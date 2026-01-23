¿Pasas mucho tiempo con chatbots de IA? Tienes un mayor riesgo de depresión, según un estudio

JUEVES, 22 de enero de 2026 (HealthDay News) -- ¿Te encuentras pasando horas chateando con programas de IA como ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini, Claude o DeepSeek?

Lo más probable es que estés sufriendo depresión.

Las personas que utilizan chatbots de IA a diario tienen aproximadamente un 30% más de probabilidades de sufrir al menos niveles moderados de depresión, informaron los investigadores el 21 de enero en JAMA Network Open.

"Descubrimos que el uso diario de la IA era común y estaba significativamente asociado con síntomas depresivos y otros afectos negativos" como ansiedad e irritabilidad, concluyó el equipo de investigación liderado por el psiquiatra Dr. Roy Perlis, director del Centro de Salud Cuantitativa en el Massachusetts General Hospital de Boston.

La edad también parece influir, ya que los adultos de mediana edad tienen probabilidades particularmente mayores de depresión si utilizan con frecuencia IA generativa, según los investigadores.

Los usuarios habituales de IA entre 45 y 64 años tenían un 54% más de riesgo de depresión, en comparación con un 32% más de probabilidades entre los de 25 y 44 años, según los resultados.

Estos resultados indican que "algunas personas pueden ser más propensas a experimentar síntomas depresivos asociados al uso de IA", escribieron los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores encuestaron a casi 21.000 adultos estadounidenses entre abril y mayo de 2025, utilizando un cuestionario estándar de salud mental para hacer seguimiento de los síntomas de la depresión. También se preguntó a los participantes con qué frecuencia usaban IA.

Alrededor del 10% dijo usar IA generativa a diario, incluyendo más del 5% que dijo recurrir a ella varias veces al día.

A partir del diseño del estudio, es difícil saber si la IA está promoviendo la depresión o si las personas deprimidas recurren a la IA en busca de consuelo, según los investigadores.

El Dr. Sunny Tang, profesor asistente de psiquiatría en los Institutos Feinstein de Investigación Médica de Northwell Health en Manhasset, Nueva York, coincidió en que es difícil saber en qué sentido funciona la asociación.

"Las personas que ya experimentan síntomas de salud mental pueden ser más propensas a utilizar la IA generativa para uso personal buscando ayuda y apoyo para sus síntomas, persuadiendo la soledad o encontrando validación", dijo Tang, que no participó en el estudio.

"Al pensar en la relación entre la IA y la salud mental, debemos pensar en múltiples direcciones: ¿podría el uso de la IA afectar negativamente a la salud mental? Pero también, ¿cómo cambian las diferencias y la salud mental la forma en que interactuamos con la IA?", dijo Tang, que ejerce en el Zucker Hillside Hospital en Queens, Nueva York.

La soledad podría ser un factor importante, dijo.

"Mucha gente se siente cada vez más aislada últimamente, ya sea porque trabajan de forma remota o por otros motivos", dijo Tang. "Sabemos que la soledad es un predictor muy fuerte de síntomas de salud mental como la depresión, la ansiedad y la irritabilidad. Creo que definitivamente es una de las direcciones en las que deberíamos intentar entender estas relaciones."

Los resultados también mostraron que las empresas de IA necesitan producir productos que tengan en cuenta la salud mental de las personas, dijo Tang.

"Deberían guardarse en... "Lo más destacado es que las personas con enfermedades mentales y los que presentan síntomas de salud mental van a estar activamente involucrados con sus productos", afirmó. "Como todos los médicos saben, primero, no hagas daño."

Tang dijo que deben existir "mejores medidas de seguridad" para asegurarse de que las IA no ofrezcan consejos que empeoren los síntomas de salud mental existentes.

"Las empresas deberían preguntarse: '¿Hay alguna forma de construir IA para que pueda apoyar más a las personas con necesidades de salud mental?' dijo Tang.

Más información

La Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales tiene más información sobre la IA y la salud mental.

FUENTES: JAMA Network Open, 21 de enero de 2026; Dr. Sunny Tang, profesor adjunto de psiquiatría, Northwell Health Feinstein Institutes for Medical Research y Zucker Hillside Hospital