Salud

Cómo prepararse para una colonoscopia: qué comer y por qué puede detectar cáncer colorrectal

La limpieza intestinal, los cambios temporales en la medicación y el seguimiento de las indicaciones médicas son claves para que el procedimiento permita detectar lesiones y evitar repeticiones innecesarias

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colon, cáncer de colon, oncología , salud, ciencia - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La colonoscopia permite observar el colon y el recto, detectar pólipos o tumores y tomar biopsias para confirmar un diagnóstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La colonoscopia es un estudio médico que permite observar el interior del colon y el recto mediante un tubo delgado y flexible con una cámara en el extremo. Además de detectar pólipos, tumores o lesiones sospechosas, en ocasiones permite tomar una muestra de tejido —biopsia— para analizarla al microscopio y confirmar un diagnóstico.

Por eso, es una de las herramientas más eficaces para detectar de forma temprana el cáncer colorrectal y prevenirlo antes de que algunas lesiones evolucionen hacia un tumor maligno. Sin embargo, existe un factor que puede determinar la calidad del estudio: la preparación intestinal.

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La Cleveland Clinic explica que si el colon no está completamente limpio, algunas alteraciones pueden pasar desapercibidas y, en ciertos casos, el estudio debe repetirse. Por eso, los especialistas insisten en que seguir correctamente la dieta, los laxantes y las indicaciones médicas previas es tan importante como la colonoscopia misma.

Por qué es tan importante limpiar bien el intestino antes de una colonoscopia

Según la American Cancer Society, la preparación suele comenzar varios días antes del examen e incluye cambios en la alimentación, ajustes temporales de algunos medicamentos y una limpieza intestinal destinada a permitir una visualización completa del colon.

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La limpieza intestinal permite que el especialista observe el interior del colon sin restos que dificulten la detección de pólipos, tumores o lesiones precancerosas.

Nuevas alternativas a la colonoscopia tradicional ganan terreno en Estados Unidos
La colonoscopia es una herramienta clave para detectar de forma temprana el cáncer colorrectal y prevenir lesiones que pueden volverse malignas (Freepik)

El Dr. Suneel Kamath, citado por la American Cancer Society, subrayó que “realizar adecuadamente la preparación es fundamental para obtener un resultado de colonoscopia confiable”. Si la limpieza no es correcta, el estudio puede reprogramarse para unas semanas después.

Qué medicamentos pueden requerir suspensión antes de una colonoscopia

Entre una y dos semanas antes del procedimiento, el médico puede indicar ajustes temporales en ciertos medicamentos o suplementos.

La American Cancer Society señala que medicamentos como la aspirina, el ibuprofeno y algunos anticoagulantes pueden requerir revisión antes de una colonoscopia, ya que aumentan el riesgo de sangrado si durante el estudio se extraen pólipos o se realizan intervenciones.

Imagen 3D del intestino grueso humano con pólipos. Un colonoscopio, un kit de heces y un analizador de sangre se conectan con el colon mediante haces de luz sobre fondo azul.
La limpieza intestinal antes de la colonoscopia es fundamental porque un colon con restos puede ocultar lesiones y obligar a repetir el estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

También puede ser necesario suspender suplementos como hierro, fibra o aceite de pescado, porque pueden interferir con la limpieza intestinal o con la visualización durante el examen.

La indicación varía según cada paciente, por lo que no se recomienda interrumpir ningún tratamiento por cuenta propia. La institución aconseja revisar con el equipo médico todos los medicamentos, vitaminas y suplementos que se toman habitualmente.

Qué comer y qué evitar antes de una colonoscopia

Entre tres y cinco días antes del estudio suele indicarse una dieta baja en fibra. El objetivo es reducir la cantidad de residuos en el intestino para facilitar la limpieza posterior.

