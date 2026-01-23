Qué hacer ante una insolación: guía práctica para el verano

La insolación se produce tras una exposición prolongada al sol sin protección adecuada Foto: Christin Klose/dpa

En las horas más intensas del verano, un paseo al aire libre puede transformarse en una odisea para el cuerpo. La humedad pesa, el asfalto irradia calor y, antes de notarlo, la piel arde, la cabeza “late” y la sed se vuelve insoportable. Estos signos no siempre se atribuyen al sol, pero pueden indicar una insolación.

Qué es la insolación y cómo reconocerla

Según la Clínica Universidad de Navarra, la insolación aparece tras una exposición prolongada al sol sin la protección adecuada, cuando el cuerpo deja de regular su temperatura de manera eficiente. A diferencia del golpe de calor, que implica un fallo grave de los mecanismos de enfriamiento corporal, la insolación suele afectar primero a la piel y al sistema nervioso, aunque puede avanzar rápidamente si no se toman medidas.

Los síntomas más comunes incluyen piel enrojecida y caliente, dolor de cabeza intenso, náuseas, vómitos, escalofríos y una sensación de agotamiento general. En ocasiones, la persona afectada puede experimentar mareos, visión borrosa o, en casos más graves, desorientación y pérdida de conciencia. Los expertos advierten que niños y personas mayores presentan un riesgo mayor, ya que su organismo responde con menos eficacia ante el exceso de calor.

Los síntomas más frecuentes incluyen piel enrojecida, dolor de cabeza y sensación de agotamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer en caso de insolación

Actuar con rapidez marca la diferencia entre una recuperación sin secuelas y una complicación médica. Mayo Clinic y la Cruz Roja coinciden en que lo esencial es interrumpir la exposición al calor y enfriar al afectado lo antes posible.

Según MedlinePlus, el sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, ante la sospecha de una enfermedad o emergencia causada por el calor, se recomienda acostar a la persona en un lugar fresco y elevarle los pies aproximadamente 30 centímetros. Es aconsejable aplicar compresas húmedas o frías, o agua fresca directamente sobre la piel, y utilizar un ventilador para contribuir a disminuir la temperatura corporal. Las zonas recomendadas para colocar compresas frías son el cuello, la ingle y las axilas.

Para MedlinePlus, si la persona se encuentra despierta, puede ofrecerle líquidos en pequeños sorbos, como una bebida para deportistas, o bien preparar una solución agregando una cucharadita (6 gramos) de sal en un litro de agua. En este caso, lo ideal es administrar media taza (120 mililitros) cada quince minutos. Si no es posible acceder a bebidas con sales, el agua fresca será suficiente.

Existen ciertas precauciones que deben respetarse. No se deben suministrar medicamentos para tratar la fiebre, como ácido acetilsalicílico (aspirina) o paracetamol, ya que podrían resultar perjudiciales. Tampoco se recomienda el uso de tabletas de sales efervescentes. Es importante evitar bebidas que contengan alcohol o cafeína, porque dificultan la regulación de la temperatura corporal. No aplique alcohol antiséptico sobre la piel y, si la persona está vomitando o inconsciente, no le administre líquidos por vía oral, ni siquiera bebidas saladas.

La piel caliente y seca puede indicar que los mecanismos de enfriamiento corporal han fallado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros pasos recomendados:

1. Buscar un ambiente fresco y oscuro

Apenas se detectan los síntomas, es fundamental trasladar a la persona a un lugar a la sombra, fresco y bien ventilado. Si es posible, el espacio debe contar con aire acondicionado o, al menos, corrientes de aire naturales. Evitar la radiación directa del sol y el calor ambiental es la prioridad inicial.

2. Hidratar con agua

El siguiente paso es ofrecer agua en pequeños sorbos. La hidratación ayuda a restablecer el equilibrio de líquidos y a facilitar la recuperación de la temperatura corporal. No se recomienda forzar la ingesta ni administrar bebidas muy frías o con cafeína. Si la persona vomita o no puede tragar, se debe buscar atención médica de inmediato.

3. Enfriar la piel

Aplicar compresas frías en zonas estratégicas como la frente, axilas, ingle y nuca contribuye a reducir la temperatura. También puede usarse una toalla húmeda o envolver hielo en tela para colocarlo sobre las áreas afectadas, sin contacto directo con la piel para evitar quemaduras. El enfriamiento gradual previene complicaciones y acelera la recuperación.

4. Aflojar la ropa

Retirar prendas ajustadas y dejar únicamente ropa ligera favorece la disipación del calor. Si la persona lleva sombrero o gorra, debe retirarse.

Las náuseas, vómitos y mareos suelen acompañar la insolación en sus primeras fases (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Reposo en posición semisentada

El reposo facilita la circulación sanguínea y evita caídas por mareos. Se recomienda mantener a la persona en una posición semisentada, con la cabeza elevada.

6. Atención médica si empeoran los síntomas

Si los síntomas no mejoran rápidamente, la piel se torna seca y caliente, aparece confusión, convulsiones o pérdida de conciencia, es indispensable acudir a un centro sanitario o llamar a emergencias. Mayo Clinic enfatiza que la insolación puede evolucionar hacia un golpe de calor, una condición potencialmente mortal.

Prevención: las claves para evitar la insolación

Los expertos coinciden en que la mejor herramienta es la prevención. Hay que hidratarse regularmente, usar ropa ligera y de colores claros, protegerse con gorras o sombreros, y evitar actividades al aire libre en las horas centrales del día. Además, la aplicación de protector solar y la búsqueda de sombra contribuyen a reducir el riesgo.

Mantener la vigilancia sobre niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas resulta esencial en los días más calurosos. Los síntomas pueden aparecer en minutos o desarrollarse a lo largo de varias horas, por lo que la atención temprana es clave para evitar complicaciones.

En casos de insolación, la consulta médica es obligatoria si la persona no responde a los primeros auxilios, presenta fiebre alta, confusión, convulsiones o desmayos. Las consecuencias pueden ir desde daño en la piel hasta problemas neurológicos si no se actúa a tiempo.