumento de muertes por cáncer colorrectal, pero el rápido incremento de muertes por cáncer colorrectal en personas menores de 50 años sigue siendo bastante notable", añadió.

El estudio también encontró que el aumento de los casos por sí solo no explica la tendencia. Aunque aumentaron los diagnósticos de otros tipos de cáncer, las tasas de mortalidad por esos cánceres siguieron disminuyendo.

"Creo que para muchos de los otros cánceres documentados en el estudio, podrían haber avances relacionados con el tratamiento que permitan a los pacientes vivir más tiempo y sobrevivir a la enfermedad", añadió Molmenti de Northwell. "Así que, por supuesto, eso afectaría a la mortalidad."

Pero la razón detrás del aumento del cáncer de colon entre adultos jóvenes sigue sin estar clara, según los médicos.

Aproximadamente el 20% de los casos se diagnostican ahora en personas de 54 años o menos, el doble de la proporción observada en 1995, según un informe reciente de la American Cancer Society.

Los posibles factores que contribuyen incluyen obesidad, baja actividad física, cambios en las bacterias intestinales y dietas ricas en alimentos ultraprocesados.

Pero los investigadores sospechan que también pueden estar involucrados otros factores.

"Es una noticia buena, mala noticia, y para un médico especializado en cáncer colorrectal, es una historia de terror", dijo el Dr. Folasade May, especialista en enfermedades digestivas de UCLA que revisó los hallazgos.

Los expertos insisten en que los adultos jóvenes no deben ignorar síntomas como sangre en las heces o dolor estomacal constante.

Las directrices actuales recomiendan el cribado del cáncer colorrectal a partir de los 45 años, o antes para personas con mayor riesgo.

"La mitad de las personas diagnosticadas antes de los 50 años tienen entre 45 y 49 años, por lo que son elegibles para el cribado", dijo Siegel.

FUENTES: NBC News, 22 de enero de 2026; Christine Molmenti, codirectora, Programa de Cáncer de Inicio Temprano de Northwell Health, condado de Westchester, Nueva York