Durante esos días, se recomienda evitar:

  • Frutos secos.
  • Semillas.
  • Granola.
  • Pan integral.
  • Arroz integral.
  • Frutas y verduras con cáscara.
  • Alimentos con alto contenido de fibra.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La dieta antes de una colonoscopia suele ser baja en fibra y excluye frutos secos, semillas, pan integral y frutas o verduras con cáscara (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, suelen permitirse opciones más fáciles de digerir, como:

  • Pan blanco.
  • Arroz blanco.
  • Pollo.
  • Queso.
  • Leche, si está permitida por el médico.
  • Puré de manzana.
  • Caldos simples.

También se aconseja evitar bebidas, gelatinas o preparaciones de color rojo o morado, ya que pueden confundirse con sangre o dificultar la interpretación durante la colonoscopia.

Cómo es la preparación intestinal el día anterior

El día previo a la colonoscopia suele indicarse una dieta de líquidos claros. Entre las opciones permitidas pueden incluirse agua, caldo, té, café sin leche y algunas bebidas transparentes, siempre de acuerdo con las instrucciones del centro médico.

Durante esa jornada comienza la toma de laxantes o soluciones de preparación intestinal. Estos productos provocan evacuaciones frecuentes y líquidas, necesarias para limpiar completamente el colon.

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El día anterior a la colonoscopia se indica una dieta de líquidos claros y laxantes para lograr deposiciones líquidas y claras, sin restos sólidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo es que las deposiciones se vuelvan líquidas y claras, sin restos sólidos ni color marrón. Aunque esta etapa puede resultar incómoda, es una de las más importantes para que el procedimiento sea exitoso.

La American Cancer Society recuerda que cada centro puede indicar horarios, dosis y productos diferentes, por lo que es fundamental seguir las instrucciones específicas entregadas por el equipo de salud.

Qué hacer el día de la colonoscopia

Por su parte, la Cleveland Clinic señala que el día del estudio suele ser necesario permanecer en ayunas, salvo que el médico indique lo contrario. En algunos casos, también se solicita una última dosis del preparado intestinal antes del horario del procedimiento.

Además, recomienda organizar con anticipación el regreso a casa. Debido a los efectos de la anestesia o la sedación, que pueden tardar varias horas en desaparecer por completo, la mayoría de los centros exige que el paciente concurra acompañado y no conduzca después del estudio.

Luego de la colonoscopia, es habitual sentir somnolencia, distensión abdominal o gases. En general, estas molestias son temporales y mejoran durante las horas posteriores. El equipo médico indicará cuándo retomar la alimentación habitual y qué cuidados seguir si durante el examen se extrajeron pólipos.

¿La colonoscopia es la única prueba para detectar cáncer colorrectal?

Existen otras pruebas de detección para el cáncer colorrectal, incluidas algunas que analizan muestras de materia fecal. Sin embargo, la American Cancer Society señala que la colonoscopia tiene una ventaja importante: permite detectar y extirpar pólipos durante el mismo procedimiento.

Esto significa que no solo puede identificar lesiones sospechosas, sino también prevenir que algunas evolucionen hacia un tumor maligno.

Un médico con mascarilla y guantes realiza una colonoscopia a un paciente acostado, mientras un monitor muestra el interior del colon con pólipos.
Aunque existen otras pruebas para el cáncer colorrectal, la colonoscopia permite detectar y extirpar pólipos en el mismo procedimiento y reduce la ansiedad si el paciente conoce cada paso de la preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización indica que, aunque otras pruebas pueden ser apropiadas según la edad, los antecedentes y el nivel de riesgo de cada persona, la colonoscopia sigue siendo una de las herramientas más completas para la prevención y detección temprana del cáncer colorrectal porque permite examinar todo el colon y actuar sobre lesiones precancerosas en el mismo estudio.

La preparación para una colonoscopia puede generar incomodidad, dudas o temor. Conocer los pasos de antemano ayuda a disminuir la ansiedad y facilita el cumplimiento de las indicaciones.

Hablar con el médico sobre la dieta, los laxantes, la sedación, el traslado y el tiempo de recuperación permite llegar al estudio con mayor seguridad. Tanto la American Cancer Society como Cleveland Clinic recomiendan consultar cualquier duda antes del procedimiento para comprender mejor cada etapa de la preparación y la recuperación.

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