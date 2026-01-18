Cuándo tomar los suplementos de fibra para mejorar la digestión, según expertos

Especialistas recomiendan tomar suplementos de fibra entre comidas para mejorar la digestión y regular el tránsito intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un mundo donde el estrés, los horarios irregulares y la alimentación rápida alteran la salud digestiva, cada vez más personas buscan soluciones prácticas para mantener el bienestar intestinal. El consumo insuficiente de fibra, consecuencia directa de dietas basadas en alimentos ultraprocesados y bajas en frutas, verduras y cereales integrales, ha generado un aumento en la demanda de suplementos.

Estos productos prometen compensar el déficit y contribuir a regular el tránsito intestinal, estabilizar los niveles de azúcar en sangre y mejorar la sensación de saciedad. Sin embargo, especialistas señalan que no basta con incorporarlos a la rutina diaria: el momento de su consumo y ciertas precauciones marcan la diferencia entre un suplemento eficaz y posibles molestias.

Funciones y recomendaciones de la fibra

Según expertos de Prevention y Harvard Health, la fibra cumple tres funciones esenciales: nutre el microbioma intestinal, mejora la consistencia de las heces y favorece la regulación del azúcar en sangre y el apetito. La suplementación puede considerarse en casos de estreñimiento, irregularidad en el movimiento intestinal, hinchazón tras las comidas, niveles elevados de azúcar o colesterol, o cuando la dieta habitual es pobre en fibra.

Respecto al mejor momento para tomar estos suplementos, las fuentes sugieren hacerlo entre comidas para favorecer la digestión, según reveló un estudio. Quienes buscan aliviar el estreñimiento o mantener la regularidad pueden beneficiarse de esta programación, ya que contribuye a asegurar la constancia en el tránsito intestinal.

Si el objetivo es controlar el apetito o estabilizar el azúcar en sangre, tanto Prevention como Harvard Health coinciden en que conviene tomar la fibra antes de las comidas principales. Investigaciones recientes han observado mejoras en personas con prediabetes que consumieron fibra justo antes de comer.

Mantener horarios constantes en la ingesta también resulta útil. Tomar el suplemento siempre a la misma hora permite que el intestino se adapte, según los expertos consultados.

Hidratación y precauciones

La hidratación es esencial al consumir suplementos de fibra. “Lo más importante al tomar un suplemento de fibra es tomarlo con abundante agua”, destacan los especialistas.

Según Prevention y Harvard Health, la falta de líquidos puede provocar obstrucciones intestinales o esofágicas. Por eso, la mayoría de etiquetas recomienda al menos 237 mililitros de agua (8 onzas) por dosis, aunque lo ideal es superar esa cantidad.

Tomar suplementos de fibra junto a medicamentos puede reducir o bloquear la absorción de algunos fármacos. Por ello, los expertos aconsejan dejar al menos dos horas entre la fibra y los medicamentos, y consultar a un profesional sanitario para evitar cualquier interacción.

Asimismo, tampoco se recomienda consumir fibra poco antes de acostarse, ya que podría alterar el descanso o intensificar molestias digestivas.

Además, Prevention y Harvard Health advierten que la respuesta a los suplementos de fibra varía entre personas. Factores como sensibilidad digestiva, hábitos alimentarios previos o condiciones como el síndrome de intestino irritable pueden influir en el efecto de la fibra.

Por este motivo, los especialistas recomiendan ajustar la dosis gradualmente, observar la tolerancia y mantener el seguimiento con profesionales de la salud para garantizar un uso seguro y efectivo.



