Por qué el yogur puede mejorar la digestión y cómo elegir la opción más saludable, según expertos

Especialistas de Mayo Clinic indican que este alimento fermentado con cultivos vivos ayuda a equilibrar la microbiota y favorecer el bienestar digestivo

El yogur se ha posicionado entre los alimentos de mayor consumo diario, motivado por su capacidad para favorecer una digestión saludable a través de su contenido de probióticos. Según Mayo Clinic, la ingesta regular de yogur con cultivos vivos ayuda a conservar el equilibrio de los microorganismos intestinales, lo que respalda el funcionamiento adecuado del sistema digestivo.

La preferencia por el yogur responde principalmente a su composición nutritiva. De acuerdo con Mayo Clinic, el yogur aporta calcio, proteínas, vitamina B12, selenio y otros nutrientes esenciales para el organismo.

El aporte de probióticos y la microbiota

Más allá de su valor nutricional, el yogur destaca por su aporte de probióticos, microorganismos vivos que, en cantidades apropiadas, generan beneficios específicos para la salud. Los probióticos cumplen un rol esencial en el fortalecimiento y equilibrio de la microbiota intestinal, propician el desarrollo de bacterias benéficas y limitan aquellas potencialmente dañinas.

El aparato digestivo alberga billones de bacterias y otros microbios cuya función es proteger contra agentes patógenos, apoyar la digestión de ciertos alimentos, sintetizar vitaminas y regular neurotransmisores vinculados al bienestar mental.

Factores como el uso de antibióticos pueden alterar este equilibrio y modificar la proporción entre bacterias beneficiosas y perjudiciales. Mayo Clinic advierte que problemas como la diarrea asociada a antibióticos, infecciones intestinales o afecciones como el síndrome del intestino irritable guardan relación con desbalances de microbiota, aunque todavía no se ha determinado si estos desajustes son causa o consecuencia de la enfermedad.

Durante la elaboración del yogur, se incorporan bacterias específicas como Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus, que inducen la fermentación de la leche y confieren al alimento sus particularidades. Mayo Clinic señala: “El yogur es uno de los alimentos más conocidos que contienen probióticos”.

Evidencia científica y criterios de selección

La evidencia disponible indica que algunas cepas presentes en el yogur reducen el riesgo de diarrea asociada al uso de antibióticos y pueden aliviar molestias digestivas habituales como el estreñimiento y la hinchazón. Sin embargo, Mayo Clinic aclara que los resultados no son uniformes: la eficacia de los probióticos depende de la edad, el estado de salud, la dosis y la cepa bacteriana utilizada.

Al seleccionar un yogur adecuado, Mayo Clinic aconseja elegir productos que incluyan en la etiqueta la presencia de “cultivos vivos y activos”, lo que garantiza la existencia de probióticos en cantidades significativas. Es preferible evitar yogures pasteurizados tras la fermentación, ya que este proceso elimina las bacterias vivas.

También resulta relevante controlar el contenido de azúcares añadidos y priorizar el yogur natural sin endulzar para reducir la ingesta de azúcares simples. Respecto a las grasas, las guías alimentarias recomiendan opciones bajas en grasa para quienes buscan limitar su consumo calórico o de grasas saturadas.

Alternativas y recomendaciones para grupos específicos

Las directrices de Mayo Clinic contemplan a personas con necesidades particulares. Numerosos individuos con intolerancia a la lactosa pueden consumir yogur, dado que los cultivos bacterianos facilitan la digestión de la lactosa.

Opciones como el yogur griego contienen menos lactosa, lo que aumenta su tolerancia. El yogur de soya fortificado con calcio, vitamina A y D resulta el más recomendable por su valor nutricional comparable al del yogur lácteo.

La investigación sobre los efectos del yogur y los probióticos en la salud digestiva avanza de manera constante. Especialistas y Mayo Clinic coinciden en que los beneficios pueden variar de una persona a otra según el grupo demográfico, el estado de salud y la cepa probiótica utilizada.

En la actualidad, la ciencia amplía el conocimiento sobre la interacción entre alimentos fermentados y la microbiota y su impacto en el bienestar general. El consumo de yogur con cultivos activos se perfila, según Mayo Clinic, como una estrategia accesible y eficaz para contribuir al balance microbiano intestinal y al fortalecimiento integral del organismo.

