Un estudio concluye que el kimchi puede ayudar a equilibrar el sistema inmunitario

JUEVES, 22 de enero de 2026 (HealthDay News) -- El kimchi -- el acompañamiento picante, salado y fermentado de verduras que es un básico de la cocina coreana -- ya es conocido por sus beneficios probióticos.

Ahora, nuevas investigaciones sugieren que también puede ayudar al sistema inmunitario a mantenerse equilibrado, reforzando las defensas sin provocar reacciones exageradas dañinas.

La investigación, publicada en la revista npj Science of Food, es una de las primeras en examinar los efectos inmunológicos del alimento a nivel unicelular, según el equipo.

Para llevar a cabo el estudio, los científicos siguieron a 39 adultos con sobrepeso durante 12 semanas. Los participantes se dividieron en tres grupos de 13 personas cada uno.

Un grupo recibió un placebo, mientras que los otros dos consumieron kimchi en polvo hecho de kimchi fermentado naturalmente o kimchi fermentado mediante cultivo iniciador.

Tras el periodo de estudio, los investigadores analizaron las células inmunitarias sanguíneas de los participantes utilizando un método genético llamado secuenciación de ARN unicelular. Esto les permitió seguir cómo se comportaban las células inmunitarias individuales.

Las personas que consumieron kimchi mostraron una mayor actividad en las células presentadoras de antígenos, que ayudan al cuerpo a reconocer bacterias y virus y a alertar a otras células inmunitarias.

Los investigadores también encontraron un equilibrio más saludable en las células T CD4+, que juegan un papel tanto en la protección del cuerpo como en el control de las respuestas inmunitarias.

En conjunto, los resultados sugieren que el kimchi no simplemente activa el sistema inmunitario. En cambio, ayuda al cuerpo a responder cuando es necesario sin causar inflamación innecesaria.

El estudio también concluyó que el método de fermentación era importante. Ambos tipos de kimchi ayudaron a mantener el equilibrio inmunitario, pero la versión fermentada en fermentación inicial mostró efectos más fuertes, incluyendo una mejor detección de antígenos y una reducción del exceso de señalización inmunitaria.

"Nuestra investigación ha demostrado por primera vez en el mundo que el kimchi tiene dos efectos simultáneos diferentes: activar células de defensa y suprimir la respuesta excesiva", dijo el Dr. Woo Jae Lee, quien dirigió el estudio en el Instituto Mundial de Kimchi, en un comunicado de prensa. " Planeamos ampliar la investigación internacional sobre el kimchi y las bacterias del ácido láctico en relación con la salud inmune y metabólica en el futuro."

Los investigadores afirman que los hallazgos respaldan la creciente reputación del kimchi como alimento funcional, ya que puede ofrecer beneficios para la salud más allá de la nutrición básica.

Investigaciones futuras podrían explorar su papel en enfermedades relacionadas con el sistema inmunológico e incluso en las respuestas a vacunas.

FUENTE: Consejo Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología, comunicado de prensa, 17 de diciembre de 2025

