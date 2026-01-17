Un tratamiento para dejar de fumar mostró eficacia para reducir el consumo problemático de cannabis

El fármaco vareniclina, usado en el abandono del tabaco, muestra eficacia para reducir el consumo problemático de cannabis en hombres - crédito Freepik

Vareniclina, fármaco empleado para dejar de fumar, demostró eficacia en la disminución del uso problemático de cannabis en personas con trastorno por consumo, según un reciente ensayo clínico realizado en Estados Unidos.

La investigación, desarrollada en la Universidad Médica de Carolina del Sur y difundida por psiquiatrica.com, incluyó a 174 personas diagnosticadas con este trastorno, quienes participaron durante doce semanas en una evaluación que comparó los efectos del medicamento frente a un placebo.

El trastorno por consumo de cannabis afecta a individuos que persisten en el uso de marihuana pese a experimentar consecuencias perjudiciales en su bienestar físico, mental y en sus relaciones sociales o laborales.

Un ensayo clínico de la Universidad Médica de Carolina del Sur evaluó durante doce semanas a 174 personas con trastorno por uso de cannabis (crédito Freepik)

Esta condición creció de manera sostenida en el mundo, impulsada en parte por la legalización de la marihuana en varios países y estados norteamericanos. Hasta el momento, no hay tratamientos farmacológicos aprobados de manera específica para este tipo de adicción.

Durante el periodo de estudio, los participantes reportaron un mínimo de tres episodios semanales de uso de cannabis antes de iniciar la intervención. Fueron distribuidos aleatoriamente para recibir vareniclina o placebo, y asistieron a consultas médicas breves para asegurar la continuidad tanto del tratamiento como del seguimiento médico.

Impacto del medicamento en la frecuencia de uso

De acuerdo con la revista Addiction, los hombres que recibieron vareniclina lograron una reducción significativa en la frecuencia de uso semanal en comparación con quienes tomaron placebo.

Los hombres que recibieron vareniclina reportaron una disminución significativa en la frecuencia semanal de uso de marihuana frente al grupo placebo REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

El grupo masculino bajo tratamiento farmacológico realizó, en promedio, 7,9 episodios semanales durante la intervención, cifra que descendió a 5,7 la semana posterior. En contraste, los hombres que formaron parte del grupo placebo superaron las 12 ocasiones semanales.

También se observó una diferencia en la cantidad de días dedicados al uso de cannabis. Los varones tratados con el medicamento reportaron una media de 3,8 jornadas por semana, frente a 4,7 de quienes recibieron placebo.

Para las mujeres, los hallazgos resultaron distintos. Las participantes tratadas con vareniclina presentaron poco más de 10 ocasiones semanales, mientras que las del grupo placebo registraron 9,2, con un descenso a 8,2 tras finalizar el protocolo.

Asimismo, las mujeres bajo tratamiento utilizaron cannabis durante 4,9 días semanales, frente a las 3,6 jornadas del grupo control.

Las mujeres tratadas con vareniclina mostraron menor adherencia al tratamiento y mayores niveles de abstinencia, deseo y ansiedad que los hombres (VisualesIA)

Diferencias entre hombres y mujeres

El equipo de investigación atribuyó estos contrastes a factores biológicos y psicológicos. Las mujeres que recibieron vareniclina informaron mayores niveles de abstinencia, deseo y ansiedad que otros grupos. Además, la continuidad en la toma del medicamento resultó menor entre las participantes femeninas tratadas con el fármaco.

La profesora Aimee McRae-Clark, principal responsable del estudio, explicó que el trastorno vinculado al uso de cannabis “aumenta con rapidez en Estados Unidos”. Además, señaló la escasez de alternativas farmacológicas, lo que dificulta el apoyo a quienes buscan abandonar la marihuana.

“El estudio muestra que vareniclina, utilizada en el abandono del tabaco, también podría ayudar a reducir el uso de cannabis, aunque sólo entre varones”, destacó McRae-Clark.

El trastorno por consumo de cannabis carece de tratamientos farmacológicos aprobados y aumenta en el mundo debido a la legalización de la marihuana (VisualesIA)

Perspectivas y líneas de investigación futura

El equipo científico planea ampliar la muestra de mujeres en futuros ensayos para analizar con mayor detalle las diferencias de respuesta entre sexos. La profesora McRae-Clark afirmó que los resultados permiten albergar esperanzas sobre el papel de la vareniclina como alternativa terapéutica para una problemática en auge.

Según Addiction, este ensayo controlado representa un paso adelante en la búsqueda de intervenciones farmacológicas para el abordaje del trastorno relacionado al uso de cannabis. El estudio resalta la necesidad de desarrollar estrategias diferenciadas por género y profundizar en la investigación para brindar soluciones más efectivas a quienes enfrentan esta adicción.

Actualmente, la vareniclina se emplea para la cesación tabáquica, pero su uso en el contexto del consumo de cannabis requiere más evidencia. Durante el ensayo, el medicamento se administró a una dosis de 1 mg dos veces por día durante las doce semanas de duración.

La prevalencia del consumo problemático de cannabis se asocia a complicaciones como psicosis, ansiedad, depresión y alteraciones del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Retos en la atención y nuevas oportunidades

El trastorno por consumo de cannabis implica un uso persistente de la sustancia a pesar de consecuencias físicas, emocionales y sociales. Esta situación se asocia a complicaciones como psicosis, alteraciones del sueño, ansiedad, depresión y síndrome de abstinencia.

El aumento de la prevalencia y la falta de tratamientos eficaces aumentan la urgencia de explorar nuevas opciones. Los hallazgos del estudio aportan información relevante sobre el posible rol de la vareniclina entre varones, aunque subrayan la necesidad de adaptar las intervenciones según las características de cada grupo.

La comunidad médica continúa explorando métodos para abordar el trastorno por uso de cannabis. La investigación en medicamentos y la personalización de la atención aparecen como aspectos esenciales para mejorar la calidad de vida de quienes atraviesan esta dificultad.